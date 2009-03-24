ГЛАВНОЕ на 24 марта (вечер)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что договоренности Украины и ЕС относительно модернизации украинской газотранспортной системы являются большим вкладом в стабилизацию ситуации на энергетическом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Чешской Республики Вацлавом КЛАУСОМ по результатам их двусторонних переговоров сегодня в Праге.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина ответственно относится к обеспечению транзита газа. Он напомнил о вчерашней международной инвестиционной конференции в Брюсселе и о подписании по ее результатам Совместной декларации Украина-ЕС.

По его словам, этот декларация преследовала две цели: Украина стремится интегрироваться в европейский оптовый газовый рынок; Украина планирует провести глубокие изменения в своем газовом секторе.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что вчера была достигнута договоренность о выделении инвестиций на модернизацию украинской ГТС. «Я убежден, что это колоссальный вклад в стабилизацию ситуации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также напомнил, что Украина предложила Еврокомиссии создать единую мониторинговую политику относительно прохождения газа через территорию Украины с помощью строительства новых газоизмерительных станций.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Россия и Европа не проиграют в результате реализации проекта по модернизации газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, комментируя заявления России о результатах Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС.

«Российской делегации не все понравилось, но, возможно, что России не понравилось, что «Шахтер» выиграл у ЦСК. Но это же не является предательством национальных интересов России? Это просто победа, также и вчера. Не проиграла Россия, не проиграла Европа, Украина просто защитила свои национальные интересы, достойно и четко, защитила свою главную газовую магистраль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что достигнутые договоренности в Европе не следует рассматривать как договоренности против России. «Не нужно воспринимать, что что-то плохое было сделано по отношению к России. Россия может принимать участие также в инвестиционных проектах, в реконструкции и модернизации, и об этом вчера также заявили и господин БАРРОЗУ, и еврокомиссары, и я лично. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что фундаментальный интерес в энергетической сфере Украины вчера был защищен на много десятилетий вперед», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Комитет по вопросам промышленности, исследований и энергетикиЕвропейского парламента и чешское президентство в ЕС достигли компромисса относительно дальнейшей либерализации рынков газа и электроэнергии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было достигнуто в ходе консультаций сторон.

Согласно достигнутому компромиссу, предусматривается, что страны-члены ЕС должны иметь возможность выбирать, какую схему отделения поставщиков энергоресурсов от сетей поставок выбрать из трех возможных вариантов: полное отделение, создание независимого оператора сетей или создание независимого оператора транзита.

Полное отделение предусматривает, что интегрированные электроэнергетические и газовые компании должны будут продать свои активы в сетях поставок электроэнергии и газа. При этом производители и поставщики газа и электроэнергии не будут иметь права владеть большинством акций сетей поставок.

Создание независимого оператора сетей будет предусматривать возможность сохранения в собственности производителей и поставщиков сетей по поставкам энергоресурсов, однако с созданием отдельного органа по управлению сетями - независимого оператора сетей.

Модель независимого оператора транзита будет предусматривать также возможность сохранения интегрированных энергокомпаний, которые должны будут придерживаться ряда правил, в частности, создавать наблюдательный совет, который должен состоять из представителей газовой компании, других акционеров, представителей операторов передаточных систем. При этом совет будет ответственным за решения, которые могут иметь значительное влияние на стоимость акций владельцев компании. Кроме того, этот вариант предусматривает создание программы соответствия, которая будет устанавливать мероприятия по предупреждению дискриминационного поведения, а также введение должности агента по соответствию, который будет отвечать за мониторинг имплементации программы соответствия.

Кроме того, в ходе переговоров было достигнуто согласие относительно предоставления права потребителям менять бесплатно на протяжении не более 3 недель поставщиков газа и электроэнергии, получать финальный счет закрытия в период не более 6 недель, получать все соответствующие данные относительно потребления газа и электроэнергии, получение компенсаций за некачественные услуги.

Кроме того, пакет законодательства, которое будет состоять из двух директив и трех регуляторных актов будет предусматривать создание Европейского агентства сотрудничества энергетических регуляторов, разработку Еврокомиссией обязательного кодекса поведения, в частности, на случай чрезвычайных ситуаций, создание Европейских сетей операторов передачи электроэнергии и газа, которые должны имплементировать сетевые кодексы поведения, мероприятия по усилению роли национальных регуляторов энергорынков.

Предусматривается, что Комитет должен одобрить пакет законодательства по либерализации энергетических рынков 31 марта, а Комитет постоянных представителей стран-членов при ЕС – 27 марта. Голосование в сессионном зале Европарламента должно состояться в конце апреля или в начале мая.

НАК «Нафтогаз Украины» завершила 2008 год с чистой прибылью 11 млрд. 651,661 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составлял 12 млрд. 83,120 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2008 году «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход в 2,3 раза, по сравнению с 2007 годом, до 50 млрд. 522,783 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 2,3 раза - до 61 млрд. 532,135 млн. грн.

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) утвердили АКБ «Проминвестбанк» в качестве регистратора общества.

Об этом УНИАН сообщил миноритарный акционер энергокомпании Евгений ЯРМИШ.

До этого «Проминвестбанк», проводивший восстановление реестра акционеров общества, имел статус временного регистратора.

Финансовый рынок

Постановлением Правления Национального банка Украины (№157 от 23 марта т.г.) в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, временная администрация назначается сроком на один год – с 24 марта 2009 г. до 23 марта 2010 г.

Временным администратором назначается физическое лицо - независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния в АБ „Банк регионального развития ” введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев - с 24 марта 2009 г. до 23 сентября 2009 г», - сказано в сообщении пресс-службы банка.

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинги банка "Финансы и Кредит".

Об этом говорится в пресс-релизе Moody`s, обнародованном во вторник.

Согласно предоставленной информации, понижен рейтинг банка по обязательствам в национальной валюте с B1 до Caa2, рейтинг по обязательствам в иностранной валюте с B2 до Caa2, рейтинг финансовой устойчивости с E+ до E, а также рейтинг по национальной шкале с Aa3.ua до B3.ua.

Рейтинги обязательств банка и рейтинг по национальной шкале также были поставлены на пересмотр с неопределенным направлением возможного изменения.

Moody`s объясняет свои действия информацией о том, что банк «Финансы и Кредит» погасил в срок лишь 5% основной суммы синдицированного кредита на 70 млн. долл. и выплатил процент по нему. Банк сделал предложение участникам синдиката о реструктуризации кредита, детальные условия которого пока не известны.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2100/8,3300, к 11:00 сузился спрэд 8,2300/8,3150, а к 12:00 цены выросли 8,3200/8,3550. К закрытию ценовые уровни достигли максимума 8,3300/8,3650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2500, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2460/0,2500, а к 12:00 поднялись 0,2490/0,2520. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2490/0,2510. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 33,2930 (-0,0545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3584/86, и к 14:30 понизились 1,3557/59. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1465/11,3235, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,1875/11,3170, а к 12:00 ушли вверх вслед за долларом 11,3115/11,3730. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,2870/11,3485.

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в среду, 25 марта, специального аукциона для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса, на котором будут реализовываться доллары.

Об этом говорится в письме НБУ (№13-421/1802-4209 от 23 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

«Общая сумма покупки иностранной валюты, включая сумму для долгосрочного погашения по одному соглашению, не может превышать 50 тыс. долл.», - говорится в письме НБУ.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть - 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная - 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет ПФУ утвержден постановлением Кабинета министров (от 11 марта 2009 г. №235) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (от 24 марта 2009 г. №52),

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита в бюджете фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами Государственного бюджета.

Остаток средств в ПФУ на начало года составлял 3 млрд. 506 млн. 200 тыс. грн.

Собственные поступления составляют 111 млрд. 407 млн. 137,5 тыс. грн. (с учетом остатка – 114 млрд. 913 млн. 337,5 тыс. грн.), в частности обязательные средства предприятий - 92 млрд. 35 млн. 712,3 тыс. грн., обязательные взносы граждан – 5 млрд. 658 млн. 653,1 тыс. грн.

Сумма средств Госбюджета в доходной части ПФУ составила 35 млрд. 822 млн. 793,1 тыс. грн.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составили 30 млн. 708,4 тыс. грн., Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональный заболеваний – 322 млн. 213,8 тыс. грн.

Планируется, что в 2009 г. на пенсионное обеспечение граждан, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», будет выделено 121 млрд. 825 млн. 665,8 тыс. грн. На выплату пенсий военнослужащим по части, которая не превышает размера трудовой пенсии, выделят 2 млрд. 136 млн. 633,8 тыс. грн.

Для погашения долга, предоставленного для обеспечения своевременной выплаты пенсий, предусмотрены средства на сумму 1 млрд. 339 млн. грн.

В части расходов ПФУ за счет средств Госбюджета планируется выделить 29 млрд. 372 млн. 283,4 тыс. грн. на пенсионное обеспечение военнослужащих, а также выплату пенсий и надбавок к пенсиям военных. Всего предполагается израсходовать 33 млрд. 448 млн. 101,9 тыс. грн за счет Госбюджета, 352 млн. 922,2 тыс. грн. – за счет социальных фондов.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2100/8,3300, к 11:00 сузился спрэд 8,2300/8,3150, а к 12:00 цены выросли 8,3200/8,3550. К закрытию ценовые уровни достигли максимума 8,3300/8,3650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2500, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2460/0,2500, а к 12:00 поднялись 0,2490/0,2520. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2490/0,2510. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 33,2930 (-0,0545).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3584/86, и к 14:30 понизились 1,3557/59. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1465/11,3235, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,1875/11,3170, а к 12:00 ушли вверх вслед за долларом 11,3115/11,3730. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,2870/11,3485.

Антикризисные меры правительства

Правительство в ближайшее время подпишет меморандум с химиками, металлургами и шахтерами относительно совместного сотрудничества для поддержки производства.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по регуляторной политике и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, меморандум разрабатывается, в частности, с целью не допустить со стороны России демпинга рынка коксующегося угля. Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что российские конкуренты сегодня пытаются захватить внутренний украинский рынок и вытеснить с него украинских шахтеров.

«Правительством приняты ряд мер, на сегодня готовится к подписанию меморандум государства, шахтеров, химиков и металлургов для нормализации производства украинской продукции… Меморандум, я думаю, в ближайшие недели будет подписан», - сообщила она.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что все украинские химические предприятия с марта перешли на 5-дневный рабочий день и постепенно восстанавливают свои объемы производства. Она также назвала позитивным моментом принятие закона о поддержке химической отрасли, где четко прописан механизм возврата налога на добавленную стоимость, привлечение инвестиций и пакет налоговых льгот для отрасли.

Вместе с тем, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что на сегодня необходимо удержаться от национального протекционизма, в частности, в виде 13-процентной надбавки на ввозную пошлину. По ее словам, страны, где будет веден такой протекционизм, будут в последствие вытесняться с мировых рынков.

Визовая политика

Чехия не может устанавливать отдельный визовый режим для Украины, который отличался бы от общей политики Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Чешской Республики Вацлав КЛАУС на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по результатам их двусторонних переговоров в Праге.

В.КЛАУС подчеркнул, что Чешская Республика с уважением относится к большому количеству украинцев, которые приезжают в страну.

В то же время он заметил, что Чешская Республика «является неотъемлемой частью ЕС, и автономной визовой политики иметь не может».

Информация для киевлян

Национальный комитет спасения бизнеса 26 марта в 9.00 проведет акцию протеста против действий киевской власти. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Ассоциации малых архитектурных форм Николай КРИВОРОТ.

По его информации, в акции примут участие представители разных профессий - от врачей до таксистов. Акция начнется возле стен Киевской городской администрации, после чего протестующие планируют направиться к Секретариату Президента Украины.

Н.КРИВОРОТ отметил, что сегодня все действия столичной власти направлены не на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса, а, наоборот, на его «циничное уничтожение».

Он сообщил, что попытки поиска диалога с властями, предпринимаемые как представителями бизнеса, так и представителями других сфер, на работу которых решения КГГА оказали негативное влияние, не принесли должного результата.

«У нас разные проблемы, но нас объединяет то, что нас не хочет слушать власть», - подчеркнул Н.КРИВОРОТ.

По его словам, именно невозможность создания конструктивного диалога с властями столицы вынуждает участников акции обратиться к Президенту Украины.

«Если у нас есть Президент и он является гарантом Конституции, то пусть он что-то сделает, - отметил Н.КРИВОРОТ - Мы считаем, что мэра Киева у нас нет, 26 числа мы проверим, есть ли у нас Президент».

В свою очередь председатель Профсоюза медицинских работников Киева Лариса КАНАРОВСКАЯ отметила, что, начиная с марта 2008 года, «впервые за всю историю здравоохранения» прекратилось финансирование защищенных статей бюджета Киева, из-за чего столичные медучреждения, в частности подчиненные горадминистрации, испытывали трудности с закупкой лекарств и других материалов, необходимых для лечения больных.

Кроме того, из-за накопления задолженности по оплате услуг ЖКХ, в августе 2008 года в 64 медучреждениях была прекращена подача воды, а в 10 отключили электроснабжение.

При этом Л.КАНАРОВСКАЯ подчеркнула, что врачи, зарплата которых составляет около 1,5 тыс. грн., и которые работают в сверхтяжелых условиях, вынуждены «объяснять больному, почему нет света, воды или почему плохое питание».

Она сообщила, что низкая зарплата вынуждает работников медучреждений, подчиненных КГГА, искать другую работу, из-за чего сегодня в таких медучреждения не хватает 4 тыс. врачей.

Кроме того, по информации Л.КАНАРОВСКОЙ, в 2008 году 26 медицинских сотрудников столичных медицинских учреждений при исполнении своих обязанностей заразились туберкулезом.

Как сообщил представитель Ассоциации перевозчиков Игорь ГУСАК, в сфере перевозок также не все в порядке. Он подчеркнул, что сегодня перевозчики не просят ни льгот, ни снижения налогов, ни снижения ставок по кредитам, а просят просто дать возможность работать.

При этом И.ГУСАК отметил, что если местная власть не может обеспечить должное финансирование развития столичной сферы перевозок, то перевозчики готовы самостоятельно искать необходимые средства, что, по словам И. ГУСАКА, и делали все это время.

Он подчеркнул, что сегодня власть должна наконец определиться с тем, какой она хочет видеть сферу перевозок и «прекратить ставить эксперименты» над участниками рынка.

В тоже время директор Совского кладбища г. Киева Олег БОЛГОВ, выступая на пресс-конференции, был более категоричным, отметив, что складывается впечатление -инициаторы акции протеста сейчас выступают «не как требователи, а как просители», хотя должны были «не идти просить, а брать колья и камни, и давить как мух».

(УНИАН)