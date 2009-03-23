Анонс на 23 марта 2009 г.

Президент и премьер примут участие в международной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС в Брюсселе.

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Литвин в Днепропетровской области.

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Брифинг на тему: «Инвестиции в банковские металлы: тенденции рынка и перспективы».

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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Мировой экономический кризис: кратко- и среднесрочные ожидания бизнеса”. Организатор: Институт экономических исследований и политических консультаций. Участники: Игорь Бураковский, председатель-правления-директор Института экономических исследований и политических консультаций, Ричард Эттер, председатель Департамента исследований деловых циклов, Швейцарский экономический институт KOF/ETH, Цюрих, Оксана Кузякив, исполнительный директор, руководитель проекта «Исследования делового мнения» Института экономических исследований и политических консультаций.

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Пресс-конференция на тему: «Летний туристический сезон 2009 года в Украине в условиях мирового финансового кризиса”. Организатор - Ассоциация лидеров турбизнеса Украины.

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Брифинг на тему: "Лесная отрасль. Состояние и перспективы развития". В работе примет участие глава Государственного комитета лесного хозяйства Украины Н.Тимошенко.

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Пресс-конференция дирекции Торгового дома "Золотая Балка" и финальный розыгрыш викторины от ТМ "Золотая Балка".

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В Киевском апелляционном административном суде будет рассмотрено дело по иску обманутых инвесторов «Элита-Центр» о признании бездеятельности Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также о признании факта причинения истцам имущественного ущерба такой бездеятельностью.

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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Украинская политика во время экономического кризиса: изменился ли взгляд общественности”. В работе примет участие директор Национального института стратегических исследований Юрий Рубан.

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В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Компания «Новый стандарт» строит новый рынок электронных продаж гостиничных услуг Украины”.

(УНИАН)