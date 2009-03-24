ГЛАВНОЕ на 24 марта (день)

Банковская сфера

Сегодня Национальный банк Украины при участии правительства окончательно определит перечень банков для проведения их рекапитализации. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день Нацбанком и правительство практически выработана общая позиция по этому вопросу. «Сегодня будет проходить финальная встреча между правительством и Нацбанком, чтобы определиться, какие банки в первую очередь будут рекапитализированы. Принцип очень простой. Мы как правительство будем вмешиваться в ситуацию там, где у банков очень много вкладчиков, и там, где эти вклады не возвращаются клиентам, – там мы будем вмешиваться», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер в очередной раз заявила, что оснований для дальнейшей девальвации гривни нет и в перспективе украинская валюта будет лишь укрепляться.

Напомним, правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.

В банке «Киев» назначен новый временный администратор, им стал Виктор МИРОНЕНКО. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Национальному банку Украины.

Напомним, исполняющий обязанности временного администратора банка “Киев” Владимир Пономарь умер, в связи с чем Национальный банк рассматривал новую кандидатуру на должность временного администратора в банк “Киев”.

Ранее источник, близкий к НБУ, сообщил УНИАН, что версии смерти В.Пономаря не совпадают. Одна из них – В.Пономарь был убит из огнестрельного оружия, по другой – он умер у себя дома, сидя за компьютером.

В департаменте по связям с общественностью МВД Украины последнюю версию смерти не подтвердили.

В то же время, временный администратор банка “Киев” Анатолий СТЕПАНЕНКО находится на больничном. По данным источника, ему сделали операцию.

Национальный банк Украины своим постановлением от 9 февраля 2009 года ввел временного администратора в АКБ “Киев”. Временным администратором в банк был назначен А.СТЕПАНЕНКО. В. МИРОНЕНКО - независимый эксперт.

Ранее В. МИРОНЕНКО был назначен временным администратором в «Родовид Банк». Однако, по словам директора Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Константина РАЕВСКОГО, В.МИРОНЕНКО являлся вкладчиком банка, поэтому его сменил на должности член Правления НБУ, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ.

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает банкам, что они должны идентифицировать клиентов, которые осуществляют операции наличными в сумме более 50 тыс. грн. Об этом говорится в телеграмме НБУ (№48-012/577-4007 от 19 марта т.г.).

«Банки, в соответствии с частью 3 статьи 64 Закона о банках, обязаны идентифицировать в соответствии с законодательством Украины клиентов, которые осуществляют операции с наличностью на сумму, превышающую эквивалент 50 тыс. гривень. При осуществлении идентификации банк имеет право истребовать, а клиент обязан предоставить сведения, необходимые для установления его личности, сути деятельности, финансового состояния», - говорится в телеграмме банка.

По данным Нацбанка, имеют место случаи, когда банки не ведут анкет клиентов, которые неоднократно осуществляют операции по приобретению наличных средств, в том числе валютных, в значительных размерах. Во время установления отношений банком не выясняется цель и характер будущих деловых отношений клиента с банком. Не осуществляется оценка финансового состояния клиента, как это предусмотрено пунктом 3.15 Положения об осуществлении банками финансового мониторинга. Не всегда изучаются источники происхождения средств клиента, использованных им при осуществлении указанных финансовых операций.

Акционеры банка «Финансы и Кредит» сегодня на общем собрании приняли решение инициировать передачу государству и инвесторам пакета акций банка в размере 50% +1 акция. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«По результатам собрания был принят ряд стратегических решений относительно последующей работы банка «Финансы и Кредит». В частности, на собрании было принято решение о передаче государству и инвесторам 50% +1 акции банка» - говорится в сообщении.

В банке отметили, что окончательное решение относительно вхождения государства в акционерный капитал банка «Финансы и Кредит» будет приниматься Кабинетом министров Украины после вынесения соответствующего заключения о необходимости увеличения уставного капитала банка Национальным банком Украины.

Напомним, Национальный банк Украины готовит три коммерческих банка к рекапитализации при участии государства. Об этом заявил на пресс-конференции 18 марта директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ.

По его словам, в их числе «Укрпромбанк» и банк «Надра». Эти банки входят в группу крупнейших банков Украины, в них введена временная администрация – с 20 января и 10 февраля соответственно.

На сегодняшний день участие государства в своем капитале инициировали также банк «Финансы и Кредит» и ОАО «Укргазбанк».

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2100/8,3300, к 11:00 сузился спрэд 8,2300/8,3150, а к 12:00 цены выросли до 8,3200/8,3550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2500, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2460/0,2500, а к 12:00 поднялись до 0,2490/0,2520. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 33,2505 (-0,0970).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3584/86, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1465/11,3235, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,1875/11,3170, а к 12:00 ушли вверх вслед за долларом - 11,3115/11,3730.

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских коммерческих банках сегодня почти не изменился по сравнению с 23 марта и составил 8,17/8,32 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно повысился по сравнению с 23 марта – до 10,93 грн., курс продажи незначительно понизился – до 11,42 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 1,6% по сравнению с 23 марта – до 0,2248 грн., курс продажи вырос на 0,7% – до 0,2576 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,20 грн./долл. (курс незначительно повысился по сравнению с 23 марта), продают – по 8,32 грн./долл. (курс без изменений).

Евро в столице покупают в среднем по 10,98 грн. (курс повысился на 0,4% по сравнению с 23 марта), продают – по 11,40 грн. (курс незначительно понизился).

Коммерческие банки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2234 грн. (дороже на 1,4%), продают – по 0,2608 грн. (дешевле на 0,4%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,40 грн., евро – 10,80/11,40 грн., рубль – 0,198/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,90/11,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.; «Укрэксимбанк»: доллар США – 8,15/8,25 грн., евро – 11,00/11,30 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 24 марта, составляет 7,70, к евро – 10,43966, к российскому рублю – 0,23121.

ТЭК

Россия переносит межправительственные консультации с Киевом из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной вчера в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на заседании Совета безопасности РФ.

"Такие консультации состоятся после прояснения соответствующих вопросов, которые возникли у российской стороны", - сказал Д.МЕДЕВЕВ.

"Я предлагаю подумать о том, что может быть нам перенести эти консультации на какой-то срок в решениях, которые были приняты", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, обратившись к премьер-министру РФ Владимиру ПУТИНУ.

В свою очередь, В.ПУТИН поддержал это предложение, отметив, что правительство внимательно ознакомилось с результатами Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

"Конечно, у нас возникают некоторые вопросы", - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, основные вопросы у российской стороны вызывает реализация содержащихся в декларации планов развития газотранспортной системы Украины.

"Ключевым фактором является "объем прокачки газа" - там так и написано. Связано это с возможностью возврата кредитных ресурсов. Понятно, что ниоткуда этот газ не может взяться, кроме как только с территории Российской Федерации", - сказал В.ПУТИН добавив, что с РФ этот вопрос никто не обсуждал.

"Я полностью с Вами согласен: для того, чтобы наши межправительственные консультации были продуктивными, нужно предварительно прояснить ситуацию", - заявил В.ПУТИН, обращаясь к Д.МЕДВЕДЕВУ.

Украина рассматривает Японию как ключевого инвестора проекта по модернизации газотранспортной системы. Об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя планируемый визит в Японию украинской правительственной делегации.

«Мы будем рассматривать более 20 вопросов во время моего визита в Японию, но один из вопросов – это, в том числе, в рамках подписанной вчера совместной декларации с Европейским Союзом – привлечение японских компаний как ключевых инвесторов для реконструкции и модернизации газотранспортной системы Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, визит Ю.ТИМОШЕНКО в Японию запланирован на 25-26 марта.

Шевченковский районный суд города Киева признал незаконными отдельные действия Службы безопасности Украины и отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела о растаможивании 11 млрд. кубометров газа.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По словам А.ПОРТНОВА, таким образом, на сегодняшний день нет ни одного юридически значимого акта правоохранительных органов и судебных органов, ставящего под сомнение легитимность подписания в январе этого года соглашений между правительствами Украины и России и компаниями НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпром”.

Кроме того, добавил он, на сегодняшний день легитимность нахождения у НАК “Нафтогаз” 11 млрд. кубометров газа не обжалуется оппонентами правительства ни в украинских, ни в международных судах.

В Запорожье началось очередное собрание акционеров энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго». Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента корпоративного управления НАК "Энергетическая компания Украины" Игорь МАЛОЙ.

По его словам, НАК «ЭКУ» зарегистрировалась к участию в собрании акционеров, что обеспечило его кворум.

И.МАЛОЙ не уточнил, с каким пакетом акций НАК «ЭКУ» принимает участие в собрании, отметив только: «Мы принимаем участие количеством голосов».

Напомним, энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» на сегодняшнем собрании акционеров намерена рассмотреть вопрос выпуска корпоративных облигаций на 202 млн. грн. Накануне министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что НАК «ЭКУ» примет участие в сегодняшнем собрании, однако вряд ли поддержит вопрос выпуска облигаций.

Также в повестку дня собрания внесены отчеты Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Днепроэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007-2008 годы, утверждение годовой финансовой отчетности за 2007-2008 годы.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2007-2008 годах и утвердят нормативы распределения прибыли на 2009 год.

Также акционеры «Днепроэнерго» вновь попытаются сменить регистратора общества. Кроме того, в повестку дня собрания акционеров дополнительно внесены вопросы, связанные с отзывом и избранием членов Наблюдательного совета, заключением договоров с членами Набсовета, а также сокращением количественного состава исполнительных органов общества.

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) намерена закупить горно-шахтное оборудование производства чешской компании «Tmachinery» на сумму 5,421 млн. евро. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Согласно сообщению, оборудование будет закуплено для двух шахт угольного объединения «Павлоградуголь» – «Павлоградская» и «Терновская». Компания приобрела очистные комбайны MB-444P, МВ-410Е и скребковые конвейеры SZK-228.

Закупка новой техники позволит увеличить нагрузку на очистной забой, снизить зольности добываемых углей и увеличить срок работы оборудования. Аналогичная техника производства «Tmachinery» – очистные комбайны МВ-410 Е, скребковые конвейеры SZK-225 – с 2008 года применяется на двух шахтах ОАО «Павлоградуголь» – «Днепровская» и «Степная». Принципиально новое технологическое решение в комбайнах портального типа (MB-444P) позволяет отрабатывать пласты с минимальной вынимаемой мощностью 0,8 м (у комбайна марки МВ-410Е этот показатель достигает 1 м).

Столица

Киевская городская государственная администрация обнародовала новый проект распоряжения относительно внедрения в столичных учреждениях здравоохранения платных услуг для населения.

Документом под названием «О регулировании тарифов на платные услуги, которые предоставляются лечебно-профилактическими государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения» предусмотрено утвердить тарифы на медицинские услуги для 7 учреждений больничной сферы столицы.

Как сообщается на официальном веб-портале столичной власти, конечный срок подачи замечаний от физических и юридических лиц, их объединений по данному проекту распоряжения - 20 апреля с.г.

Как отмечается в документе, он принимается с целью “недопущения необоснованного роста тарифов на платные услуги, оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным по добровольному медицинскому страхованию, иностранным гражданам, для получения гарантированного медицинского обслуживания”.

Данное распоряжение утвердит тарифы на платные услуги, которые предоставляют: Детская клиническая больница №7 Печерского района Киева ; Поликлиника №3 Днепровского района Киева; Киевское городское бюро судебно-медицинской экспертизы; Киевская городская клиническая кожно-венерологическая больница; Стоматологическая поликлиника Днепровского района; Центр репродуктивной и перинатальной медицины и Поликлиника №2 Днепровского района Киева.

Настоящим документом столичная власть поручит Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА обеспечить оказание бесплатных услуг льготным категориям граждан (перечень этих категорий граждан предусмотрен в приложении к распоряжению, но пока не обнародован).

Кроме того, городская власть своим распоряжением обяжет Главное управление здравоохранения запретить лечебно-профилактическим учреждениям города взимание любых платежей с граждан в системе государственного медицинского страхования за оказание им медицинской помощи.

Ожидается, что распоряжение «О регулировании тарифов на платные услуги...” будет способствовать рациональному использованию бюджетных средств, улучшит результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения. Получение собственных поступлений на специальный счет создаст условия учреждениям здравоохранения получать и тратить на насущные потребности эти средства, а именно: на медикаменты, питание, оборудование, реактивы, предметы медицинского назначения.

В соответствии с предложенными тарифами, услуги, которые, например, предоставляются платно в Центре репродуктивной и перинатальной медицины, будут стоить: консультация акушера-гинеколога – 48 грн; комплексное ультразвуковое исследование матки при беременности и перинатальное обследование состояния плода – 120 грн; лабораторные исследования – от 7 грн. до 260 грн.; прием врачом-сексопатологом супружеской пары – 127 грн.

В Детской клинической больнице №7 за комплексное ультразвуковое исследование для мужчин (почки, мочевой пузырь) предусматривается установить плату в размере 98 грн.; за комплексное ультразвуковое исследование для женщин (почки, мочевой пузырь, матка) – 110 грн.; консультацию врача – от 15 грн. (стоматолога – терапевта) до 109 грн. (консультация детского профессора-педиатра высшей категории); за проведенную инъекцию – от 3 до 35 грн.; за наложение швов – 60 грн.; регистрацию больничных писем - 6 грн.

Как сообщал УНИАН, в последнее время власть Киева выдвинула ряд инициатив, которые вызвали большой резонанс. В частности, речь идет о решении КГГА ввести плату за медицинские услуги в столице, за посещение кладбищ, за «дополнительные услуги» ЖЭКов и т. п.

Несмотря на предписание прокуратуры о незаконности введения КГГА платы за медуслуги, 3 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что официальная плата за медицинские услуги в лечебных учреждениях Киева может быть введена с 1 марта.

10 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу отменит решение о введении платных услуг в сфере медицины, если оно будет принято.

18 февраля пресс-служба прокуратуры города Киева сообщила, что в столице привлечены к ответственности работники поликлиники №1 Соломенского района, которые ввели плату за медицинские услуги.

20 марта первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил Главному юридическому управлению предоставлять выводы относительно законности каждого нового распоряжения мэрии о дополнительных платных услугах, в частности медицинских.

(УНИАН)