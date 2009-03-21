Лавров: ОБСЭ не влияет на евробезопасность

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявляет, что ОБСЕ практически не имеет механизмов влияния на решение вопросов европейской безопасности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на Брюссельском форуме.

“Если в гуманитарном аспекте ОБСЕ работает хорошо, то в вопросе физической безопасности – практически нулевая эффективность”, - сказал российский министр.

Он отметил, что именно этим объясняется желание России пересмотреть архитектуру безопасности в Европе.

С.ЛАВРОВ отметил, что до последнего времени безопасность в Европе обеспечивается лишь политическими обязательствами, но, в то же время, нет юридически обязательных к выполнению правил обеспечения физической безопасности в Европе. В новом соглашении об архитектуре безопасности в Европе Россия хочет также предусмотреть принципы решения конфликтов с целью избежания двойных стандартов при решении конфликтов.

С.ЛАВРОВ также отметил, что Россия не понимает, почему происходит расширение НАТО, почему НАТО строит новые военные базы и почему НАТО подталкивает к членству в организации Украину, большинство населения которой выступает против этого, и Грузию, которая, по словам С.ЛАВРОВА, использовала “грубую силу” во время конфликта в августе 2008 года.