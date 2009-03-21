Луценко: В Украине возможно силовое развитие событий

Экономический кризис, акции протеста, ухудшение криминогенной ситуации и реваншизм политиков создают в Украине условия для возможного силового развития событий - заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (738) от 21-27 марта 2009 года.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, одним из возможных способов начать реализацию силового варианта является отстранение от власти главы правительства и ключевых министров с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны с последующим введением прямого президентского правления.

«В воздухе давно витает некое решение СНБО, которым будет отстранен от власти премьер и ключевые министры. В том числе и Луценко. Как следствие — чрезвычайное положение и прямое президентское правление. Все это планируется искусственно наложить на массовые протесты, которые могут охватить всю страну», — заявил министр.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, реализовать подобные планы можно только путем отстранения его от должности.

«Такие планы действительно существуют. Однако осуществлены они могут быть исключительно незаконным путем. А реализовать их можно только путем захвата поста министра МВД. Именно поэтому я так мешаю господину Балоге и его окружению», — отметил Ю.ЛУЦЕНКО.