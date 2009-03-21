Фракция КПУ не будет голосовать за назначение руководителя МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил вчера поздно вечером во время прямого эфира на Житомирском областном телевидении.

"Сразу же отмечу, что фракция коммунистов в ВР не будет голосовать за кандидатуру на должность министра иностранных дел. Мы готовы рассмотреть вопрос об отстранении от выполнения полномочий тех или других министров отдельно, когда будет соответствующее представление, чтобы мы знали, о каких министрах идет речь. А по поводу назначения министра иностранных дел, то мы принимать участия в голосовании не будем, потому что этот министр будет выполнять указания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Также не будем голосовать из-за того, что до сих пор не утверждена наша инициатива принять закон об основных принципах внутренней и внешней политики Украины", - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что кадровую проблему в правительстве “искусственно создала “помаранчевая” команда”. По словам П.СИМОНЕНКО, эта команда "как в 2005-м, так и сегодня неспособная сформировать действенное правительство". "Их внутренняя борьба приводит к тому, что управляемость теряет уже Кабмин, и они договариваются между собой о распределении должностей", - считает лидер КПУ.