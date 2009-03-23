Аварийный участок возле памятника Святому Владимиру восстановят (ФОТО)

Аварийный участок возле памятника Святому Владимиру оперативно обследуют и восстановят в течение месяца. Такое поручение дал сегодня начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ во время чрезвычайного заседания постоянно действующей Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание прошло сегодня возле памятника на Владимирской горке. В заседании приняли участие представители Киевской городской госадминистрации, «Киевзеленстроя», Киевэнерго, Киевводоканала и пр. Сегодня «просевший» участок смотровой площадки и дорожка на Владимирский спуск ограждены красно-белыми лентами. Асфальтовое покрытие за выходные просело еще больше, асфальт покрылся также поперечными трещинами.

Согласно протоколу заседания комиссии, в частности, было принято решение провести ряд неотложных работ, как по обследованию состояния грунтов вокруг памятника, так и самого фундамента памятника, в частности, провести обследование участка, укрепить склон, обновить асфальтовое покрытие.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, еще в течение апреля т.г. поврежденное место вокруг смотровой площадки сделают безопасным для пешеходов, а полностью работы по благоустройству территории завершатся уже к празднованию Дня Киева в конце мая.

В то же время, некоторые участники совещания высказывали мнение, что грунтоукрепительные работы можно будет начать не ранее конца апреля - когда выравняется дневной и ночной уровень температур.

Также запланирован ряд долгосрочных задач, среди которых проведение комплексного обследования как окружающей территории, так и фундамента памятника

В то же время, в ходе заседания комиссии неоднократно поднимался вопрос проблем с финансированием. В.ПШЕНИЧНЫЙ потребовал, чтобы собравшиеся предоставили смету всех расходов и пообещал, что местная власть постарается изыскать средства.

Отвечая на вопрос агентства УНИАН, предложившего обратиться за финансированием работ по спасению памятника Святому Владимиру к правительству Украины, В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что после определения полной стоимости как оперативных, так и долгосрочных работ, возможно, будет принято такое решение.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также дал поручение разобраться, не наносят ли вред склонам Владимирской горки работы по расширению тротуарной части Владимирского спуска, которые проводятся примерно с февраля т.г.

Как рассказал в интервью журналистам Главный геолог Коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» Василий БОКОВОЙ, «проводившиеся ранее исследования поверхности возле памятника показали, что склон – его верхняя часть от террасы до Владимирского спуска – он устойчивый. Но есть один момент – терраса – это насыпной грунт, на асфальте трещины, в них попадает вода и происходят деформации локальные. Так что нельзя сказать, что памятник Владимиру падает». По словам В.БОКОВОГО, для поддержания территории вокруг памятника в нормальном состоянии нужно выполнять определенную работу, сделать асфальтирование нормальное, отвести воду, так как сейчас она накапливается возле бордюров. Если бы была нормальная эксплуатация тех территории, то таких проблем бы не было, отметил он. В.БОКОВОЙ также добавил, что три года назад террасы переделывали – положили асфальт, укрепили склон.

Во время заседания постоянно действующей Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА его участниками был озвучен ряд интересных фактов, в частности, говорилось, что заметный ущерб памятнику наносит «нога туриста». По проекту вокруг памятника не было газона, а стояла чугунная ограда, которая не пускала публику забираться на постамент. Основание постамента – это не ступени, а сейчас на них забираются и взрослые и дети, фотографируются. Их практически каждый год приходится реставрировать – последний раз – в июле прошлого года. При этом гидрогеологи рекомендуют ликвидировать газон, т.к. его полив размывает грунт в основании памятника. И по итогам заседания комиссии было дано соответствующее поручение.

Также был озвучен факт, в частности о том, что соответствующие службы не располагают полной информацией о фундаменте памятника – исторические документы находятся в Санкт-Петербурге, а сейчас, по словам участницы заседания, зарубежные командировки запрещены.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района агентству УНИАН сообщили, что памятник Святому Владимиру находится на балансе Главного управления охраны культурного наследия КГГА (памятник + 5-10 кв.м. прилегающей территории). К сфере ведения Шевченковского районного коммунального предприятия относится собственно парк Владимирская горка.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 марта, журналист агентства обнаружил проседание грунта вокруг памятника Святому Владимиру и повреждения смотровой площадки и металлических ограждений, о чем агентство оперативно и написало http://economics.unian.net/rus/detail/7530.

Заасфальтированная часть смотровой площадки справа от памятника (если стоять лицом к Днепру) просела – асфальт образовал впадину. Также повреждена часть тротуара и ограждения, которые отделяют от края склонов дорожки Владимирской горки справа от памятника. Бетонное основание металлического забора “отъехало” от края тротуара, образовав трещину шириной где-то 20-40 сантиметров. Глубина трещины – до полуметра, длина – около трех метров. Трещина фактически "отрезает" смотровую площадку от тротуара. В целом площадь возле памятника, которую так или иначе зацепил сдвиг грунта, составляет 8-10 кв. м.

Справка УНИАН. Памятник Святому Владимиру, Крестителю Руси, был торжественно открыт в Киеве 28 сентября (10 октября) 1853 года.