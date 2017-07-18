Порошенко договорился с президентом Грузии об углублении ЗСТ

Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили об активизации экономического партнерства и углублении зоны свободной торговли. Об этом Порошенко сказал на совместной с грузинским коллегой пресс-конференции в Тбилиси.

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"Мы договорились об активизации экономического партнерства, устранении всех барьеров, координации тарифов, в том числе на железнодорожные, паромные перевозки, углублении зоны свободной торговли", - сообщил он.

По его словам, сегодня на переговорах с грузинским правительством будет подробно обсуждаться, что именно необходимо сделать для расширения экономического сотрудничества.

"Уверен, что вступление в силу межправительственного соглашения об организации прямого международного железнодорожно-паромного сообщения через порты Украины и Грузии, а оно вступило в силу 20 апреля текущего года, также повлияет положительно на формирование условий наших экономических отношений и паромных перевозок в Черном море", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Порошенко начал государственный визит в Грузию. Программой визита предусмотрены также встречи с премьер-министром Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Иракли Кобахидзе.