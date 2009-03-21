Премьер Венгрии заявил об отставке

Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань заявил, что уйдет в отставку в связи с непопулярностью его правительства во время финансового кризиса, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Ференц Дюрчань заявил о своем решении во время конгресса Венгерской социалистической партии, проходящей в субботу в Будапеште. По словам лидера правящих социалистов, он считает себя помехой в проведении следующих экономических и социальных реформ. Дюрчань сообщил, что официально уведомит о своем решении парламент страны в понедельник. Он также призвал собрать новый съезд партии в течении двух недель, чтобы выбрать кандидата на пост главы новой администрации. В Венгрии, как и в других странах Европы, отмечен спад в экономике во время глобального финансового кризиса.