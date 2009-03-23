Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что Европа должна принять Украину как свою составляющую.

Об этом посол Соединённых Штатов в Киеве заявил в интервью украинской редакции радио «Свобода».

Украина, по словам У.ТЕЙЛОРА, является важной страной и моделью демократической практики в этом регионе. Посол США в Киеве полагает, что Европа, чтобы быть целой, должна принять Украину как свою составляющую – лишь тогда Европа станет полной.

Посол также подчеркнул, что США не видят Украину полем боя между Европой и Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявлял, что Россия недовольна ролью США в системе европейской безопасности и тем, что Америка делает в странах бывшего СССР.