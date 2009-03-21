Луценко не на что строить изоляторы

С 20 марта текущего года каждый милиционер получит минимум 150 грн. надбавки к заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге в Донецке министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«С сегодняшнего дня в день выдачи зарплаты каждый милиционер от младшего лейтенанта до подполковника получит 150 гривен надбавки, которая предусмотрена государственным бюджетом в соответствии с выслугой, должностью и так далее, но не меньше 150», - сказал министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, средняя зарплата в милиции с 20 марта поднимается с 1 тыс. 800 до 2 тыс. 100 грн.

Министр отметил, что даже незначительное повышение зарплаты говорит о значимости сегодня роли милиции в жизни страны. «С нашей точки зрения, это небольшое финансовое достижение, но это знак уважения к той роли, которое выполняет Министерство внутренних дел в нынешний сложный кризисный и экономический, и политический период», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он констатировал, что в этом году «в связи с ситуацией в экономике мы впервые имеем бюджет, в котором нет ни строчки о капитальном строительстве, нет средств ни для жилья, ни для изоляторов, ни для ремонта». Кроме того, в госбюджете не заложено «ни одной копейки на бензин», и только «мизерное количество денег на новую технику, около 10 млн. грн., которые полностью пойдут на закупку радиостанций для патрульных и участковых», - сказал министр.

«Тем не менее, мы имеем зарплату не меньше, а больше, чем в прошлом году», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.