Украина и ЕС разрабатывают новый инструмент сотрудничества

Украина и Европейский Союз работают над разработкой нового практического инструмента, который должен заменить План действий Украина-ЕС.

Об этом сказал во время заседания пресс-клуба МИД Украины директор департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН.

Он отметил, что пока еще документ, который разрабатывается, “называется очень скромно - новый практический инструмент”, По его словам, “есть уже идеи относительно названия, они предварительно обсуждались и европейской стороной”. В то же время, П.КЛИМКИН отметил, что главное не в названии, а в сути документа, в том, чем он будет отличаться от Плана действий. Он отметил, что в Плане действий Украина–ЕС приоритеты часто были “абстрактными” и не были четко прописаны совместные действия Украины и ЕС по реализации этих приоритетов.

П.КЛИМКИН отметил, что новый практический инструмент будет содержать философию внедрения политической ассоциации и экономической интеграции. По его словам, этот документ “будет основан на идее общей собственности и общей ответственности”, то есть будут прописаны в документе “только те приоритеты и те действия, которые мы будем осуществлять совместно”.

Директор департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины отметил, что речь идет о том, что теперь не будут предусматриваться отдельно обязательства Украины и ЕС, а совместные действия, которые необходимо будет выполнять вместе.

П.КЛИМКИН отметил, что после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будут созданы совместные органы, которые смогут принимать решения оперативно.