Украина и Россия продолжают готовить визит Тимошенко в Москву

Рабочие группы Украины и России продолжают готовить визит премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву 8 апреля для участия в заседании Межправительственного экономического комитета украинско-российской комиссии.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины.

«Официальной информации об отмене или переносе даты визита и заседания нет», - сказал источник.

Он подчеркнул, что, как и прежде, 2 апреля в Киеве планируется провести украинско-российский бизнес-форум, в работе которого примет участие заместитель министра экономического развития России Андрей КЛЕПАЧ.

“Совместная работа в этом направлении идет – ее никто пока не отменял”, - подчеркнул источник.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Кремля 24 марта заявили, ссылаясь на президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА, что Россия переносит межправительственные консультации с Киевом из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной 23 марта в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

"Такие консультации состоятся после прояснения соответствующих вопросов, которые возникли у российской стороны", - сказал Д.МЕДЕВЕВ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддержал это предложение.

Напомним, что визит Ю.ТИМОШЕНКО уже переносился с 27 марта на 8 апреля по техническим причинам.