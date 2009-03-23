ГЛАВНОЕ на 23 марта (день)

ТЭК

Украина обязалась создать прозрачный газовый рынок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместной декларации Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, подписанной сегодня в Брюсселе.

С украинской стороны декларацию подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, со стороны Еврокомиссии – комиссары ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Кроме того, декларацию подписали президенты Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

Согласно тексту декларации, украинское правительство взяло на себя обязательство обеспечить независимость оператора по транзиту газа, в частности, путем реализации директивы ЕС за №55 от 2003 года относительно общих правил внутреннего рынка природного газа.

Также, правительство взяло обязательство обеспечить прозрачность и открытость для инвесторов по модернизации газотранспортной системы и предоставить равный доступ к соответствующей финансовой и технической информации, а также обеспечить контроль над полученными на модернизацию газотранспортной системы средствами.

Правительство Украины пообещало дать возможность операторам по транзиту газа действовать на коммерческой основе для выполнения своего бизнес-плана в долгосрочной перспективе. Украина также обязалась обеспечить доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

При этом реформы газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года, что будет также отражено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в Соглашении о присоединении Украины к энергетическому сообществу.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина в ближайшее время присоединится к Договору о совместном европейском энергетическом пространстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что неотъемлемой частью европейского энергетического пространства станет все Каспийско-Черноморско-Балтийское энерготранзитное пространство, над созданием которого ведется работа.

Президент подчеркнул, что Украина хочет интегрироваться в единое европейское энергетическое пространство, чтобы существенно усилить возможности – на основе прозрачных, рыночных правил, которых неуклонно будут придерживаться стороны.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что модернизация украинской ГТС гораздо выгоднее для Европы, чем строительство новых газопроводов, и вложение 5,5 млрд. долларов позволит увеличить пропускную способность ГТС на 60 млрд. куб. м газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в своем выступлении на Международной инвестиционной конференции по вопросу модернизации украинской ГТС в Брюсселе.

«Мы знаем, что много говорят об альтернативных путях поставок газа (в Европу – УНИАН) в обход Украины. В последнее время эта идея стала достаточно популярной, о ней много говорят. Но я хочу обратить внимание, что строительство новых газопроводов – это десятки и десятки млрд. долларов новых денег – это колоссальные инвестиции. Но если в украинскую ГТС вложить 5,5 млрд. долл., то это даст возможность увеличить пропускную способность украинской ГТС на выходе на 60 млрд. куб. м (в год – УНИАН). Я хочу, чтобы кто-то мне назвал хотя бы еще один более эффективный с экономической точки зрения и более целесообразный – с экономической, а не политической, точки зрения проект», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она призвала инвесторов к сотрудничеству в направлении модернизации ГТС Украины.

Вместе с этим премьер-министр подчеркнула, что для проведения работ по модернизации и расширению ГТС необходимо иметь твердые гарантии со стороны России и Европейского Союза по объемам транзита газа через территорию Украины в долгосрочной перспективе.

Она отметила, что результаты сегодняшней конференции будут общим вкладом в дело обеспечения энергетической и экономической безопасности всего европейского континента. Она также подчеркнула, что сегодняшняя конференция подтверждает внимание и заинтересованность Евросоюза в модернизации украинской ГТС. А Украина, в свою очередь, движется в направлении «всеохватывающего сближения с ЕС» и последовательно принимает меры для интеграции в европейский энергетический рынок. Важным шагом в этом направлении является присоединение Украины к договору об энергетическом содружестве. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в Украине понимают тот объем работы, который необходимо выполнить для получения членства в этом содружестве. Прежде всего, объем этих работ касается приведения украинского законодательства к европейским нормам. В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что стратегия Украины о синхронном объединении энергетических сетей Украины и ЕС остается неизменной. Она также отметила, что это объединение даст возможность Украине реализовать потенциал по увеличению выработки электроэнергии минимум на 30%.

«Кроме коммерческой выгоды для всех сторон, такая синхронизация станет существенным фактором повышения безопасности энергопоставок как Украины, так и объединенной Европы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В ОАО «Газпром» считают, что сумма, необходимая для модернизации украинской ГТС, должна быть в 10 раз больше той, которая обсуждается на проходящей сегодня в Брюсселе международной инвестиционной конференции. Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

Он уточнил, что согласно имеющимся у него данным, на сегодняшний день обсуждается сумма в 3 млрд. долл., которую необходимо в течение 7 лет направить на модернизацию ГТС.

«Это, приблизительно, в 10 раз меньше того, что нужно на самом деле, так что я не очень понимаю, каковы будут результаты конференции… Пока непонятен предмет, что здесь будет обсуждаться. Пока что я вижу какой-то несерьезный подход к этому вопросу… Если тут никто не понимает цены вопроса, тогда, наверное, можно сказать, что мы сбираемся привлечь 3 млрд. долл. Но сколько реальных денег будет привлечено и что за них можно будет сделать для модернизации, пока не понятно», - пояснил В.ГОЛУБЕВ.

При этом он отметил, что абсолютно очевидно то, что ГТС Украины действительно нуждается в серьезной модернизации.

По данным Еврокомиссии, на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации украинской ГТС с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей.

На 1 января 2008 года газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

Российская делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Как заявил УНИАН заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, дальнейшее развитие конференции делегации России не интересно.

“Нам не интересно то, что будет дальше. И так все ясно... Нам жалко, что Украину втянули в европейские разборки”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В свою очередь, министр энергетики Сергей ШМАТКО высказал мнение, что вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине. Члены украинской делегации заявили о том, что Украина строит планы с банками и им, безусловно, есть интерес предоставлять кредитные средства. Интерес же России заключается в том, чтобы украинская ГТС была модернизирована и гарантировала бесперебойную работу на длительный период.

Банковский сектор

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги «Укргазбанка» и одновременно отозвало рейтинги банка.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ» - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что Fitch провело следующие рейтинговые действия в отношении банка: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») подтвержден на уровне «CCC»/прогноз «Негативный» и отозван. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «С» и отозван. Индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E» и отозван. Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван. Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван. Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB(ukr)»/прогноз «Негативный» и отозван.

Напомним, ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 году составила 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).

Фонд гарантирования вкладов перевел «Укрпромбанк» из категории участников фонда в категорию временных участников. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов, размещенном на его официальном сайте.

В соответствии с Законом «О фонде гарантирования вкладов физических лиц», в категорию временных участников фонда переводятся банки, которые не выполняют установленные Нацбанком экономические нормативы или которым регулятор остановил действие лицензии на осуществление банковской деятельности.

Напомним, 21 января т.г. в ООО «Укрпромбанк» была введена временная администрация.

В категорию временных участников Фонда гарантирования вкладов переведены банки «Надра», «Причерноморье», "Одесса-банк", «Национальный кредит», «Финансовый Союз Банк».

Фонд не возмещает гарантированную сумму по вкладам физлиц, которые привлекаются банком, переведенным в категорию временного участника, с даты получения сообщения о данном переводе. Эти ограничения касаются привлеченных новых вкладов и не распространяются на продление сроков по ранее заключенными депозитным договорам.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2150/8,3750, к 11:00 сузился спрэд 8,2500/8,3500, а к 12:00 цены снизились до 8,2300/8,2800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2440/0,2510, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 0,2450/0,2480. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 33,3650 (-0,1475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3702/04, и к 12:00 упали до 1,3640/42. Рынок евро-гривня следующими индикативными котировками - 11,2500/11,4835, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,2525/11,4030, а к 12:00 ушли вниз - 11,2195/11,3015.

Средний курс покупки доллара в украинских коммерческих банках сегодня составил 8,18/8,34 грн./долл. Курс покупки понизился на 0,2%, по сравнению с 22 марта, продажи – повысился на 0,6%.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 1,8%, по сравнению с 22 марта, - до 10,90 грн., продажи – на 0,6% – до 11,45 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине снизился на 4%, по сравнению с 22 марта, - до 0,2208 грн., продажи – повысился на 4% - до 0,2572 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,17 грн./долл. (курс понизился на 0,9%, по сравнению с 22 марта), продают – по 8,32 грн./долл. (курс повысился на 0,7%).

Евро в столице покупают в среднем по 10,91 грн. (курс повысился на 1%, по сравнению с 22 марта), продают – по 11,44 грн. (курс повысился на 0,8%).

Коммерческие банки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2186 грн. (дешевле на 2,8%, по сравнению с 22 марта), продают – по 0,2639 грн. (дороже на 1,5%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,55 грн., евро – 10,90/11,70 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,90/11,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 10,90/11,35 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 23 марта, составляет 7,70, к евро – 10,43273, к российскому рублю – 0,23038.

Промышленность

Рабочие ООО «Херсонский машиностроительный завод» сегодня в 7.00 заблокировали центральную проходную и ворота предприятия. Как передает корреспондент УНИАН, в акции участвуют около 600 человек.

Как сообщил УНИАН глава независимого профсоюза ХМЗ «Петровец» Леонид НЕМЧОНОК, рабочие требуют подписать с участием трудового коллектива уточненный меморандум о возобновлении производственной деятельности ХМЗ, а также настаивают на встрече с главой Херсонской облгосадминистрации Борисом СИЛЕНКОВЫМ и директором завода Сергеем ГРИСЮКОМ. В меморандум рабочие намерены включить пункт об ответственности владельцев завода за выполнение взятых на себя обязательств.

Напомним, 20 марта Б.СИЛЕНКОВ и С.ГРИСЮК подписали меморандум об утверждении бизнес-плана возобновления производственной деятельности предприятия и социальной защиты его работников.

Согласно меморандуму, возобновить производство на ХМЗ планируется в апреле, и довести его до докризисного уровня к концу текущего года. В 2009 году, в частности, предприятие планирует выпустить продукцию на сумму 169,553 млн. грн., в том числе 215 комбайнов «Славутич» на сумму 156,950 млн. грн.

Также администрация ХМЗ планирует привлечь к работе необходимое количество сотрудников и обеспечить рабочие места на уровне 2008 г.

С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

Социум

Треть предпринимателей из-за экономического кризиса не могут разработать план развития для своего бизнеса более чем на полгода. Об этом сообщила исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана КУЗЯКИВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Используя данные по 300 предприятиям обрабатывающей промышленности, эксперты института резюмировали об увеличивающейся динамике относительно доли предприятий, где существует неполная занятость работников или работники находятся в неоплачиваемых вынужденных отпусках. «Доля предприятий, где работники находятся в вынужденных отпусках или действует неполный рабочий день, увеличилась более чем в два раза, по сравнению с третьим кварталом 2008 г. (с 28,6% до 58,7%). В первом квартале т.г. менеджеры ожидают продолжения роста этого показателя», - говорится в исследовании.

«Мы также зафиксировали, что в ближайшей перспективе ожидания бизнеса в некоторой степени стабилизировались», - сообщила О.КУЗЯКИВ. По ее словам, уже два квартала подряд (4-й квартал 2008 г. и 1-й квартал 2009 г. – УНИАН) доля тех, кто ожидает ухудшения общей экономической ситуации, стабилизировалась – это около 58%. «Вместе с тем, доля оптимистов, которые ожидают улучшения ситуаций на предприятиях и общей экономической ситуации, увеличилась с 4% в ноябре 2008 г. до 10,5% в феврале 2009 г.», - отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что политическое противостояние стало еще более ощутимым для украинского бизнеса. Доля предпринимателей, которые считают, что политическая ситуация является проблемой для дальнейшего развития промышленности, увеличилась с 7% в августе 2008 г. до 41% в феврале 2009 г.

(УНИАН)