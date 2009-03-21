СБУ: предпосылок для силового сценария в Украине нет

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО уверен, что в Украине нет предпосылок для реализации силового сценария развития событий.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (738) от 21-27 марта 2009 года.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, разговоры о возможности силового развития событий являются попытками политиков манипулировать своими избирателями.

«Никакого силового сценария в Украине не будет. Еще в 2007 году, когда было очень сложно, президент заявил, что в Украине все будет происходить только демократическим путем. Игрушки с делегитимизацией власти должны быть забыты, так как Запад хочет видеть нас прогнозируемыми», — уверен руководитель Службы безопасности.

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, никаких реальных предпосылок для нелегитимного применения силовых структур не существует, а саму возможность силового сценария пытаются использовать политики для манипулирования избирателями.

«То же самое могу сказать и о предпосылках силового варианта, которые вы так усиленно пытаетесь отыскать. На законодательном уровне их нет. На уровне взаимодействия силовых структур и спецслужб тоже нет. На уровне политиков? Так это их проблемы. Их ответственность. Мишура. Идут банальные манипуляции для того, чтобы влиять на нас с вами», — констатировал председатель СБУ.

При этом он уверен, что даже в случае введения в стране чрезвычайного положения работники СБУ не будут выполнять никаких противозаконных приказов.

«В законе о СБУ четко предусмотрено, что ни один незаконный приказ не должен быть выполнен моими подчиненными. Поэтому, если даже мне и придет в голову проявить супербдительность или еще что-то в виде чрезвычайщины, то ребята имеют право не выполнять мой приказ, если он незаконный. И они об этом хорошо знают», — подчеркнул руководитель СБУ.