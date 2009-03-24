Анонс на 24 марта 2009 г.

24 – 25 марта Президент Украины Виктор Ющенко c государственным визитом побывает в Чешской Республике.

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Пресс-конференция Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий на тему: "Основные направления деятельности ВССП и о ситуации в агропромышленном комплексе Украины". Участники: Юрий Карасик, председатель ВССП, Почетный Президент закрытого акционерного общества "Племенной завод "Агро-регион" Бориспольского района Киевской области; Александр Боровик, директор агрофирмы "Авангард -А" Коропского района Черниговской области; Дмитрий Моторный, председатель частно-арендного кооператива "Заря" Билозерского району Херсонской области, почетный председатель ВССП и другие.

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Парламентский Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений проведет слушания на тему: «О состоянии выполнения решения Комитета от 3 июня 2008 года «О современном состоянии и законодательном обеспечении развития рыбной отрасли Украины».

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Cостоится пресс-конференция экс-заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Яременко на тему: «Девальвация гривни: возможна ли стабилизация при условиях нынешней монетарной политики?»

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В рамках Второй международной выставки-форума «Ukrainian Travel Forum 2009 (весна)» состоится круглый стол на тему: «Украинский туристический рынок глазами заграничных участников выставки-форума», участие в котором примут руководители Национальных туристических офисов и Министерств туризма заграничных стран и представители средств массовой информации. Организатор Форума - Ассоциация лидеров турбизнеса Украины.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Февральские показатели промышленного роста и дальнейшие антикризисные инициативы правительственной команды.” Анализ показателей проведет председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: “Украинская ГТС: счастливый европейский брак, или одна, потому что балованная?”, посвященная результатам работы Международной инвестиционной Конференции по модернизации украинской ГТС, которая состоялась в Брюсселе 23 марта. Приглашены: Богдан Соколовский, Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Юрий Рубан, директор Национального института стратегических исследований.

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Пресс-конференция руководителей Национальных туристических офисов иностранных государств в Украине на тему: “Как мировой финансовый кризис повлияет на распределение туристических потоков в 2009 году”. Участники: директор Представительства Польской туристической организации в Украине Влодзимеж Щурек, атташе по культуры и информации Посольства Турции в Украине Ахмет Чанга, руководитель информационного бюро “Венгрия-туризм” в Украине; директор Представительства “Чехтуризм” в Украине, Министерство туризма Индонезии. Организатор - Ассоциация журналистов “туристический пресс-клуб Украины”.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Начало конца демократии .” В частности, предприниматели объявят сенсационные факты преступных нападений на палаточные городки сторонников общественной инициативы «Фронт изменений»: предоставят фото- и видеоматериалы, признания пострадавших и комментарии правоохранительных органов. Участники: Ярослав Мисяц, лидер Партии малого и среднего бизнеса; Виталий - пострадавший от нападения 20.03.09; Василий - пострадавший от нападения 21.03.09; представитель правоохранительных органов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Телефон:8 (097) 20 60 751. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол: "Место Украины на мировом инвестиционном рынке. Существует ли сегодня отечественный инвестиционный продукт?". Приглашены: Сергей Таран, ген.директор Национального агентства Украины из иностранных инвестиций и развития (Укрвнешинвест); Наталия Королевская, председатель Комитета ВР по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства; Борис Тарасюк, председатель Комитета ВР по вопросам европейской интеграции; Владислав Каськив, советник Премьер-министра Украины; Игорь Николайко, директор Украинского центра содействия иностранному инвестированию InvestUkraine и другие.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Национального Комитета спасения бизнеса на тему: “Нота протеста предпринимателей и госслужащих, пострадавших от административных решений”. Вопрос: кризисное состояние медицинской, транспортной, торговой и ритуальной отраслей. Участники: председатель профсоюза медицинских работников Киева Лариса Канаровская, главврач больницы №17 г. Киева Николай Дюмин, врач Алла Голубовская, представитель ассоциации перевозчиков Игорь Гусак, директор Сумского кладбища г.Киева Олег Болгов, представитель ассоциации МАФ Татьяна Петренко, сопредседатель Национального комитета спасения бизнеса Алла Ландер, председатель Национального комитета спасения бизнеса Валерий Черненко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-6448613. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Парламентский Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики совместно с Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства проведет круглый стол на тему: «Антикризисные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса».

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Пресс-конференция не тему: “Посевная под угрозой! Сельскохозяйственные предприятия Украины не финансируются!” Общественная организация «Всеукраинское объединение производителей мясопродуктов «Укрмясопродукт» заявляет о том, что посевные работы под угрозой. Приглашены: Галина Василик, председатель Ассоциации „Укрмясопродукт”; Николай Присяжнюк, председатель Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Леонид Козаченко, президент ВОО „Украинская аграрная конфедерация”.

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Пресс-конференция на тему: «Финансовый рынок: проблемы взаимодействия финансовых учреждений банковского и небанковского секторов и их ответственности перед клиентами. Участники: председатель Совета УАИБ Дмитрий Леонов, председатель Комитета по пенсионной реформе Украинской федерации ограждения Галина Третьякова, ген.директор УАИБ Андрей Рыбальченко.

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Земельные махинации в Киевской области: пути преодоления проблемы». Участник: Константин Шурубей, заместитель начальника – глава ликвидационной комиссии Обуховского управления земельных ресурсов (ул.Хрещатик, 4, конференец-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «Налогообложение бизнеса и новые тенденции в отношениях с налоговой», организованный «Юридической газетой».

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Состоится встреча украинских политических экспертов с представителями бизнеса и дипломатических миссий (члены Американской Торговой Палаты в Украине) для обсуждения политической ситуации в стране и возможных сценариев ее развития. Участники: Хорхе Зукоски, президент Палаты, Владимир Фесенко председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», Виталий Портников, политический обозреватель, Радио Свобода, Андрей Ермолаев, президент центра социальных исследований «София».

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В Киеве состоится Первый украинский бизнес-саммит по проблемам изменения климата. Организаторы - Представительством ООН в Украине и сеть Глобального договора при поддержке Министерства охраны окружающей природной среды в рамках Национальной кампании «Следуй на зеленое». Будут презентованы результаты национального исследования «Изменение климата: отношение и готовность к действиям», проведенного на заказ Представительства ООН в январе 2009 года.