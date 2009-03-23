ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 марта

Украинские СМИ

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Газотранспортное средство» пишет о том, что сегодня в Брюсселе состоится инвестиционная конференция на тему модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), по итогам которой НАК "Нафтогаз Украины" должна получить кредит в 2,5 млрд долл. В распоряжении издания оказались документы, подтверждающие, что для получения этих средств Украина взяла на себя ряд обязательств по реформированию газотранспортной отрасли. Ожидается, что кредиты будут получены по низким ставкам, порядка LIBOR+1%, при этом основная часть средств пойдет на реконструкцию компрессорных станций. В целом работы по модернизации ГТС будут продолжаться, как минимум, до 2016 года.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1142822

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Нацбанк переоценил валютные риски» пишет о том, что НБУ лишил заместителя председателя банка Александра Савченко права регулировать валютный контроль и налично-денежный оборот, передав эти полномочия зампреду НБУ Владимиру Кротюку. Банкиры связывают это с сенсационными заявлениями господина Савченко о валютной политике НБУ и желанием главы Нацбанка устранить потенциального конкурента.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1142797

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«Газета по-киевски» в статье «Золото Нацбанка в США не пропало» пишет, что слухи о том, что НБУ вложил деньги в лопнувшие американские банки, и страна теперь осталась без валюты, остаются всего лишь слухами. Издание пытается разобраться в ситуации.

http://mycityua.com/articles/country/2009/03/23/085927.html

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«Экономические известия» подают материал «МЭЗ растеряли жировой запас», в котором отмечают, что предприятия масложирового комплекса сформировали минимальный запас подсолнечника — на уровне месячного потребления. На фоне активного экспорта маслосемян и роста цен на них есть риск недозагрузки мощностей МЭЗ и подорожания готового продукта. Эксперты комментируют ситуацию.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178015

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «Нацбанк зарабатывает на льготниках», в которой пишет о том, что НБУ решил выкупать у банков валюту, не использованную для льготного погашения кредитов, на 10 коп. дешевле, чем она продается на целевых аукционах. Такое решение в центробанке объясняют необходимостью улучшить взаимодействие банков с заемщиками. Банкиры считают, что ноу-хау приведет к сложностям для заемщиков.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178014

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«Экономические известия» в статье «Над связистами навис монополизм» пишут о том, что чиновники Нацкомиссии регулирования связи ожидают, что в ближайшее время Антимонопольный комитет признает операторов связи монополистами на своих сетях и это даст возможность разрешить затянувшийся спор вокруг интерконнекта. Однако АМК пока сохраняет молчание.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178018

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Издание «Зеркало недели» подает интервью заместителя председателя НБУ Александра Савченко, который рассказывает о реалиях финансового рынка Украины. Материал публикуется под заголовком «Александр Савченко: «Собственник банка несет ответственность за депозиты как граждан, так и юридических лиц».

http://www.zn.ua/2000/2040/65705/

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Также издание «Зеркало недели» публикует статью «Торговый баланс как зеркало дисбаланса власти», в которой подробно рассказывает о «плюсах» и «минусах» сальдо.

http://www.zn.ua/2000/2020/65713/

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Автосубсидии готовы», пишет о том, что правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий банкам по кредитам населению на приобретение автомобилей отечественного производства. Издание разбирается в ситуации.

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/03/23/746033

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Издание «Известия» подает статью «Китайские инвестиции под угрозой», в которой пишет о том, что переговоры китайских инвесторов о покупке "Сунтарнефтегаза" близки к срыву. Компания, владеющая двумя газовыми месторождениями в Якутии, может потерять лицензии на их разработку.

http://www.izvestia.ru/economic/

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Также издание «Известия» публикует статью "Москва, помоги - и не мешай нам жить", в которой пишет о том, что Президент России Дмитрий Медведев сдержал свое обещание продолжить ротацию кадров в губернаторском корпусе. Сейчас губернаторы делятся на тех, кто ждет команды от Москвы, и на тех, кто пытается играть на противопоставлении региона и центра. Эксперты комментируют ситуацию.

http://www.izvestia.ru/politic/article3126542/

(УНИАН)