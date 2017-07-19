Власти Китая частично заблокировали мессенджер WhatsApp

Китайские власти частично заблокировали мессенджер WhatsApp в Китае, сообщает The New York Times. Многие пользователи в результате этого лишились возможности отправлять видеозаписи и фотографии. Некоторые не смогли обмениваться даже текстовыми сообщениями.

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Инициатором блокировки мессенджера стало правительство страны, сообщил источник The New York Times. Эксперты в сфере кибербезопасности также подтвердили, что нарушения в работе сервиса связаны с действием китайских государственных интернет-фильтров.

Представитель WhatsApp от комментариев отказался.

17 июля стало известно о том, что в китайских социальных сетях начали удалять изображение Винни-Пуха, напоминает «Дождь».

Причиной этого могло стать замеченное интернет-пользователями внешнее сходство между изображениями медведя из мультфильма и председателя КНР Си Цзиньпином.

The New York Times отмечает, что в последние месяцы из магазинов приложений для китайских пользователей исчезли многие сервисы VPN, позволяющие обходить блокировки.