АЛТУ прогнозирует сокращение туризма из Украины

Ассоциация лидеров туристического бизнеса Украины (АЛТУ) прогнозирует сокращение потока выездного туризма из Украины в этом летнем сезоне на 30-45% и устойчивый спрос на внутреннем рынке.

В частности, как сообщил сегодня на пресс-конференции президент ассоциации Тарас ДЕМУРА, на выездной туризм негативно повлияет ситуация с девальвацией гривни. «Что касается выездного туризма, то девальвация гривни ударила, я думаю, что сокращение туристов в этом году будет на уровне от 30 до 45%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - сказал он.

По его словам, это не означает, что туристические компании будут работать с убытком. «Это не является катастрофой или трагедией, потому что все компании оптимизировали свои расходы, они не будут так сильно рисковать, как это делали в предыдущие годы. Поэтому я думаю, что все-таки, даже имея обороты, можно удержать уровень прибылей», - отметил Т.ДЕМУРА.

В частности, по словам директора ООО «Туртесс Тревел» Александра НОВИКОВСКОГО, туристический поток на одном из наиболее популярных для украинцев направлений – в Турцию – может упасть на 35-40%, если отели не будут снижать свои цены. «Турция и Египет – одни из самых популярных направлений массового отдыха, это наиболее доступные туры и достаточно высокое качество. Этот сезон не станет исключением, хотя и будет менее массовым», - отметил он. По его данным, на сегодня цены на отели для европейцев гораздо ниже, чем для граждан СНГ. «Это достаточно унизительно, поэтому крупные операторы рынка СНГ достаточно серьезно муссируют этот вопрос, и я уверен, что эта стоимость будет уменьшена для нашего рынка, так же, как и для европейского», - отметил А.НОВИКОВСКИЙ.

По словам директора компании TEZ TOUR в Украине Йосифа АНДРИКА, девальвация гривни очень ударила по стоимости туров в Турцию, которая, как известно, формируется в долларах. «По сравнению с прошлым летом, почти в 2 раза, из-за девальвации, для людей туры подорожают. Но хорошая новость в том, что стоимость авиакеросина снизилась почти в 3 раза, и плюс в той же Турции была девальвация около 40% - то есть, отели будут также немного дешевле. Получается, что в гривнях тур может подорожать всего на 20-30%. По некоторым отелям в гривнях получится та же стоимость, что и в прошлом году», - сказал он.

В то же время, по словам директора туристической компании ООО «Кандагар» Бориса ЗЕЛИНСКОГО, что касается внутреннего и въездного туризма, «мы надеемся, что все-таки сезон состоится, хотя может быть чуть хуже, чем прошлогодний». Он считает, что туристические услуги Украины будут востребованы на туристических рынках как Украины, так и стран СНГ – прежде всего, со стороны России и Беларуси. Особенно это касается Крыма. «Национальная валюта обрушилась примерно на 80% по отношению к доллару, а украинские объекты размещения подняли цены на 15-20%, до 30% в гривнях. И если сравнивать тур в долларовом, евро или рублевом эквиваленте, то, по сравнению с прошлым годом, цены где-то будут на 30-40% ниже. Поэтому, есть надежда, что путевки будут более конкурентоспособны», - отмечает Б.ЗЕЛИНСКИЙ.

По его словам, при этом межсезонье показывает, что санаторно-курортные услуги на Украине остались востребованными и продаются не хуже, по сравнению с прошлым годом, а в некоторых случаях даже лучше. «Это прежде всего, наши курорты – Трускавец, Моршин, Миргород, крымские санатории. Поэтому, есть надежда, что сезон состоится», - отметил он.