Анонс на 25 марта 2009 г.
Заседание Кабинета министров Украины. Пресс-конференция заместителя председателя ГНАУ Сергея Лекаря.Заседание Совета ОРЭ.
Заседание Кабинета министров Украины.
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В ГНА Украины состоится пресс-конференция заместителя председателя ведомства Сергея Лекаря и директора Информационно-справочного департамента ГНС Ивана Романова.
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Заседание Совета ОРЭ.
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Официальная церемония открытия в Киеве юбилейной XV-й международной выставки «UITT 2009: Украина - путешествия и туризм».
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Пресс-конференция на тему: «Украино-иракское сотрудничество в строительной сфере».
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Пресс-конференция руководства банка "Хрещатик".
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Круглый стол по вопросам ГТС Украины.
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Пресс-конференция Национального комитета спасения бизнеса на тему "Акция протеста: киевляне против бесчинства властей".
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Круглый стол на тему: «Сколько букв в ГУАМ?», на основе аналитического доклада Центра исследований проблем гражданского общества.
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Пресс-конференция на тему: «Повышение финансовой устойчивости страховых компаний в условиях финансового кризиса».
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Корпорация «Укрвинпром» 25-27 марта в г. Новая Каховка Херсонской области на базе ОАО «АПФ «Таврия» проводит: заседание Совета «Укрвинпрома»; заседание Центральной дегустационной комиссии корпорации; научно-практический семинар по вопросам капельного орошения виноградников; пресс-конференцию на тему: «Перспективы работы коньячных предприятий и итоги заседания ЦДК».
(УНИАН)