Кабмин откорректировал антикризисные законопроекты

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании откорректировал ряд антикризисных законопроектов с учетом мнения Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

По его словам, Кабмин одобрил исключение из законопроектов положения о 2-процентной надбавке к стоимости нефтепродуктов для компенсации затрат НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, И.УМАНСКИЙ отметил, что в правительственном законопроекте об акцизах есть одна «пикантная новация» по сжиженному газу. "Мы прекрасно понимаем, что позиция неоднозначная. Хотя мы изначально предлагали нулевую ставку для физических лиц. Не воспринята была позиция, и чтобы не тормозить вопрос, мы убираем эту позицию из текста. По нефтепродуктам мы ставим ставку не 85, а 50 евро и вводим ее с 1 октября», – отметил И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что проведенные сегодня правительством изменения в законопроекты будут положительно восприняты депутатами при голосовании.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабмина планировалось одобрить ряд законопроектов, которые позволят продолжить сотрудничество Украины с Международным валютным фондом. Голосование за документы в Верховной Раде планируется провести 31 марта т.г.