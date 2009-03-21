МВД: В стране нет сил, способных дестабилизировать ситуацию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что в государстве нет серьезных политических сил или авторитетных людей, которые могут дестабилизировать ситуацию в государстве.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели" № 10 (738) от 21-27 марта 2009 года.

«Настоящих буйных мало. С переходом бывшей оппозиции во власть их стало еще меньше. Все блеф (заговоры студентов, попытки захвата иностранным государством). Украина очень миролюбивая страна. Сегодня я не вижу ни одной серьезной системной силы или авторитетной личности, способной бросить вызов государству», — сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр внутренних дел признает, что президентские выборы в 2010 году будут представлять определенную опасность для общественного порядка.

«Выборы-2010 - действительно опасная ситуация. Кандидаты получают все или ничего... Существует много политиков, для которых чем хуже, тем лучше», - считает министр.

В то же время он выразил уверенность в миролюбивом настроении украинских граждан.

«Я уверен, что народ не собирается на войну, что криминалитет не имеет особого влияния на политическую жизнь», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.