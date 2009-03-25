Анонс на 25 марта 2009 г.

Заседание Кабинета министров Украины.

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В ГНА Украины состоится пресс-конференция заместителя председателя ведомства Сергея Лекаря и директора Информационно-справочного департамента ГНС Ивана Романова.

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Заседание Совета ОРЭ.

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Официальная церемония открытия в Киеве юбилейной XV-й международной выставки «UITT 2009: Украина - путешествия и туризм».

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Пресс-конференция на тему: «Украино-иракское сотрудничество в строительной сфере».

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Пресс-конференция руководства банка "Хрещатик".

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Круглый стол по вопросам ГТС Украины.

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Пресс-конференция Национального комитета спасения бизнеса на тему "Акция протеста: киевляне против бесчинства властей".

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Круглый стол на тему: «Сколько букв в ГУАМ?», на основе аналитического доклада Центра исследований проблем гражданского общества.

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Пресс-конференция на тему: «Повышение финансовой устойчивости страховых компаний в условиях финансового кризиса».

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Корпорация «Укрвинпром» 25-27 марта в г. Новая Каховка Херсонской области на базе ОАО «АПФ «Таврия» проводит: заседание Совета «Укрвинпрома»; заседание Центральной дегустационной комиссии корпорации; научно-практический семинар по вопросам капельного орошения виноградников; пресс-конференцию на тему: «Перспективы работы коньячных предприятий и итоги заседания ЦДК».

(УНИАН)