ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 марта

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Коломойский забрал клиентов у «АэроСвита» пишет о том, что авиакомпания «Днеправиа» получила в свое распоряжение самый большой в Украине пассажирский самолет Boeing-767-300. Этот лайнер будет осуществлять чартерные рейсы в Таиланд, заявил директор туркомпании Tez Tour в Украине Иосиф Андрик. В целом Tez Tour работает с авиакомпанией «АэроСвит». Но вчера туроператор объявил о том, что с начала летнего сезона он прекращает сотрудничество с «АэроСвитом» в пользу «Днеправиа»…

http://delo.ua/news/103452/

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Также «Дело» подает статью «За два месяца «проблемка» выросла на четверть», в которой говорится о том, что, по данным НБУ, за первые два месяца нынешнего года общий объем проблемной задолженности в банковской системе вырос на 4,6 миллиарда гривень, или на 25,4%. Всего размер просроченной и сомнительной задолженности на начало марта составил 22,6 миллиарда грн. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/103456/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «"Нафтогазу" помогают по закону» пишет о том, что для увеличения доверия инвесторов к НАК "Нафтогаз Украины" парламентарии предлагают принять закон, позволяющий увеличивать уставные фонды Национальных акционерных компаний, а также приобретать их акции за счет гособлигаций. Предложенная схема позволит повысить ликвидность компаний без увеличения затрат госбюджета, но несет в себе угрозу отчуждения активов, предупреждают эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1143388

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Кризис вступил в связь» пишет о том, что время дешевой мобильной связи закончилось. В этом году операторы впервые были вынуждены пойти на повышение стоимости своих услуг. Это произошло на фоне ухудшения финансовых показателей компаний: кризис вынудил корпоративных клиентов начать экономить на звонках, что отразилось на доходах операторов, теперь очередь за частными пользователями. Чтобы избежать оттока абонентов, операторы откажутся от прямого повышения тарифов, но не исключено, что продолжат практику скрытого подорожания, говорят эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1143357

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«Газета по-киевски» в статье «Вчера кончились деньги на Подольский мост» пишет, что вчера на Набережно-Крещатицкой закончили установку последней опоры для двухполосной эстакады, которая является частью комплекса Подольско-Воскресенского моста. Но средств на продолжение строительства столичного моста нет. Ситуацию комментируют эксперты.

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/24/090724.html

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«Экономические известия» подают материал «Банки прячут недвижимость», в котором отмечают, что банки против обвала цен на недвижимость. Они не хотят выбрасывать на рынок квартиры, дома и землю, которые забирают в счет погашения проблемных кредитов. Об этом сообщил изданию компетентный источник в одном из системных учреждений. Крупнейшие банки провели неформальные консультации, в ходе которых договорились не сбивать цены. На неждвижимость. В материале подается экспертная оценка реалий рынка.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178070

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «Девальвация принесла иностранцам плоды», в которой пишет о том, что благодаря девальвации крупнейшие иностранные инвесторы в украинские банки уже сформировали резервы на сумму более 1,1 млрд евро. Между тем, эксперты не ожидают, что из-за этого зарубежные кредиторы откажутся поддерживать свои подразделения в Украине. На их активность большее влияние будут оказывать договоренности с правительствами стран, где базируются их центральные офисы.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178069

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Газета «Сегодня» в статье «Половина штрафов ГАИ - за скорость» пишет о том, что с начала года украинцы уплатили более 188 млн. штрафов за нарушение Правил дорожного движения. По данным Госказначейства, половина этих денег поступает в бюджет страны, остальные - в местные. Правда, в ГАИ утверждают, что к 22 марта штрафов выписали аж на 361,5 млн. грн. Выходит, уплачен лишь каждый второй?..

http://www.segodnya.ua/news/14040847.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «План Прохорова» пишет о том, что миллиардер Михаил Прохоров (владеет 50% «Ренессанса») не пожалеет 35 млн. долл., чтобы выкупить 65% запутавшегося в долгах медиахолдинга РБК. Правда, для этого кредиторы РБК должны согласиться списать ему 45-65% долгов — 97-140 млн. долл. В РТС вчера капитализация РБК была 66,5 млн. долл. Издание расследует ситуацию.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/24/187688

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Издание «Известия» подает статью «Европа начистит Украине трубу», в которой пишет о том, что в брюссельской декларации по модернизации ГТС Украины не были учтены интересы России. Подаются комментарии премьер-министра, МИДа, министра энергетики…

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3126612/

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Также издание «Известия» публикует статью " Покупай, пока дешево", в которой пишет о том, что Минфин США предложил гражданам участвовать в плане по спасению экономики. План Гайтнера, который он назвал "Частно-государственная инвестиционная программа", заключается в покупке у банков "плохих" активов на сумму от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов. Для начала под патронатом государства будут созданы фонды, которые получат деньги от казначейства, ФРС и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). Они начнут выкуп активов. Одновременно с этим они начнут эмиссию ценных бумаг, которые будут предложены частным инвесторам.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126617/

(УНИАН)