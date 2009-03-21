Лавров: ОБСЭ не влияет на евробезопасность
Только гуманитарный аспект
Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявляет, что ОБСЕ практически не имеет механизмов влияния на решение вопросов европейской безопасности.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на Брюссельском форуме.
“Если в гуманитарном аспекте ОБСЕ работает хорошо, то в вопросе физической безопасности – практически нулевая эффективность”, - сказал российский министр.
Он отметил, что именно этим объясняется желание России пересмотреть архитектуру безопасности в Европе.
С.ЛАВРОВ отметил, что до последнего времени безопасность в Европе обеспечивается лишь политическими обязательствами, но, в то же время, нет юридически обязательных к выполнению правил обеспечения физической безопасности в Европе. В новом соглашении об архитектуре безопасности в Европе Россия хочет также предусмотреть принципы решения конфликтов с целью избежания двойных стандартов при решении конфликтов.
С.ЛАВРОВ также отметил, что Россия не понимает, почему происходит расширение НАТО, почему НАТО строит новые военные базы и почему НАТО подталкивает к членству в организации Украину, большинство населения которой выступает против этого, и Грузию, которая, по словам С.ЛАВРОВА, использовала “грубую силу” во время конфликта в августе 2008 года.