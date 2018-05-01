Баланс недели: ЕС завершил ратификацию Соглашения об ассоциации, а Рада внесла изменения в бюджет и ушла на каникулы

На уходящей неделе произошло долгожданное событие, которое обязательно войдет в учебники новейшей украинской истории. Во вторник, 11 июля, Совет Европейского Союза утвердил Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, тем самым завершив его ратификацию. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Соглашение об ассоциации законодательно закрепляет введение зоны свободной торговли между Украиной и странами ЕС, что приведет к либерализации торговли, росту объемов экспорта в ЕС, увеличению валютной выручки и, как следствие, развитию украинской экономики. Кроме того, ассоциация предусматривает осуществление нашей страной ряда реформ, направленных на интеграцию в европейское политическое и экономическое пространство.

«С 1 сентября 2017 года начнется качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз. Это - этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир», - прокомментировал историческое для Украины решение глава государства Петр Порошенко.

Совет ЕС ратифицировал Соглашение об ассоциации накануне состоявшегося на уходящей неделе в Киеве саммита Украина-ЕС, посвященного реализации дальнейших программ сотрудничества.

В ходе саммита стороны обсудили возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки нашей страны по типу «плана Маршалла» - всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны.

Кроме того, Украина и ЕС договорились о том, что успешное проведение реформ позволит нашему государству получить третий транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 600 млн евро до конца этого года.

Условиями получения финансовой поддержки станут борьба с коррупцией, продолжение программ по энергоэффективности, углубление взаимодействия в сфере решения проблем вынужденных переселенцев.

«Времени не так много - до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш», - сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Чтобы контролировать процесс проведения ключевых реформ, правительство планирует разработать так называемый Пульс Соглашения - инновационный инструмент мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации. Гройсман прогнозирует, что данный механизм будет введен с сентября 2017 года.

Как сообщил глава правительства на своей странице в Facebook, индикатором положительных изменений в государстве является улучшение прогнозов роста украинской экономики. Так, по его данным, Всемирный банк улучшил оценку экономического роста Украины в 2018 году до 3,5% с 3%, в 2019 году - до 4% с 3%. При этом премьер отметил, что теперь основной задачей является трансформация ожидаемого роста экономики в улучшение качества жизни граждан.

Летний аккорд депутатов

Уходящая неделя стала последней рабочей для народных депутатов перед уходом на традиционные летние каникулы. Парламентарии не поддержали предложение спикера Андрея Парубия продолжить работу сессии, чтобы рассмотреть ключевые реформы, реализацию которых ожидают как украинские избиратели и западные партнеры, так и ключевой кредитор страны – Международный валютный фонд.

Но стоит отметить, что в последние дни своей работы народные избранники все-таки приняли несколько важных экономических решений.

Так, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в государственный бюджет в связи с ростом доходов, который стал возможен благодаря перевыполнению плановых показателей и распределению сверхплановых поступлений.

Этот закон предусматривает увеличение расходов и доходов государственного бюджета в 2017 году на 26 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 25 млрд грн. Доходы госбюджета установлены на уровне 757 млрд грн, расходы – 827,1 млрд грн, а размер предельного дефицита сохранен - 77,6 млрд грн.

Кроме того, увеличены расходы на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 14,1 млрд грн, а расходы на оборону и безопасность государства – на 2,7 млрд грн.

Другим важным решением Верховной Рады стало одобрение проекта закона о повышении пенсий, который включен в пакет законопроектов по пенсионной реформе. Правда, депутаты одобрили этот документ только в первом чтении.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, законопроект позволит с 1 октября повысить пенсии 12 млн украинских пенсионеров, не повышая при этом пенсионный возраст. При этом Рева пообещал депутатам, что ко второму чтению в законопроекте будут учтены предложения депутатов, в частности, относительно создания реестра получателей социальной помощи.

Правительство в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября текущего года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 грн ежемесячно, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера. При этом все нормативы минимального страхового стажа будут ежегодно увеличиваться до 2028 года.

Важно отметить, что проведение пенсионной реформы является одним из ключевых требований Международного валютного фонда для получения очередного транша.

Другим важным решением, которое депутаты приняли в последние дни сессии, стало продление на год действия повышенной экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за 1 тонну, вместо двух лет, как это предлагалось правительством.

Парламентарии также приняли закон, который освобождает бизнес от штрафных санкций за несвоевременную подачу налоговых и акцизных накладных в результате масштабной хакерской атаки, которая произошла в конце июня.

Между тем, ряд важных законопроектов все-таки остался за рамками депутатского внимания. Так, Верховная Рада не рассмотрела медицинскую и образовательную реформы, которые наряду с пенсионной являются ключевым условиям для получения Украиной очередного транша МВФ.

Ryanair заблудилась

Резонансным событием уходящей недели стало заявление крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair об отмене выхода на украинский рынок, который был запланирован на осень текущего года. Авиакомпания обвинила в срыве планов своей экспансии крупнейший аэропорт страны - «Борисполь». Согласно заявлению Ryanair, руководство украинского аэропорта нарушило договоренности, которые были ранее достигнуты с Министерством инфраструктуры Украины.

«Борисполь» же заявил, что лоукостер предъявил ему ультиматум, выполнение которого может стоить аэропорту около 2 млрд грн.

«Я могу заявить как менеджер государственного предприятия, что этот контракт нам не выгоден. Мы не подпишем контракт, если он не будет выгодным для госпредприятия. Я ответственный за выполнение финансовых планов госпредприятия и обеспечение безубыточности его работы, поэтому никогда не пойду на решение против интересов аэропорта», - пояснил свои действия генеральный директор «Борисполя» Павел Рябикин.

По его словам, Ryanair выдвинул аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них - бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов. Также авиаперевозчик потребовал монтаж системы приема багажа, выделение земли под строительство отеля и выплату 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри.

Еще одно требование европейского авиаперевозчика, с которым не согласилось руководство «Борисполя», – закрепить пассажирский сбор в размере 7,5 долл. с человека на пять лет. Рябикин подчеркнул, что в таком случае другие авиакомпании смогут обратиться в Антимонопольный комитет с заявлением о недобросовестной конкуренции и будут правы. А снижение сбора для всех авиаперевозчиков сделает работу аэропорта убыточной.

Кроме того, авиаперевозчик потребовал, чтобы все спорные вопросы решались в Лондонском арбитраже на основе британского права, тогда как украинская сторона настаивает на решении таких вопросов в судебном порядке в украинских инстанциях.

«Ни один крупный мировой бизнес не будет заниматься благотворительностью в Украине. Бизнес привык зарабатывать. Именно поэтому Ryanair - крупнейший и самый дешевый перевозчик Европы, потому что везде вытесняет максимальные условия для себя. Борисполь не имел права их разглашать», - прокомментировал возникший конфликт министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Премьер-министр Владимир Гройсман сразу отреагировал на сложившуюся конфликтную ситуацию, пообещав, что переговорный процесс с Ryanair будет возобновлен.

«Решили возобновить переговорный процесс с Ryanair, и привлечь к нему вместе с Министерством инфраструктуры Украины и аэропортом «Борисполь» директора Офиса сопровождения инвестиций Даниэля Билака», - написал глава правительства на своей странице в Facebook, добавив, что к оценке переговорного процесса будут привлечены также Национальное антикоррупционное бюро и Антимонопольный комитет, которые проанализируют соблюдение украинского законодательства и конкурентные условия.

Спустя два дня после отказа авиаперевозчика выходить на украинский рынок Рябикин сообщил на своей Facebook-странице о возобновлении переговоров с Ryanair в формате министерство - аэропорт «Борисполь» - Офис сопровождения инвестиций. Европейский лоукостер, в свою очередь, также сообщил о готовности возобновить диалог.

К чему приведут «авиапереговоры» и сумеют ли стороны достичь согласия, покажет уже следующая неделя.

Укрепление гривни и оживление деловой активности

На уходящей неделе Национальный банк признал неплатежеспособным очередное финансовое учреждение. На этот раз под раздачу попал банк «Новый», ключевым акционером которого (18,33%) выступает государственное предприятие - конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля.

Банк «Новый» стал седьмым с начала года финучреждением, в которое была введена временная администрация. По информации НБУ, причиной признания банка банкротом является несоответствие его капитала необходимым нормативам. Тем не менее, регулятор пообещал, что 99% вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме.

Тем временем национальная валюта продолжает укрепляться, как и доверие украинского бизнеса. По данным НБУ, предприниматели третий квартал подряд сохраняют оптимизм относительно оживления деловой активности. Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2017 года повысился до 114,3% со 113,3% в предыдущем квартале.

Согласно результатам опроса, более половины представителей бизнеса прогнозируют обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев в пределах 26-29 грн/долл. Среднее значение курса ожидается на уровне 28,68 грн/долл., что лучше прогнозируемого в первом квартале 2017 года показателя на уровне 29,44 грн/долл. При этом доля респондентов, ожидающих укрепления курса гривни в следующие 12 месяцев, выросла до 24,6% с 13,5% в первом квартале 2017 года.

Нацбанк сообщает, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 26,33 грн/долл., а его ежедневные колебания не превышали 1,3% от среднего значения.

А на украинском аграрном рынке активизируется уборочная кампания. Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, аграрии к 14 июля собрали урожай на площади 2 млн га (22% от прогноза), намолотив 6,5 млн тонн зерновых при средней урожайности 31,8 ц/га.

В министерстве прогнозируют, что текущий год не станет рекордным в истории Украины по показателям сбора и экспорта зерна. Причиной тому послужили весенние заморозки, а затем засушливая погода в ряде областей Украины.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), производство зерновых в Украине по итогам 2017-2018 маркетингового года (МГ июль 2017 – июнь 2018) составит 61,09 млн тонн, а экспорт сократится до 38,31 млн тонн, тогда как по итогам минувшего сезона эти показатели составили рекордные 65,96 млн тонн и 43,8 млн тонн, соответственно.

Следующая неделя обещает быть менее насыщенной событиями в связи с уходом парламентариев на летние каникулы и началом периода отпусков во многих учреждениях. Но жизнь не останавливается, а у кого-то, например, аграриев, становиться лишь горячее.

В понедельник, 17 июля, Совет ЕС намерен определиться с выделением Украине дополнительных торговых преференций, экономический эффект от которых может составить порядка 200 млн долл. А Государственная служба статистики на следующей неделе отчитается о результатах промышленного производства в Украине по итогам первого полугодия.

Надежда Бурбела