Объем рекламных услуг в Украине сократился

Объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине в январе-феврале текущего года сократился на 35,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 474,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, в феврале т.г. объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине сократился на 36,8%, по сравнению с февралем 2008 года, до 236,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году объем предоставляемых рекламных услуг (в рыночных ценах) в Украине увеличился на 49,2%, по сравнению с 2007 годом, до 7 млрд. 308,6 млн. грн.