В 2008 г. итальянская мафия "заработала" около 130 млрд. евро

Массовая манифестация в память о жертвах мафии проходит в субботу в Неаполе, передает РИА Новости.

Ппочтить тех, кто пострадал от рук организованной преступности, собрались люди из всех итальянских областей, сообщает агентство АНСА. День памяти отмечается на Апеннинах 14-й раз. Демонстранты распевают гимн Италии и несут фотографии жертв мафии.

"Участники этой манифестации - это знак огромной надежды", - сказала мэр Неаполя Роза Руссо Иерволино. Президент области Кампания (областной центр Неаполь) Антонио Бассолино призвал правительство выделять больше средств на борьбу с преступностью. "Каморра (неаполитанская мафия) и мафия в целом - не непобедимы, они не вечны. Эта манифестация - олицетворение надежды и веры", - отметил он, добавив, что борьба с преступностью должна вестись постоянно. Итальянская мафия, несмотря на то, что многие ее "крестные отцы" находятся в тюрьмах, по-прежнему могущественна. Она держит в руках рынок наркотиков, контрабанды сигарет и оружия, продолжает контролировать многие важные секторы экономики страны и влиять на политику, особенно на юге Италии.

По последним данным, в 2008 году итальянская мафия получила от преступной деятельности около 130 миллиардов евро. Чистая прибыль мафиозных группировок - неаполитанской "каморры", калабрийской "ндрангеты" и апулийской "Сакра-Корона-Унита" - в 2008 году составила порядка 70 миллиардов евро. В прошедшем году у преступных группировок было конфисковано имущество на общую сумму 5,2 миллиарда евро.