ГЛАВНОЕ на 21 марта

Хроника дня

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Главные новости дня: Украина предложит Европе вложить в модернизацию ГТС свыше 3 млрд. долл. - план презентации ГТС на брюссельской конференции 23 марта; Луценко заявил о возможности силового сценария в Украине; глава СБУ назвал это заявление предвыборными манипуляциями; Китай поддерживает позицию РФ о невозможности мирового лидерства одной страны

Украина предложит Европе международным инвесторам вложить в модернизацию ГТС свыше 3 млрд. долл.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели» в номере (№ 10 (738) от 21-27 марта 2009 года). Издание напоминает, что 23 марта в Брюсселе состоится Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой примут участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Редакция имеет в своем распоряжении презентацию, подготовленную украинской делегацией для потенциальных инвесторов, а также мастер-план модернизации и реконструкции приоритетных объектов газотранспортной системы.

Следовательно, украинская делегация намерена предложить Европейскому Союзу конкретные проекты, расписанные и по срокам выполнения, и по объемам финансирования.

Больше всего средств нужно на реконструкцию и строительство компрессорных станций — 1435,3 млн. долл., на модернизацию линейной части газопроводов — 616,3 млн. долл., на подземные хранилища газа — 455,3 млн. долл. и на строительство новых газоизмерительных станций (ГИС) на входе в газотранспортную систему Украины (то есть на восточной границе с Россией) — 448 млн. долл.

Как следует из проектов, предложенных в первую очередь европейцам, общая сумма инвестиций, необходимых для модернизации и реконструкции ГТС Украины, составляет 3 млрд. 18,5 млн. долл. Издание отмечает, что это намного дешевле, чем строительство новых газомагистралей, как те же «Северный поток» и «Южный поток».

По данным «Зеркала недели», обращаясь к потенциальным инвесторам, Украина в первую очередь ставит целью повышение надежности, эффективности и коммерческой привлекательности транспортных маршрутов, уменьшение влияния на окружающую среду, минимизацию рисков поставок природного газа европейским потребителям по территории Украины.

Важно и то, что Украина намерена привести свое законодательство в соответствие с нормами, применяемыми в странах Европейского Союза.

Что же касается технологии, то первоочередными задачами реконструкции являются поддержка проектных технических параметров основных транзитных газопроводов и подземных хранилищ газа, внедрение современных технологий транспортировки и хранения газа и управления его потоками, а также внедрение современных методов контроля технического состояния объектов украинской ГТС, учета количества и качества газа в режиме реального времени и пространства на территории Украины.

Так, приоритетными проектами модернизации и реконструкции ГТС Украины являются:

- Западный транзитный коридор, а именно: газопроводы «Союз», Уренгой-Помары-Ужгород и «Прогресс»;

- Южный транзитный коридор, а именно: газопроводы Елец-Кременчук-Кривой Рог, Ананьев-Тирасполь-Измаил;

- подземные хранилища газа Бильче-Волицкое-Угерское и Богородчанское;

- газоизмерительные станции «Ужгород», «Береговое», «Дроздовичи», «Теково», «Орловка».

По поводу строительства новых газовых магистралей и, соответственно, увеличения газотранспортных возможностей Украины, то об этом можно будет говорить точно только тогда, когда будет понятно, насколько увеличится потребление газа в Европе. Пока в ЕС наблюдается обратная тенденция.

Власть: Луценко предрекает силовой сценарий в Украине, СБУ отрицает

Экономический кризис, акции протеста, ухудшение криминогенной ситуации и реваншизм политиков создают в Украине условия для возможного силового развития событий.

Об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (738) от 21-27 марта 2009 года.

«Симбиоз экономического кризиса, акций протеста, ухудшения криминогенной ситуации и реваншистских настроений политиков, начавших президентскую кампанию, налицо. На самом деле это и есть предпосылки к силовому варианту», — сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, одним из возможных способов начать реализацию силового варианта является отстранение от власти главы правительства и ключевых министров с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны с последующим введением прямого президентского правления.

«В воздухе давно витает некое решение СНБО, которым будет отстранен от власти премьер и ключевые министры. В том числе и Луценко. Как следствие — чрезвычайное положение и прямое президентское правление. Все это планируется искусственно наложить на массовые протесты, которые могут охватить всю страну», — заявил министр.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, реализовать подобные планы можно только путем отстранения его от должности.

«Такие планы действительно существуют. Однако осуществлены они могут быть исключительно незаконным путем. А реализовать их можно только путем захвата поста министра МВД. Именно поэтому я так мешаю господину Балоге и его окружению», — отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время председатель СБУ В. Наливайченко считает, что в Украине нет предпосылок для реализации силового сценария

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (738) от 21-27 марта 2009 года.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, разговоры о возможности силового развития событий являются попытками политиков манипулировать своими избирателями.

«Никакого силового сценария в Украине не будет. Еще в 2007 году, когда было очень сложно, президент заявил, что в Украине все будет происходить только демократическим путем. Игрушки с делегитимизацией власти должны быть забыты, так как Запад хочет видеть нас прогнозируемыми», — уверен руководитель Службы безопасности.

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, никаких реальных предпосылок для нелегитимного применения силовых структур не существует, а саму возможность силового сценария пытаются использовать политики для манипулирования избирателями.

«То же самое могу сказать и о предпосылках силового варианта, которые вы так усиленно пытаетесь отыскать. На законодательном уровне их нет. На уровне взаимодействия силовых структур и спецслужб тоже нет. На уровне политиков? Так это их проблемы. Их ответственность. Мишура. Идут банальные манипуляции для того, чтобы влиять на нас с вами», — констатировал председатель СБУ.

При этом он уверен, что даже в случае введения в стране чрезвычайного положения работники СБУ не будут выполнять никаких противозаконных приказов.

«В законе о СБУ четко предусмотрено, что ни один незаконный приказ не должен быть выполнен моими подчиненными. Поэтому, если даже мне и придет в голову проявить супербдительность или еще что-то в виде чрезвычайщины, то ребята имеют право не выполнять мой приказ, если он незаконный. И они об этом хорошо знают», — подчеркнул руководитель СБУ.

Регионы: Чиновники ОГА перед президентским «дембелем» усиленно воруют бюджетные деньги - Луценко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отмечает рост хищений бюджетных средств государственными служащими высокого ранга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге в Донецке.

«Значительно активизировались государственные служащие высокого ранга, особенно в областных государственных администрациях и подчиненных им структурах, по расхищению бюджетных средств », - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он констатировал, что хищения происходят, начиная «от Закарпатья, где никто никаких мостов не построил после наводнения, до Харьковской области, где пропадают миллионные суммы, предназначенные на капитальный ремонт учреждений охраны здоровья, точно так не исключением является и Донетчина ».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сейчас в стране «везде идет «дембельский аккорд» людей, которые обоснованно понимают, что это их последний год службы в связи с новыми президентскими выборами».

Министр заявил, что его крайне возмущает тот факт, что все эти госслужащие подчинены Президенту, которого они просто дискредитируют.

«В данном случае, у меня нет никаких политических намеков, но меня лично глубоко беспокоит, что, например, в подчиненной Президенту вертикали, начиная с 2005 года, 325 работников были уличены во взяточничестве, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО. - У меня стоит вопрос, кто ведет такую кадровую политику, кто подсовывает Президенту указы и другие документы, которые назначают 325 взяточников, выявленных только за эти 4 года?. Это просто позор для тех, кто дискредитирует таким образом высокий статус главы государства».

Также министр акцентировал, что у него остаются вопросы к чиновникам, которые в конце каждого года пишут акты о выполнении различного рода работ, а на самом деле ничего из этого не выполняют. «Такие случаи не одиноки. Мы сейчас проводим изучение материалов, оформлены уже сотни уголовных дел относительно тысяч чиновников, на сотни миллионов гривен ущерба», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО. «Мы хотим серьезно дать им по рукам, чтобы никто не думал, что этот год может повторить печальный 2004 год», - добавил он.

Говоря о ситуации по хищению бюджета в Донецкой области, министр сказал, что сегодня в этом регионе не отмечается «масштабного разворовывания бюджетных средств». Он связывает это с тем, что в данном направлении милиция области очень хорошо поработала в прошлом году.

«Я думаю, что это связано с тем, что в прошлом году и УБОП, и УБЭП области выявили ряд резонансных дел по расхищению бюджетных средств в шахтном секторе – два генеральных директора привлекаются сейчас к уголовной ответственности. Есть несколько случаев нецелевого использования средств в других институциях, поэтому тут понимают, что милиция держит руку на пульсе», - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что «в этом году «дембельского аккорда» корыстных расхитителей бюджетной собственности мы не должны допустить», и, обращаясь к журналистам, добавил: «Под словом «мы» я подразумеваю не только милицию, но и средства массовой информации, это совместный государственный интерес».

ГАИ: Водители должны оплачивать штрафы только по квитанциям с указаниями расчетного счета Госказначейства – глава МВД

Водители должны оплачивать штрафы только по тем квитанциям, на которых указан расчетный счет Государственного казначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом напомнил вчера на брифинге министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, обращаясь с такой просьбой ко всем водителям.

«Я просил бы граждан, которые получают подобные квитанции (об оплате штрафа – УНИАН), обращать обязательное внимание на реквизиты. Вы можете платить штрафы только на счет Государственного казначейства и больше никуда», - сказал министр.

Он объяснил, что эти деньги «не идут ни на зарплаты, ни на пенсии милиции, они не идут на какое-то поощрение государственных служащих, они должны поступать на счета Государственного казначейства».

В то же время, Ю. ЛУЦЕНКО подчеркнул, что милиция готова оперативно реагировать на факты махинации, связанных с неверным указанием расчетных счетов.

«В случае, если вам пришло письмо иное, дайте, пожалуйста, знать в МВД, мы с удовольствием проверим, кто стоит за фиктивными счетами, - заверил министр. – И, естественно, уголовное дело по фактам финансового мошенничества будет возбуждено».

«Пока у меня таких заявлений, к сожалению, нет, но готов гарантировать на них реакцию в случае поступления жалоб граждан», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.

МВД не на что строит изоляторы. Милиции подняли зарплаты и у резали вск остальное

С 20 марта текущего года каждый милиционер получит минимум 150 грн. надбавки к заработной плате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге в Донецке министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«С сегодняшнего дня в день выдачи зарплаты каждый милиционер от младшего лейтенанта до подполковника получит 150 гривен надбавки, которая предусмотрена государственным бюджетом в соответствии с выслугой, должностью и так далее, но не меньше 150», - сказал министр.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, средняя зарплата в милиции с 20 марта поднимается с 1 тыс. 800 до 2 тыс. 100 грн.

Министр отметил, что даже незначительное повышение зарплаты говорит о значимости сегодня роли милиции в жизни страны. «С нашей точки зрения, это небольшое финансовое достижение, но это знак уважения к той роли, которое выполняет Министерство внутренних дел в нынешний сложный кризисный и экономический, и политический период», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он констатировал, что в этом году «в связи с ситуацией в экономике мы впервые имеем бюджет, в котором нет ни строчки о капитальном строительстве, нет средств ни для жилья, ни для изоляторов, ни для ремонта». Кроме того, в госбюджете не заложено «ни одной копейки на бензин», и только «мизерное количество денег на новую технику, около 10 млн. грн., которые полностью пойдут на закупку радиостанций для патрульных и участковых», - сказал министр.

«Тем не менее, мы имеем зарплату не меньше, а больше, чем в прошлом году», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.

Европерспектива: Яценюк в Брюсселе обсудил перспективы вступления Украины в ЕС

Народный депутат Украины, глава фонда Open Ukraine, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК обсудил с высокопоставленными представителями структур Евросоюза вопросы перспективы вступления Украины в ЕС, создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также участия ЕС в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», вчера в Брюсселе, где А.ЯЦЕНЮК пребывает с рабочим визитом, он встретился с министром иностранных дел Чехии, председательствующей в ЕС, Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, с главой фракции “Альянс либералов и демократов Европы” в Европарламенте Гремом УОТСОНОМ, руководителем группы польских либералов в Европарламенте Янушем ОНИШКЕВИЧЕМ и руководителем Европейской партии либералов и демократов Аннеми НЕЙТС .

В интервью журналистам лидер «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «провел ряд встреч с членами Европарламента, которые являются членами коалиции в Европарламенте – для того, чтобы получить поддержку Европарламента». «Потому что после ратификации Лиссабонского соглашения Европарламент получит совсем иные полномочия, значительно более расширенные, и от него будет многое зависеть, в т.ч. какое соглашение подпишут Украина с ЕС», – добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что говорил с ними о том, «что надо совместно сделать – нам и европейцам - для того, чтобы преодолеть как политический, так и экономический кризис».

На сегодня, 21 марта, запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, комиссаром Евросоюза по вопросам расширения Олли РЕННОМ, Генеральным секретарем совета ЕС, Верховным представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, а также с представителем Европейской народной партии Эльмаром БРОКОМ и министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИ.

Политика: Представители новой администрации США до выборов не приедут в Украину - посол США

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР заявляет, что в Соединенных Штатах обсуждается возможность осуществления визитов в Украину представителей новой администрации.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» в пятницу поздно вечером.

«Мы обсуждаем возможность осуществления таких визитов, но мы также учитываем, что приближается политический сезон в Украине, и мы бы хотели распланировать во времени так, чтобы такой визит не рассматривался как вмешательство в то, что будет происходить в Украине», - сказал В.ТЕЙЛОР.

Премьер Венгрии заявил об отставке, т.к. считает себя "помехой" реформам

Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань заявил, что уйдет в отставку в связи с непопулярностью его правительства во время финансового кризиса, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Ференц Дюрчань заявил о своем решении во время конгресса Венгерской социалистической партии, проходящей в субботу в Будапеште. По словам лидера правящих социалистов, он считает себя помехой в проведении следующих экономических и социальных реформ. Дюрчань сообщил, что официально уведомит о своем решении парламент страны в понедельник. Он также призвал собрать новый съезд партии в течении двух недель, чтобы выбрать кандидата на пост главы новой администрации. В Венгрии, как и в других странах Европы, отмечен спад в экономике во время глобального финансового кризиса.

Мировые финансы: С начало года в США лопнули 20 банка, из них 3 – в эту пятницу

В пятницу, 20 марта, в США сразу три банка прекратили существование по финансовым показателям, таким образом с начала года в стране лопнуло уже 20 финансовых организаций, сообщила в пятницу вечером Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) на своем официальном сайте.

Как передает РИА Новости, за весь 2008 год, когда разразился финансовый кризис, в США потерпели крах 25 банков, в том числе такие гиганты, как Lehman Brothers и Bear Stearns, вызвав панику на мировых рынках. Регулятор закрыл в пятницу три региональных банка - FirstCity Bank в штате Джорджия, Teambank National Association of Paola в штате Канзас и Colorado National Bank of Colorado Springs с оценочным общим размером покрытия убытков на сумму 207 миллионов долларов. Одновременно Национальная администрация кредитных союзов (National Credit Union Administration Board) заявила о том, что берет под консервацию два кредитных союза - в Калифорнии и Канзасе с общим размером активов 57 миллиардов долларов. Ранее FDIC сообщила, что число проблемных банков в США на волне мирового финансового кризиса достигло 252 по итогам четвертого квартала 2008 года, увеличившись за три месяца на 81 банк. Проблемными считаются те банки, над которыми нависла угроза прекращения их деятельности по финансовым показателям. По статистике регулятора, около 13% финансовых учреждений из списка FDIC прекращают свою работу.

Минск поддержалт предложения РФ по реформированию мировой финансовой системы

Белоруссия поддерживает российские предложения по реформированию финансовой системы, подготовленные к саммиту "двадцатки"в Лондоне, заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости. Президенты двух стран обсуждают вопросы международного и межрегионального сотрудничества. Встреча проходит "без галстуков". "Мы очень хорошо ознакомились с Вашими предложениями, наше правительство их абсолютно поддерживает", - сказал Лукашенко. Россия, которая намерена принять участие в саммите в Лондоне 2 апреля, на этой неделе направила свои предложения по реформированию финансовой системы и преодолению последствий мирового финансового кризиса.

Китай разделяет позицию РФ о невозможности существования однополярного мира

Китай солидарен с Россией по поводу неприемлемости американской стратегии лидерства, заявил директор Китайского института международных стратегических исследований генерал-полковник Сюн Гуанкай. "И в Пекине, и в Москве считают стратегию США "глобальное лидерство"неприемлемой", - заявил он в ходе проходящего в Подмосковье двустороннего семинара "Россия и Китай в новой международной среде". Российские власти и экспертное сообщество неоднократно заявляли о том, что мировому сообществу необходимо "распрощаться с иллюзиями однополярного мира". В частности, в октябре на форуме во французском Эвиане президент РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике политику США в области безопасности и экономики. По словам Гуанкая, выступившего с докладом по концепции безопасности Китая, многополярность и глобализация - это общая тенденция развития международной политики и экономики, поэтому на данном фоне треугольника "Китай-Россия-США", для которого характерен союз или конфронтация, больше не существует. "Уровень отношений между каждыми двумя из них разный, между ними существуют в той или иной степени разные разногласия", - считает эксперт. Он отметил, что в национально-государственных интересах находится развитие здорового взаимодействия в рамках "тройственных отношений", к которым пришли Китай, Россия и США, которые "в свое время строили козни друг против друга". Говоря о стратегической цели концепции национальной безопасности Китая, Гуанкай подчеркнул, что она направлена на "взаимное доверие, взаимовыгоду, равноправие, взаимодействие", что идентично основным целям и принципам и Шанхайской организации сотрудничества". В ходе семинара "Россия и Китай в новой международной среде"специалисты также обсуждают обстановку и тенденции развития мировой экономики и политики, ситуацию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, проблемы развития Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие организовано Советом по внешней и оборонной политике (СВОП), Российским агентством международной информации РИА Новости и Китайским Институтом международных стратегических исследований (КИМСИ).

В то же время Яценюк не видит альтернативы доллару США

Народный депутат, глава фонда Open Ukraine, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает спекуляциями дискуссии о возможности изменения золотовалютного стандарта.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» во время включения из Бельгии, где он принимает участие в Брюссельском форуме.

«Относительно вопроса о новой мировой валюте, то это больше спекуляции, которые могут иметь очень негативный эффект в целом на мир, потому что сейчас все находятся в сложной экономической ситуации, и в такой ситуации появляются разного рода слухи, абсолютно не подтвержденные модели о том, то ли это будет другая валюта, то ли новые центры влияния», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Сегодня он не видит альтернативы доллару США.

По словам политика, сейчас продолжаются дискуссии о том, что центр мирового влияния может перейти в Китай, Индию или какую-либо другую страну, или могут появиться новые центры влияния в мировой экономике и политике.

«Позволю себе не согласиться с таким тезисом. Я не вижу в краткосрочной перспективе возможностей для изменения центров мирового влияния», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его убеждению, именно это должно позиционировать украинскую внешнюю политику.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, четко понятно, что альтернативы европейской интеграции для нашего государства нет, но необходимо осознавать и то, что Украина не является изолированной и что она является частью глобальной экономики.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Украина никому не нужна, если она имеет, например, конфликт с Российской Федерацией. При этом он отметил, что Россия - это страна, в которую Украина продает 30% своих товаров, с которой Украина имеет самую протяженную границу, и которая находится очень близко как территориально, так и экономически. «Поэтому для нас важно восстановить отношения с Российской Федерацией, и иметь четкий и прагматичный диалог», - сказал он.

Мафия: В 2008 г. итальянская мафия "заработала" около 130 млрд. евро

Массовая манифестация в память о жертвах мафии проходит в субботу в Неаполе, передает РИА Новости.

Ппочтить тех, кто пострадал от рук организованной преступности, собрались люди из всех итальянских областей, сообщает агентство АНСА. День памяти отмечается на Апеннинах 14-й раз. Демонстранты распевают гимн Италии и несут фотографии жертв мафии.

"Участники этой манифестации - это знак огромной надежды", - сказала мэр Неаполя Роза Руссо Иерволино. Президент области Кампания (областной центр Неаполь) Антонио Бассолино призвал правительство выделять больше средств на борьбу с преступностью. "Каморра (неаполитанская мафия) и мафия в целом - не непобедимы, они не вечны. Эта манифестация - олицетворение надежды и веры", - отметил он, добавив, что борьба с преступностью должна вестись постоянно. Итальянская мафия, несмотря на то, что многие ее "крестные отцы" находятся в тюрьмах, по-прежнему могущественна. Она держит в руках рынок наркотиков, контрабанды сигарет и оружия, продолжает контролировать многие важные секторы экономики страны и влиять на политику, особенно на юге Италии.

По последним данным, в 2008 году итальянская мафия получила от преступной деятельности около 130 миллиардов евро. Чистая прибыль мафиозных группировок - неаполитанской "каморры", калабрийской "ндрангеты" и апулийской "Сакра-Корона-Унита" - в 2008 году составила порядка 70 миллиардов евро. В прошедшем году у преступных группировок было конфисковано имущество на общую сумму 5,2 миллиарда евро.

ТЭК: Тендер на строительство первой в Турции АЭС пройдет после выборов

"Росатом" в апреле ждет окончательного решения по тендеру на строительство АЭС в Турции, сообщил журналистам в субботу глава госкорпорации Сергей Кириенко. "Мы ждем в апреле окончательного решения по Турции (по тендеру на строительство АЭС)", - цитирует его слова РИА "Новости".

Ранее министр энергетики Турции Хильми Гюлер сообщил журналистам, что его страна определится с результатами тендера на строительство первой в стране АЭС после местных выборов, которые должны пройти 29 марта.

Консорциум из российских ЗАО "Атомстройэкспорт", ОАО "Интер РАО ЕЭС" и турецкой Park Teknikявляется единственным участником тендера на строительство первой в Турции АЭС, которую планируется возвести у населенного пункта Аккую на побережье Средиземного моря. Структура тендера на строительство АЭС в Турции состоит из нескольких этапов. Изначально он предусматривает вскрытие конверта с условиями конкурса, затем конверта, в котором содержится техническое предложение участника тендера. После одобрения технических условий вскрывается третий конверт, содержащий финансовые условия. В декабре 2008 года "Атомстройэкспорт"получил от турецких властей положительное заключение на техническую часть тендерного предложения. 19 января 2009 года энергокомпания ТЕТАШ вскрыла третий конверт консорциума, в котором был указан тариф за производимую электроэнергию в 21,16 цента за киловатт-час. Тогда же было объявлено, что "Атомстройэкспорт"представил Турции скорректированное предложение с учетом изменения экономических условий. "Атомстройэкспорт"предлагает построить в Турции четыре энергоблока проекта "АЭС-2006"общей мощностью 4,8 тысячи мегаватт. Как сообщил в феврале пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков, строительство АЭС может быть закончено к 2012 году.

АПК: Китай уверен в продовольственной безопасности

Китай, самая населенная страна мира, может уверенно смотреть на собственную продовольственную безопасность, несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, заявил в субботу директор Китайского института международных стратегических исследований генерал-полковник Сюн Гуанкай, передает РИА Новости.

"В Китае продовольственная безопасность в основном гарантирована. Степень самоснабжения продовольствием превышает 95%. Но следует принимать меры предосторожности заблаговременно, рассматривая проблему обеспечения 1,3-миллиардного населения питанием как задачу первой значимости в управлении государством", - сказал эксперт. Гуанкай выступил с докладом по концепции безопасности Китая на проходящем в эти дни в Подмосковье семинаре "Россия и Китай в новой международной среде". Он напомнил, что в первой половине 2008 года был отмечен динамичный рост цен на ведущих мировых фьючерсных биржах сельскохозяйственной продукции. Фьючерсные цены на рис и соевые бобы достигли самого высокого уровня за последние 20 и 34 года соответственно, а цены на пшеницу - исторического рекорда, что вызвало в более чем 40 странах мира продовольственные кризисы и беспорядки. В этой связи китайские власти, по словам Гуанкая, принимают, в том числе, меры по обеспечению значительного количества резервов пахотных земель. Кроме того, в пострадавших от засухи в начале этого года 15 провинциях был введен режим быстрого реагирования первой степени. "Китаю ни в коем случае нельзя рассчитывать на зарубежные страны для обеспечения себя зерном", - подчеркнул эксперт.