Госуслуги онлайн: система мобильной идентификации граждан может заработать до конца года

Кабинет министров Украины до конца года разработает законодательную базу для внедрения мобильной идентификации граждан Mobile ID, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"Уже до конца года мы подготовим решения для мобильной идентификации граждан, получения государственных услуг онлайн, это Mobile ID", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, правительственный портал в ближайшее время будет обновлен и граждане смогут получать через него государственные услуги, а внедрение мобильной идентификации позволит свести к минимуму контакты с чиновниками и увеличить перечень предоставляемых онлайн госуслуг.

Как сообщал УНИАН, внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до 2017 года. К тому же времени Кабмин планирует принять закон о единой системе электронного взаимодействия и полностью отказаться от бумажного документооборота.

Mobile ID – сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт способен улучшить качество предоставления административных и других сервисов. В Украине впервые стандарт Mobile ID был реализован на портале административных услуг во Львове.