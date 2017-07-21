Конкурент Nike и Adidas планирует к концу года открыть первый магазин в Украине

Одна из крупнейших в мире компаний в сегменте спортивной одежды и аксессуаров – американский бренд Under Armour намерен открыть первый магазин в Украине до конца 2017 года.

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Об этом в интервью Ассоциации ритейлеров заявил директор по развитию новых рынков компании Уилл Ван Ренсбург. "Надеюсь, что первую торговую точку бренда успеем открыть еще до конца года", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем все зависит от его успешности и готовности локального партнера Under Armour открывать новые торговые точки.

"Мы смогли найти очень хороших партнеров, и это также стало еще одним фактором, повлиявшим на наше решение выходить в Украину. Долго выбирали и анализировали, поэтому уверены в своем партнере – MD Group – и предоставляем им право работать под нашей франшизой", - отметил Ван Ренсбург.

Кроме того, по его словам, в планах компании – открытие одного монобрендового магазина – флагманского в Украине.

Как сообщал УНИАН, одна из крупнейших в Европе розничная сеть по торговле одеждой - шведская компания H&M планирует выйти на рынок Украины в 2018 году.

Также шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA подтвердила намерения выйти на украинский рынок.