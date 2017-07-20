Россия попала в пятерку худших для пенсионеров стран

Россия вошла в пятерку худших в мире стран для людей пенсионного возраста. К такому выводу пришли составители Глобального пенсионного индекса (Global Retirement Index), сообщает Росбалт.

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"В инвесткомпании Natixis Global Asset Management исследовали страны по 18 критериям, включая финансы для комфортной жизни на пенсии, финансовые услуги для накопления сбережений, качественную медицину и безопасную окружающую среду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге Россия заняла 40-е место из 43 возможных, уступив, в частности, Турции, Китаю и Мексике. Ниже России расположились только Бразилия, Греция и Индия.

"Рейтинг возглавили Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США заняли 17-е место", - сообщает издание.

Подчеркивается, что за год РФ ухудшила позиции по пунктам "материальное благосостояние" (35-е место) и "здравоохранение" (42-е место), но улучшила по "качеству жизни" (36-е) и "финансам" (43-е).

В конце списка Россия также находится по таким показателям, как расходы на страховое здравоохранение (четвертое место с конца) и расходы на здравоохранение на душу населения (восьмое место с конца).

Хорошие результаты страна показала лишь по двум показателям. Она заняла третье место в подрейтинге "государственной задолженности" и 11-е - по коэффициенту пенсионной нагрузки, представляющему собой отношение численности населения в возрасте от 65 лет к населению в возрасте от 20 до 64 лет. Также Россия укрепила позиции в подкатегории "качество жизни" из-за повышения показателя "ощущение счастья".