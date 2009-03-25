ГЛАВНОЕ на 25 марта (день)

Финансовые новости

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина не допустит ни внешнего, ни внутреннего дефолта. Об этом глава Украинского государства сказал, выступая перед участниками Европейского банковского и финансового форума, представителями деловых и финансовых кругов Чешской Республики.

Президент подчеркнул, что Украина имеет небольшой объем обязательств, которые сегодня способна выплатить, даже за счет внутреннего резерва. В то же время, он считает, что Украина получит транш МВФ в размере 12 млрд. дол., что позволит сохранить внутренние резервы на уровне начала текущего года.

В.ЮЩЕНКО считает, что одним из факторов финансового кризиса в Украине было именно то, что наше государство не смогло обеспечить диалог с Международным валютным фондом, и правительство начало обслуживать обязательства за счет собственных ресурсов. Это, по его словам, дало негативный сигнал на финансовый рынок. “Правительство поступило недальновидно, отклонив замечания МВФ”, - сказал Президент.

В то же время он убежден, что Украина получит кредит МВФ. “Мы должны понимать одно, украинская антикризисная программа должна иметь один неотъемлемый элемент – сотрудничество с МВФ, с другими мировыми и европейскими банками”, - сказал глава государства.

Миссия Международного валютного фонда возобновит работу в Украине на следующей неделе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая в Праге перед участниками Европейского банковского и финансового форума, представителями деловых и финансовых кругов Чешской Республики.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в ближайшие 2-3 недели удастся решить вопрос о предоставлении Украине очередного транша МВФ.

“Мы в ближайшие 2-3 недели поставим точку в этом вопросе и выйдем на стабилизационную программу 2009 года”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что Украине в текущем году удастся найти ответ на вопрос о преодолении финансового кризиса.

Пенсионный фонд 23 марта во всех регионах полностью завершил финансирование пенсионных выплат за март. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В марте на выплату пенсий направлено 13,3 млрд. грн. Сегодня завершается выплата пенсий через банки и почту. Все пенсионеры в полном объеме, в соответствии с графиками своевременно получили пенсию в марте», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

По его словам, в Пенсионном фонде в марте сохраняется позитивная динамика денежных поступлений. «По состоянию на сегодня плановые поступления в Пенсионный фонд составляют 113%. Мы отмечаем увеличение поступлений по сравнению с февралем, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - подчеркнул он.

А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что до конца текущей недели Пенсионный фонд планирует завершить подготовку и издание выплатных документов – ведомостей и списков пенсионеров – для обеспечения выплат пенсий в апреле. «Как и предусмотрено законодательством, 2 апреля мы начнем финансирование выплат пенсий апреля, а 4 апреля в соответствии с установленным графиком наши пенсионеры начнут получать апрельские пенсии», - заверил глава правления Пенсионного фонда.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2870/8,3650, к 11:00 ушли вверх 8,3700/8,4050, а к 12:00 цены выросли 8,3320/8,3560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2485, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2475/0, 2485, а к 12:00 зафиксировались 0,2460/0,24850. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33,6700 (+0,3770).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3453/55, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,1120/11,2360, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,2440/11,3460, а к 12:00 ушли вниз 11,2252/11,2635.

ТКЭ

Общая задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) перед ДК “Газ Украины” за газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг. по состоянию на 24 марта т.г. составляет 5,008 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в текущем году предприятия теплоэнергетики задолжали ДК “Газ Украины” 3,4 млрд. грн., уровень расчетов составляет лишь 38%.

Согласно данным оперативного мониторинга, почти три четверти (78%) общей суммы долга предприятий ТКЭ с начала 2009 г. составляет задолженность за газ предприятий ТКЭ 10 регионов Украины – свыше 2,7 млрд. грн. Это, в частности, предприятия ТКЭ Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Одесской, Киевской, Полтавской областей, АР Крым и Киева. Свыше 1,18 млрд. грн. составляет задолженность перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2008-09 гг. природный газ АЭК «Киевэнерго».

Отмечается также, что накопление предприятиями ТКЭ задолженности за потребленный природный газ значительно осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» с поставщиком импортированного природного газа.

Приватизация

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по отбору оценщика 51% ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» с целью его дальнейшей приватизации. Номинальная стоимость данного пакета составляет 5 млн. 992,2 тыс. грн.

Об этом сообщает официальное издание ФГИ «Ведомости приватизации» от 25 марта.

Конкурс по отбору оценщика состоится 8 апреля текущего года.

Номинальная стоимость данного пакета акций составляет 5 млн. 992,2 тыс. грн.

Согласно сообщению, балансовая остаточная стоимость основных средств ОАО «Гостиничный комплекс «Братислава» по состоянию на конец 2008 года составляла 45 млн. 684 тыс. грн., незавершенного строительства – 737 тыс. грн. Размер земельного участка – 17,7 тыс. кв. м.

НАК «Энергетическая компания Украины» передала акции «Одессаоблэнерго» Фонду государственного имущества. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что публикация информации о продаже акций ожидается в следующую среду.

Как сообщал УНИАН, 18 марта исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что государственный пакет акций "Одессаоблэнерго" может быть выставлен на приватизацию уже через неделю, после того как решатся спорные вопросы акционеров этого предприятия.

Он отметил, что в течение недели НАК "Энергетическая компания Украины" передаст акции предприятия ФГИУ, после чего объявление о приватизации объектов будет опубликовано в официальной прессе.

В пятницу, 20 марта т.г., ОАО « Одессаоблэнерго » в очередной раз не смогло провести внеочередное собрание акционеров из-за отсутствия кворума. Повестка дня несостоявшегося собрания включала вопросы, связанные с утверждением результатов подписки на акции допэмиссии, изменением состава органов управления (Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Правления).

Провести собрание акционеров с указанной повесткой дня компания не может с марта 2007 года.

Транспортная сфера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок налога», которым существенно снижены ставки этого налога (по большинству позиций возвращены к уровню 2008 года).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой 5 марта 2009 года. Его принятие обусловлено необходимостью урегулирования проблемы, связанной со значительным увеличением с 2009 года налоговой нагрузки этим налогом, особенно на владельцев автомобилей со средним объемом цилиндров двигателя, что вызвало социальную напряженность в обществе и акции протеста со стороны водителей, отметили в пресс-службе.

В то же время, утверждают в пресс-службе Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО по результатам проработки принятого закона предложила главе государства применить к нему право вето, ссылаясь на потери бюджета, к которым приведет введение закона в действие.

Вместе с тем, заверили в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО остается последовательным в своей позиции и действиях. В условиях сложной финансово-экономической ситуации в стране резкое увеличение налогового давления является недопустимым, и потому глава государства подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» относительно ставок налога», отмечается в сообщении.

Железные дороги Украины уже назначают дополнительные поезда на наиболее популярные направления к Пасхе и майским праздникам. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», по состоянию на 25 марта в расписание дополнительно включены 10 поездов, в частности, 4 поезда назначила Львовская железная дорога, 3 – Приднепровская, 2 – Южная и 1 – Юго-Западная железная дорога.

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) с 28 марта 2009 года назначает дополнительные электропоезда для перевозки пассажиров на дачные участки.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД. В частности, назначены электрички №6990 Борщаговка-техническая – Носовка; №6992 Борщаговка-техническая – Нежин; №6991 Нежин – Борщаговка-техническая; №6882 Борщаговка-техническая – Яготин; №6881 Яготин – Борщаговка-техническая. Юго-западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в графике движения электропоездов.

Недвижимость

Правительственная комиссия будет рекомендовать Киевской государственной городской администрации не выносить на рассмотрение Киевского городского совета проект решения о передаче земельных участков, которые принадлежали «Элита-Центр», для проведения инвестиционных конкурсов без согласования с большинством пострадавших инвесторов.

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Центр правозащиты», такое решение было принято вчера, 24 марта, по итогам заседания комиссии по решению проблем обеспечения жильем инвесторов «Элита-Центр».

Правительственная комиссия, по данным общественной организации, также рекомендовала КГГА внести изменения и дополнения в решение Киевского горсовета от 16 октября 2008 года «Об утверждении Порядка возмещения в соответствии с законодательством стоимости инвестиций, внесенных пострадавшими гражданами для строительства жилья группой строительных компаний «Элита-Центр» и «Предварительный договор о переуступке права требования и возобновления права потерпевшего от преступной деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр» на получение жилья» с учетом выводов Института государства и права им. В.М. Корецкого. Институт дал негативную оценку утвержденным Киевсоветом вышеперечисленным документам.

Подготовить данные изменения и дополнения Комиссия поручила Центру правозащиты, который объединяет большинство обманутых инвесторов «Элита-Центр». В организации отмечают, что обманутые инвесторы выступали категорически против не согласованного с ними порядка возмещения инвестиций и передачи земельных участков, которые принадлежали группе строительных компаний «Элита-Центр» другим инвесторам.

Они аргументируют свое несогласие тем, что обманутые аферистами «Элита-Центр» граждане уже на 100% оплатили строительство жилья на земельных участках, которые мэрия предлагает повторно продать другим инвесторам.

Комментируя намерение КГГА передать земельные участки другим инвесторам и поясняя ситуацию, председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО сказал, что госадминистрация Киева намерена предложить депутатам Киевсовета разорвать договора аренды земельных участков по ул. О.Шмидта, 34-42, просп. Героев Сталинграда, 7-б, просп. В.Маяковского, 17-в, ул. Курнатовского, 7-б, ул. П.Запорожца, 15-в, ул. Строителей, 18-а. Авторы проекта решения предлагают передать данные земельные участки, которые принадлежали группе строительных компаний «Элита-Центр», другим инвесторам через проведение инвестиционных конкурсов.

«Захочет ли новый инвестор, купивший эти участки, обеспечить всех 1759 обманутых граждан квартирами, или жилье получит только мизерная часть избранных инвесторов?», - высказал сомнения Ю.ФЕДОРЕНКО.

Он напомнил, что в марте 2006 г. киевская власть уже выделила для решения проблемы пострадавших от «Элита-Центр» 19 земельных участков, провела инвестиционные конкурсы, но строительство жилья для «элитовцев» так и не началось.

По информации Центра, вчера на заседании стало известно, что профильная комиссия КГГА отобрала 32 кандидата из числа обманутых инвесторов «Элита-Центр», которым киевские власти намерены выделить жилье в первую очередь. Как заявил на заседании правительственной комиссии представитель столичной администрации Владимир ГОЛОВАЧ, о своем намерении подписать с КГГА «Предварительный договор переуступки права требования …» сообщили 743 обманутых инвесторов «Элита-Центр». По его словам, комиссия КГГА определила критерии очередности подписания договоров с этими людьми» - это оплата 100% стоимости жилья в «Элита-Центр», тяжелое материальное положение и подтвержденное право на получение социального жилья.

«Комиссия определила более 30 кандидатов из 743 потерпевших, которые отвечают данным критериям», - отметил представитель КГГА.

В настоящее время, по его информации, управления КГГА проверяют, имеют ли предложенные 32 кандидата право на получение социального жилья.

По словам В.ГОЛОВАЧА, через несколько недель киевские власти намерены завершить оформление документации, необходимой для начала строительства домов.

По его словам, первые три дома, 25% квартир в которых будут переданы пострадавшим от аферы «Элита-Центр», планируется строить по адресам: пр. Правды, 5, ул. Л. Гавро,1 и пр. В.Маяковского, 1-3.

16 октября 2008 года Киевсовет утвердил порядок возмещения инвестиций вкладчикам в строительство домов группой компаний «Элита-центр».

Социальная политика

Завтра, 26 марта, Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Президента по поводу соответствия Конституции (конституционности) подпункта 13 пункта 4 раздела І Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Президент Украины просит признать не отвечающим Конституции, в частности статьям 22, 46, положение части третьей статьи 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» от 2 марта 2000 года № 1533-ІІІ в редакции Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года № 799-VI.

В конституционном представлении отмечается, что дополнение части третьей статьи 23 Закона после слов «уважительных причин» словами «или по соглашению сторон» нарушает конституционные права граждан Украины, поскольку до внесения изменений в статью 23 Закона пособие по безработице лицам, которые уволились по соглашению сторон, выплачивалась с восьмого дня после регистрации их в установленном порядке в государственной службе занятости. С изменением редакции части третьей статьи 23 Закона «пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин или по соглашению сторон, будет выплачиваться с 91-го календарного дня» после увольнения. Судья-докладчик по делу - Мария МАРКУШ. Начало заседания в 10.00.

Промышленность

Около 100 работников Херсонского машиностроительного завода (ХМЗ) перед зданием Херсонской облгосадминистрацией начали бессрочную акцию протеста против массовых увольнений с предприятия.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер независимого профкома завода «Петровец» Леонид НЕМЧОНОК, вчера, 24 марта, профком подал в Херсонский горисполком заявку на проведение бессрочной акции протеста перед зданием ОГА и облсовета.

«Мы будем проводить минимум 2-3 часа в сутки в пикете перед администрацией и полноценную акцию протеста хотим провести 27 марта и 30 марта, когда в Херсоне с поездкой будут ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО соответственно», - сообщил Л.НЕМЧОНОК.

Также, по информации пресс-службы Херсонской ОГА, к пикетчикам выходил председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ, который сообщил рабочим о том, что в понедельник, 30 марта, область с рабочей поездкой должна посетить премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и тогда возможно будет решен вопрос о перспективах реализации ранее анонсированной правительством программы поддержки предприятий сельхозмашиностроения.

«Как только программа заработает собственник ХМЗ планирует вернуть весь персонал предприятия на рабочие места и даже увеличить его численность до 1,5 тыс. человек» - сообщил пикетчикам губернатор.

Кабинет Министров Украины решил выделить из Стабилизационного фонда 136 млн. 732,1 тыс. грн. на увеличение уставного фонда ГП «Завод им. Малышева».

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №305-р от 11 марта 2009 г., текст которого обнародован на правительственном портале. Согласно документу, указанные средства будут использованы на погашение задолженности по зарплате с учетом индексации, а также на погашение задолженности перед целевыми фондами.

(УНИАН)