ГЛАВНОЕ на 23 марта (вечер)

Итоги конференции в Брюсселе

Российская делегация, присутствовавшая на международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Как заявил УНИАН заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, дальнейшее развитие конференции делегации России не интересно.

“Нам не интересно то, что будет дальше. И так все ясно... Нам жалко, что Украину втянули в европейские разборки”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В свою очередь, министр энергетики Сергей ШМАТКО высказал мнение, что вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине. Члены украинской делегации заявили о том, что Украина строит планы с банками и им, безусловно, есть интерес предоставлять кредитные средства. Интерес же России заключается в том, чтобы украинская ГТС была модернизирована и гарантировала бесперебойную работу на длительный период.

Комиссар ЕС по энергетике Андрис ПИБАЛГС сожалеет о том, что Россия восприняла декларацию ЕС и Украины по итогам газовой конференции как направленную против нее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар ЕС заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос УНИАН.

«Я сожалею об этом, потому что у нас нет даже в мыслях намерения ослабить позиции «Газпрома» в Европейском Союзе. Я слышал, конечно, это заявление о том, что Россия может искать другие рынки, но европейский рынок – самый лучший для российского газа», - сказал он.

«Я надеюсь, что это разочарование пройдет», - добавил комиссар.

А.ПИБАЛГС заявил, что пытался объяснить российской стороне, что работа Еврокомиссии направлена на обеспечение стабильности газотранспортного коридора. Он также добавил, что Еврокомиссия продолжит сотрудничество с Россией с тем, чтобы «как-то сгладить это огорчение».

При этом он выразил убежденность в том, что в декларации записаны очень корректные вещи о необходимости инвестирования в украинскую газотранспортную систему, а также о том, что европейские компании могут принимать участие в таких инвестиционных проектах на равной и рыночной основе.

Реализация положений подписанной сегодня в Брюсселе декларации по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) может существенно снизить привлекательность для ЕС альтернативных газопроводов, которые планируются в обход Украины.

Так прокомментировал достигнутые сегодня в Брюсселе договоренности аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей ГЕРУС.

По его мнению, подписание данной декларации является позитивным как с точки зрения долгосрочного развития газотранспортной системы Украины, так и относительно репутации Украины на международной арене.

А.ГЕРУС также отметил, что присутствие среди подписантов Европейского банка реконстуркции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка говорит об их готовности инвестировать в Украину уже в этом году.

Украина и ЕС заявили о намерениях совместно работать над обеспечением прозрачности инвестиций в модернизацию украинской газотранспортной системы и осуществлении реформ газового сектора Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в совместной декларации Украины и ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, подписанной сегодня в Брюсселе.

В декларации, в частности, отмечается, что Европейская комиссия, правительство Украины и кредиторы будут сотрудничать в поиске возможности создания технической координационной группы в составе «Нафтогаза Украины», которая бы отвечала за создание полного бизнес-плана модернизации газотранспортной системы, дальнейшие технические предложения Украины относительно расклада и результатов работы по усилению надежности и эффективности газотранспортной системы, наблюдала за работами по модернизации, способствовала подписанию соглашений на финансирование планов по модернизации с международными и украинскими кредиторами и возможными донорами.

При этом Еврокомиссия и международные финансовые институты заявили о готовности оказать техническую помощь для создания такого подразделения в составе «Нафтогаза».

Кроме того, Еврокомиссия рассмотрит возможность оказания помощи правительству Украины в практической реализации реформ газового рынка.

Инвестиционными средствами на модернизацию украинской газотранспортной системы будет заниматься координационная группа при национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей договоренности между Украиной и Еврокомиссией сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время общения с журналистами.

По его словам, в эту группу также войдут представители ведущих финансовых институтов, в частности, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта координационная группа в ближайшее время должна рассмотреть вопрос о необходимом уровне финансирования проектов, предусмотренных совместной декларацией Украины и ЕС по итогам сегодняшней Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, подписанной сегодня в Брюсселе.

В то же время В.ЮЩЕНКО напомнил, что, по оценкам украинской стороны, на модернизацию украинской ГТС нужно 2 млрд. 570 млн. долларов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Украине удастся до конца 2010 года реформировать свой энергетический сектор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время общения с прессой в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Украине будет создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами реформирования энергетического сектора Украины.

Он надеется, что до октября текущего года эта группа подготовит план реформирования, чтобы с 2010 года начать его реализацию.

Финансовый рынок

По предварительным данным, дефицит платежного баланса Украины в январе-феврале текущего года составил 3,9 млрд. долл. (в феврале – 2,1 млрд. долл.), положительное сальдо текущего счета – 0,562 млрд. долл. (в феврале – 0,078 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, в целом за январь-февраль отрицательное сальдо по финансовому счету оценивается в 4,5 млрд. долл. (в феврале – 2,2 млрд. долл.), в первую очередь за счет высоких объемов прироста наличной валюты вне банков – 3,1 млрд. долл., чистого возвращения нерезидентам краткосрочных банковских кредитов – 0,985 млрд. долл. и выплат по государственным кредитам – 0,558 млрд. долл.

При этом объемы притока капитала в первые два месяца т.г. были невысокими: чистый прирост прямых иностранных инвестиций оценен в 0,436 млрд. долл., чистые привлечения по долгосрочным ресурсам банковского и реального сектора составили 0,463 млн. долл.

По данным Нацбанка, стоимостные объемы экспорта в феврале 2009 года по сравнению с февралем 2008 года уменьшились на 42,1% – до 2,8 млрд. долл. (в январе т.г. – 2,5 млрд. долл.). Объемы импорта товаров в феврале т.г. по сравнению с февралем 2008 года уменьшились на 53,8% – до 3 млрд. долл. (в январе т.г. – 2 млрд. долл.). Положительное сальдо баланса услуг в феврале т.г. составило 0,326 млрд. долл.

По информации НБУ, в феврале 2009 года отрицательное сводное сальдо платежного баланса в размере 2,1 млрд. долл. было профинансировано за счет резервных активов, объем которых на 1 марта т.г. составил 26,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5 месяцев будущего периода.

Валовой внешний долг Украины за январь-февраль текущего года сократился на 2,2 млрд. долл. – до 101 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, уменьшение долга произошло в первую очередь за счет сокращения обязательств государства и краткосрочного частного долга. В структуре долга удельный вес краткосрочной задолженности с начала года сократился на 1 процентный пункт – до 20,3%, а ее объемы по состоянию на 1 марта 2009 года оценены в 20,5 млрд. долл.

Покрытие валового краткосрочного долга международными резервами составляет 128,8%.

По данным НБУ, погашение долговых обязательств государственного сектора при незначительных изменениях уровня частного долга в феврале способствовало снижению объемов валового внешнего долга на 0,5 млрд. долл.

Найден мертвым исполняющий обязанности временного администратора банка «Киев» Владимир ПОНОМАРЬ. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Нацбанку Украины.

По его данным, версии гибели не совпадают. Одна из них – В.ПОНОМАРЬ был убит из огнестрельного оружия, согласно второй – он умер у себя дома, сидя за компьютером.

В департаменте по связям с общественностью МВД Украины данную информацию не подтвердили.

В то же время, временный администратор банка «Киев» Анатолий СТЕПАНЕНКО находится на больничном. По данным источника, ему сделали операцию. Национальный банк Украины на данный момент рассматривает новую кандидатуру на должность временного администратора в банк «Киев».

Фонд гарантирования вкладов перевел «Укрпромбанк» из категории участников фонда в категорию временных участников. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов, размещенном на его официальном сайте.

В соответствии с Законом «О фонде гарантирования вкладов физических лиц», в категорию временных участников фонда переводятся банки, которые не выполняют установленные Нацбанком экономические нормативы или которым регулятор остановил действие лицензии на осуществление банковской деятельности.

Как сообщал УНИАН, 21 января т.г. в ООО «Укрпромбанк» была введена временная администрация.

В категорию временных участников Фонда гарантирования вкладов переведены банки «Надра», «Причерноморье», "Одесса-банк", «Национальный кредит», «Финансовый Союз Банк».

Фонд не возмещает гарантированную сумму по вкладам физлиц, которые привлекаются банком, переведенным в категорию временного участника, с даты получения сообщения о данном переводе. Эти ограничения касаются привлеченных новых вкладов и не распространяются на продление сроков по ранее заключенными депозитным договорам.

"Проминвестбанк" завершил формирование Наблюдательного совета (НС), члены правления будут еще назначаться.

«В состав правления будут еще новые назначения. С окончательным количеством членов правления еще не определились… Наблюдательный совет – это окончательный состав на сегодняшний день», - сказал УНИАН председатель правления "Проминвестбанка" Виктор БАШКИРОВ (назначен на должность в начале марта т.г.).

Как сообщалось, 19 марта 2009 года "Проминвестбанк" обнародовал информацию, согласно которой 16 марта т.г. членами правления банка назначены: первый заместитель председателя правления ПИБа Артур ЗАГОРОДНИКОВ, первый заместитель председателя правления ПИБа Вячеслав ЮТКИН, а также заместитель председателя правления Александр ЧАЙНИКОВ. В состав НС "Проминвестбанка" вошли: предправления «Внешэкономбанка» Владимир ДМИТРИЕВ (председатель НС), управляющий партнер ICON Private Equity Кирилл ДМИТРИЕВ, директор Института новой экономики Государственного университета управления (Российская Федерация) Сергей ГЛАЗЬЕВ, директор Департамента управления рисками «Внешэкономбанка» Владимир МИНИН, генеральный директор ОАО «Укрподшипник» Михаил ГОНЧАРЕНКО.

Приказом о назначении также были отменены предыдущие кадровые решения по поводу Набсовета и правления "Проминвестбанка".

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2150/8,3750, к 11:00 спрэд сузился до 8,2500/8,3500, а к 12:00 цены снизились до 8,2300/8,2800. К закрытию ценовые уровни составили 8,2300/8,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2440/0,2510, к 12:00 цены установились на значениях 0,2450/0,2480. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2450/0,2475. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3475 (-0,1650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3702/1,3704, и к 14:45 упали до 1,3581/1,3583. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2500/11,4835, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,2525/11,4030, а к 12:00 ушли вниз – 11,2195/11,3015. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,1710/11,2595.

НБУ на 24 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 23 марта – 770.0000)

100 EUR – 1043.9660 (на 23 марта – 1043.2730)

10 RUR – 2.3121 (на 23 марта – 2.3038)

Транспорт

Парламент зарегистрировал законопроект «О внесении изменений в статью 5 Закона Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», предусматривающий взимание налога с автовладельцев-предпринимателей ежеквартально.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, законопроект подготовлен Минтрансом для уменьшения финансовой нагрузки на физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом.

Проектом предусмотрена возможность для перевозчиков платить налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов ежеквартально равными частями до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сумма налога при этом остается неизменной, то есть сумма платежа просто разбивается на несколько частей, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на перевозчика (по сравнению с тем, если бы он платил всю сумму сразу).

Согласно сообщению, проект закона согласован с Министерством внутренних дел Украины, Антимонопольным комитетом Украины и Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерством экономики Украины, Министерством финансов Украины и Государственной налоговой администрацией Украины.

Грузовые автоперевозчики ожидают, что парламент проголосует законопроекты по их требованиям на этой неделе. Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил глава Ассоциации грузоперевозчиков Львовской области Сергей ЧЕПУРНЫЙ, один из организаторов забастовки автоперевозчиков в феврале текущего года.

«Мы разъехались (с Окружной дороги в Киеве – УНИАН) с предупреждением о том, что приедем снова, но акция будет намного серьезнее. И мы, скорее всего, приедем, уже подключив и таксистов, и автобусы, и предпринимателей, потому что главный жизненный вопрос – кредитный – так и не решен. …Дата (продолжения акции – УНИАН) будет решаться, пока не известно. Мы сейчас даем еще неделю, требования уже зарегистрированы в Верховной Раде, поэтому еще неделя срока, посмотрим, как они проголосуют. Если нет – то тогда будем добиваться этого всего», – сказал он.

По словам С.ЧЕПУРНОГО, кроме законопроекта, обязывающего автоперевозчиков-предпринимателей платить транспортный налог раз в квартал, в парламент уже передан проект по лицензированию экспедиционной деятельности, «на подходе уже вопрос относительно минимальных тарифов, вопрос по каботажным перевозкам также уже должен быть готов».

По его данным, при этом перевозчики не отказались от требований снижения нагрузки по банковским кредитам, ведь этот вопрос так и не был решен.

Информация для киевлян

Сегодня Киевский апелляционный административный суд перенес на 13 апреля текущего года рассмотрение дела по иску обманутых инвесторов компании «Элита-Центр» о признании бездеятельности Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также факта причинения истцам имущественного ущерба бездеятельностью.

Об этом в телефонном интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО.

По его словам, суд запросил материалы дела одного из обвиняемых – начальника отдела продаж «Элита-Центра» Андрея ТЕРЕНТЬЕВА, которое рассматривает Подольский районный суд Киева.

Ю.ФЕДОРЕНКО также сообщил, что в данном иске фигурируют восемь обманутых вкладчиков «Элита-Центра». При этом он не уточнил сумму ущерба по иску, добавив, что главное – это признание судом факта бездеятельности КГГА.

Аварийный участок возле памятника Святому Владимиру оперативно обследуют и восстановят в течение месяца. Такое поручение дал сегодня начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ во время чрезвычайного заседания постоянно действующей Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание прошло сегодня возле памятника на Владимирской горке. В заседании приняли участие представители Киевской городской госадминистрации, «Киевзеленстроя», Киевэнерго, Киевводоканала и пр. Сегодня «просевший» участок смотровой площадки и дорожка на Владимирский спуск ограждены красно-белыми лентами. Асфальтовое покрытие за выходные просело еще больше, асфальт покрылся также поперечными трещинами.

Согласно протоколу заседания комиссии, в частности, было принято решение провести ряд неотложных работ, как по обследованию состояния грунтов вокруг памятника, так и самого фундамента памятника, в частности, провести обследование участка, укрепить склон, обновить асфальтовое покрытие.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, еще в течение апреля т.г. поврежденное место вокруг смотровой площадки сделают безопасным для пешеходов, а полностью работы по благоустройству территории завершатся уже к празднованию Дня Киева в конце мая.

Также запланирован ряд долгосрочных задач, среди которых проведение комплексного обследования как окружающей территории, так и фундамента памятника

В то же время, в ходе заседания комиссии неоднократно поднимался вопрос проблем с финансированием. В.ПШЕНИЧНЫЙ потребовал, чтобы собравшиеся предоставили смету всех расходов и пообещал, что местная власть постарается изыскать средства.

Отвечая на вопрос агентства УНИАН, предложившего обратиться за финансированием работ по спасению памятника Святому Владимиру к правительству Украины, В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что после определения полной стоимости как оперативных, так и долгосрочных работ, возможно, будет принято такое решение.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также дал поручение разобраться, не наносят ли вред склонам Владимирской горки работы по расширению тротуарной части Владимирского спуска, которые проводятся примерно с февраля т.г.

Как рассказал в интервью журналистам Главный геолог Коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» Василий БОКОВОЙ, «проводившиеся ранее исследования поверхности возле памятника показали, что склон – его верхняя часть от террасы до Владимирского спуска – он устойчивый. Но есть один момент – терраса – это насыпной грунт, на асфальте трещины, в них попадает вода и происходят деформации локальные. Так что нельзя сказать, что памятник Владимиру падает». По словам В.БОКОВОГО, для поддержания территории вокруг памятника в нормальном состоянии нужно выполнять определенную работу, сделать асфальтирование нормальное, отвести воду, так как сейчас она накапливается возле бордюров. Если бы была нормальная эксплуатация тех территории, то таких проблем бы не было, отметил он. В.БОКОВОЙ также добавил, что три года назад террасы переделывали – положили асфальт, укрепили склон.

Во время заседания постоянно действующей Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА его участниками был озвучен ряд интересных фактов, в частности, говорилось, что заметный ущерб памятнику наносит «нога туриста». По проекту вокруг памятника не было газона, а стояла чугунная ограда, которая не пускала публику забираться на постамент. Основание постамента – это не ступени, а сейчас на них забираются и взрослые и дети, фотографируются. Их практически каждый год приходится реставрировать – последний раз – в июле прошлого года. При этом гидрогеологи рекомендуют ликвидировать газон, т.к. его полив размывает грунт в основании памятника. И по итогам заседания комиссии было дано соответствующее поручение.

Также был озвучен факт, в частности о том, что соответствующие службы не располагают полной информацией о фундаменте памятника – исторические документы находятся в Санкт-Петербурге, а сейчас, по словам участницы заседания, зарубежные командировки запрещены.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района агентству УНИАН сообщили, что памятник Святому Владимиру находится на балансе Главного управления охраны культурного наследия КГГА (памятник + 5-10 кв.м. прилегающей территории). К сфере ведения Шевченковского районного коммунального предприятия относится собственно парк Владимирская горка.

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