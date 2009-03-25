ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 марта

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Тимошенко и Ахметов: война окончена» пишет о том, что конфликт между правительством и Ринатом Ахметовым за крупнейшую энергогенерирующую компанию страны получил неожиданную развязку. Вчера впервые за последние полтора года акционеры компании «Днепроэнерго» провели полноценное собрание. В нем приняли участие как представители государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины», так и крупнейшие частные акционеры, представляющие интересы Рината Ахметова. До этого собрания срывались из-за конфликта вокруг долей в акционерном капитале «Днепроэнерго». С учетом результата собрания эксперты считают, что в данном случае не обошлось без договоренностей между Ахметовым и премьер-министром. Хотя во время прошлой предвыборной кампании в парламент Тимошенко гарантировала, что «вернет «Днепроэнерго» народу»...

http://delo.ua/news/103551/

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Также «Дело» в материале «Инвесторы теряют интерес к добыче нефти и газа по совместным проектам» подает интервью Николая Зюзькевича, директора департамента геологии и производства НАК «Надра Украины». Он рассказал изданию, как проходит реорганизация госкомпании и кто стоит за скандалом вокруг разработки Сахалинского месторождения углеводородов.

http://delo.ua/news/103543/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Олег Дерипаска попросил остановку» пишет о том, что один из крупнейших мировых производителей алюминия – объединенная компания "Русал" Олега Дерипаски – останавливает три из четырех производственных серий на своем Запорожском алюминиевом комбинате. Это должно повлечь за собой увольнение почти 2500 рабочих. Решение собственника предприятия вызвало протест профсоюзов и местных властей, которые потребовали реприватизации завода…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1143881

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Россия прислала объяснительную» пишет о том, что вчера впервые были официально объявлены причины, по которым Россия готова пересмотреть договоры на поставку газа в ЕС и его транзит по Украине. Москва надеялась на воссоздание Международного газотранспортного консорциума, который возьмет в аренду ГТС Украины, а вместо этого Киев просит Брюссель покупать весь российский газа на своей восточной границе с Россией. Подобный сговор потребителей и транзитеров разрушит действующую схему поставок газа, и "Газпром" окажется за бортом международных договоренностей. В материале подается экспертная оценка ситуации.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1143894

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«Газета по-киевски» в материале «Вчера хоронили банкира, который хотел разобраться, что творится в банке «Киев» пишет, что вчера на Лесном кладбище похоронили и.о. временного администратора банка «Киев» Владимира Пономаря, которого нашли в воскресенье у него на даче мертвым. Возле банка прошел митинг-реквием вкладчиков. Вячеслав Карпенко, руководитель инициативной группы, говорит, что не верит в случайную смерть Владимира Пономаря…

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/25/094249.html

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«Экономические известия» подают материал «Строители АЗС увлеклись Азией», в котором отмечают, что владельцы АЗС резко сократили финансирование строительства новых комплексов, из-за чего просел рынок оборудования. Если кто и решается расширять или обновлять парк АЗС, то такой заказчик зачастую оказывается неплатежеспособным. Ситуацию комментируют участники рынка.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178084

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «Капитал в тупике», в которой пишет о том, что потуги правительства и международных финансовых организаций договориться о порядке рекапитализации банков зашли в тупик. Кабмин не может ответить на вопрос, кто и как должен управлять проблемными банками, и совершенно не представляет, каким образом поддерживать их на плаву после национализации. Без этого рекапитализация приведет лишь к стремительному росту внутреннего долга государства и очередной волне спекуляций на валютном рынке…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4178105

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Газета «Сегодня» в статье «Столичных торговцев обложило поборами непонятное предприятие» пишет о том, что киевские предприниматели собираются протестовать под мэрией против поборов, которые, как они говорят, им устроили городские власти. Участники рынка поясняют ситуацию.

http://www.segodnya.ua/news/14041223.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Дружеский опцион» пишет о том, что в ближайшие дни «Газпром» может объявить о выкупе 20% «Газпром нефти» и бывших газовых активов ЮКОСа у Eni и Enel. Сумма сделки составит более 5,5 млрд долл. Деньги готовы одолжить Сбербанк, Газпромбанк и Россельхозбанк…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/25/187894

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Издание «Известия» подает статью «Всё пилят и пилят...», в которой пишет о том, что в России рейдерские захваты стали настоящей чумой экономики. Ежегодно мошенники атакуют десятки тысяч предприятий с целью завладеть их активами, перепрофилировать производство или перепродать его с большой выгодой для себя. Государство объявило войну этим захватам, но зачастую интересы рейдеров лоббируют сами чиновники и правоохранительные органы…

http://www.izvestia.ru/special/article3126661/

(УНИАН)