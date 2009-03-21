Симоненко: Ющенко и Кучма работают на Яценюка

Лидер парламентской фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что президентскую избирательную кампанию лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА будет финансировать иностранный капитал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил вчера поздно вечером во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении.

"В Украине сегодня раскручивается очередной американский проект, в рамках которого В.ЮЩЕНКО и Л.КУЧМА работают на избрание А.ЯЦЕНЮКА Президентом, происходят определенные переговоры мощного капитала, в первую очередь, иностранного, для финансирования этого проекта", - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, "Арсения ЯЦЕНЮКА готовят в Президенты".

При этом лидер коммунистов выразил убеждение, что А.ЯЦЕНЮК в случае избрания Президентом Украины будет продолжать реализовать политику, "полностью подконтрольную иностранному капиталу".

В связи с этим П.СИМОНЕНКО заявил, что избирать Президента должна Верховная Рада, потому что это на сегодня является единственным средством спасти Украину от дальнейшего ухудшения ситуации.

"В этой ситуации наша фракция поддержит вопрос внесения изменений в Конституцию об избрании Президента в парламенте, если в ВР оно будет поставлено на голосование. Потому что нужно сегодня передать ответственность за организацию власти перед народом тем политическим силам, которые нашли поддержку во время выборов. Несколько лет назад избрали Президента, в прошлом году избрали ВР, ее избирали уже под новые условия, которые сложились в обществе и для выполнения новых задач перед обществом. Обстоятельства изменились, и это нужно учитывать", - отметил П.СИМОНЕНКО.