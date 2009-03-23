Председатель наблюдательного совета Национального банка Петр ПОРОШЕНКО не верит в возможность силового сценария в Украине и готов идти работать в правительство, если будет сформирована антикризисная команда.

Об этом бывший секретарь СНБО и некогда один из главных оппонентов премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО заявил вчера вечером в эфире телеканала TBi.

«Как экс-секретарь СНБО и человек не понаслышке занимавшийся подобными угрозами, я говорю, что на сегодня никаких условий для силового сценария в Украине не существует, некому отдавать приказ на силовой сценарий. Ни Президент, ни премьер, ни лидер оппозиции - никто не пойдет на это, и нет сил в силовых ведомствах, способных это исполнить», - убежден П.ПОРОШЕНКО.

Однако, по его словам, «в Украине возможны провокаторы, поп Гапон и местные региональные путчи, когда недальновидные политики-провокаторы используют ухудшение уровня жизни людей в своих неблаговидных целях».

В то же время, говоря об экономическом кризисе, П.ПОРОШЕНКО заявил, что готов работать в правительстве, и что сегодня стране нужна профессиональная антикризисная команда, которая имеет реальный опыт достижений по минимизации последствий и ускорению выхода из кризиса.

«Если это будет внятное предложение, и если будет поддержка команды, я готов к работе в правительстве, и считаю, что реальная экономика и экономический блок требуют качественно новых подходов», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

При этом, отвечая на вопрос, означает ли это, что его можно считать союзником Ю.ТИМОШЕНКО, бывший оппонент премьера ответил: «Это означает, что меня можно называть союзником Украины». Он добавил, что команда, которая приходит в правительство в период кризиса, очень многое поставила на карту и очень многим рискует, взваливая на себя груз ответственности.

«Украина находится в ситуации, когда нужно принимать жесткие и непопулярные решения по сокращению расходов, по консервации позиций, которые позволят нам дожить с минимальными потерями, чтобы не растерять инфраструктуру до конца кризиса», - убежден П.ПОРОШЕНКО.

При этом, по его мнению, для реализации антикризисных мер в парламенте должны консолидироваться как минимум четыре политические силы, которые могли бы стать новым парламентским большинством. «Плодом компромисса могут быть очень серьезные изменения в правительстве», - отметил П.ПОРОШЕНКО.