Главное на 25 марта (вечер)

Финансовый рынок

Фонд гарантирования вкладов определил 8 банков - агентов по выплате в 2009 году гарантированных возмещений вкладчикам ликвидируемых банков. Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, соответствующее решение административный совет Фонда гарантирования вкладов принял 20 марта 2009 года.

Согласно предоставленной информации, в 2009 году банками - агентами будут: "Сведбанк", "Правэкс-Банк", "ПриватБанк", «Райффайзен Банк Аваль», "Укрсоцбанк", банк «Хрещатик», «Брокбизнесбанк» и "Эрстебанк".

Как сообщалось, на сегодняшний день фонд проводит выплаты гарантированных сумм вкладчикам трех ликвидируемых банков: "Гарант", "Интерконтинентбанка", "Киевского универсального банка".

Определить перечень коммерческих банков для рекапитализации на вчерашнем совещании правительству и Национальному банку не удалось, поскольку НБУ не подготовил и не передал в правительство перечень таких банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, комментируя результаты вчерашнего совещания.

По его словам, вчерашнее совещание, проходившее с представителями правительства, Нацбанка и международных финансовых организаций, оказалось практически нерезультативным.

«Вынужден констатировать, что в данном вопросе у нас много воды в ступе. Никто не решается сделать первый шаг», - сказал И.УМАНСКИЙ, имея в виду, что Национальный банк, учитывая, что ранее в Украине рекапитализация банков не проводилась, не решается подать юридически необходимый документ для начала процесса рекапитализации – список банков, нуждающихся в ней. «Первый шаг у нас по закону должен сделать Национальный банк и подать формально предложение для рекапитализации», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что вопрос по рекапитализации банков детально обсуждался и уже есть подготовленный анализ ряда банков, однако формального предложения правительству от НБУ - принять участие в рекапитализации банков - до сих пор нет. На сегодняшний день в Минфине есть предложения от 10 банков по рекапитализации. При этом И.УМАНСКИЙ не назвал эти банки.

«Мы можем их (предложения – УНИАН) только рассматривать, но выносить на правительство мы их не можем», - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что, согласно закону, рекапитализация проводится лишь по предложению НБУ.

Вместе с этим И.УМАНСКИЙ сообщил, что в ходе обсуждения вопроса Нацбанк называет 6 банков для проведения рекапитализации. «В разных интерпретациях Нацбанк называет разное количество и разные названия банков. Насколько я знаю, на сегодняшний день рассматривается Национальным банком, и я ожидал, что в субботу будет решение, 6 банков», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он предположил, что Нацбанк не подает список банков для рекапитализации, опасаясь возможных политических и финансово-экономических рисков.

Сегодня на целевом валютном аукционе Национальный банк Украины продал 23,238 млн. долл. 53 банкам.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк продавал валюту по курсу 7,80 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи доллара в украинских коммерческих банках сегодня почти не изменился по сравнению с 24 марта и составил 8,18/8,36 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки-продажи евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно понизился по сравнению с 24 марта – до 10,90/11,38 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине почти не изменился по сравнению с 24 марта и составил 0,2232 грн., курс продажи понизился на 0,6% – до 0,2543 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,24 грн./долл., продают – по 8,36 грн./долл. (курс почти не изменился по сравнению с 24 марта).

Евро в столице покупают в среднем по 10,99 грн. (курс почти без изменений по сравнению с 24 марта), продают – по 11,35 грн. (курс незначительно понизился).

Коммерческие банки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2234 грн. (курс не изменился по сравнению с 24 марта), продают – по 0,2589 грн. (дешевле почти на 1%).

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2870/8,3650, к 11:00 ушли вверх до 8,3700/8,4050, а к 12:00 ценовые уровни снизились к 8,3320/8,3560. К закрытию ценовые уровни достигли отметок в 8,3050/8,3300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Национальный банк объявил цену отсечения по валютной паре USD/UAH (7,8000) на проводимом сегодня валютном аукционе.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2485, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2475/0,2485, а к 12:00 откатились до уровней 0,2460/0,2485. К закрытию торгов котировки достигли следующих значений - 0,2455/0,2475. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,6275 (+0,3345).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3453/55 и к 15:30 продолжали колебаться в диапазоне 1,3472/74. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1120/11,2360, к 11:00 ценовые уровни установились в диапазоне 11,2629/11,3498, а к 12:00 снизились до уровней 11,2252/11,2635. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились на уровни 11,1888/11,2285.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 марта НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 25 марта – 770.0000);

100 EUR – 1039.0380 (на 25 марта – 1040.0390);

10 RUR – 2.2831 (на 25 марта – 2.3142).

Новости ТКЭ

Налог на добавленную стоимость при осуществлении таможенного оформления природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в прошлых периодах, будет направлен в специальный фонд Госбюджета для компенсации НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №306 от 11 марта, размещенном на Правительственном портале.

Указанные средства будут направлены на финансирование бюджетной программы “Компенсация НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населению”.

Своим распоряжением Кабмин поручил Гостаможслужбе провести таможенное оформление этого газа.

Россия не должна препятствовать задуманной Евросоюзом модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил агентству «Рейтер» вице-председатель европейской группы регуляторов в области электричества и газа (ERGEG) Вальтер БОЛТЦ.

По его словам, европейские потребители хотят решить наконец проблему, из-за которой сталкивались с перебоями в импорте газа две из последних пяти зим.

"Здесь решение должна принимать Европа, потому что существующая модель, при которой Россия несет в основном коммерческую ответственность за транзит, отягощена всеми этими политическими обстоятельствами", – сказал В.БОЛТЦ.

Он отметил, что не видит оснований для того, чтобы ЕС не мог заняться модернизацией украинской газовой сети за свой счет.

"Похоже, сейчас России становится все сложнее управляться с этим транзитом – не по техническим причинам, а по коммерческим и, я бы сказал, политическим. Россия, Украина и Евросоюз в равной степени заинтересованы в том, чтобы найти решение проблемы газового транзита", – добавил В.БОЛТЦ.

Он также отметил, что угроза перебоев в поставках российского газа сохраняется.

Законодательство

Кабинет министров Украины почти в шесть раз сократило перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, цены на которые подлежат регулированию.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании правительства журналистам сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ.

«У нас было два перечня раньше – сейчас один. И если раньше там было 1200 наименований, то сейчас 215», - добавил В.КНЯЗЕВИЧ.

Кроме того, сообщил министр, правительство предложило ввести меры для поддержки отечественного производителя и установить, что лекарственные средства и медицинские изделия дешевле 12 грн. не будут подпадать под регулирование цен.

Министерство юстиции 17 марта зарегистрировало решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 года «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

Новое положение вступает в силу с 28 марта 2009 года.

Документ утвержден взамен аналогичного Положения, утвержденного НКРС в 2007 году, которым требовалось дополнительное обязательное маркирование (кроме защитного знака) радиоэлектронных средств (РЭС) и излучающих устройств (ИУ).

Согласно требованиям нового Положения, вместо дополнительного маркирования мобильных телефонов будет производиться регистрация индивидуальных кодов (серийных номеров, IMEI) ввезенных в Украину телефонов в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных будет вести ГП УГЦР. При авторизованных поставках мобильных телефонов требуется наличие защитного знака и регистрация IMEI.

Доступ к базе будут иметь представители Государственной инспекции связи и операторы мобильной связи, а также в установленном законодательством порядке, контролирующие и правоохранительные органы, официальные представители производителей, импортеры, внесенные в реестр импортеров.

При этом, согласно документу, операторы мобильной связи Украины до 30 сентября 2009 года должны предоставить УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживаются ими по состоянию на 01.09.2009 г. для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Также, согласно Положению, определен ряд других основных условий, которые должны выполнить участники рынка при ввозе из-за границы в Украину РЭС и ИП.

В частности, работы (услуги), связанные с подготовкой и предоставлением разрешений на ввоз РЭС и ИУ, будут выполняться УГЦР на договорных принципах и в соответствии с тарифами на работы (услуги) УГЦР, связанные с пользованием радиочастотного ресурса Украины и выделением номерного ресурса (тарифы утверждены решением НКРС от 11.12.2008 года №1256 и зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 25.12.2008 года за №1238/15929).

Данным решением НКРС до 30.06.2009 года разрешается ввоз мобильных телефонов, независимо от наличия защитного знака.

Международные новости

По предварительным оценкам, в январе 2009 года отрицательное сальдо внешней торговли стран зоны евро будет составлять 10,5 млрд. евро, негативное сальдо внешней торговли всех 27-ми стран-членов ЕС (ЕС-27) будет составлять 26,3 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В январе 2008 года в зоне евро было отрицательное сальдо внешней торговли в 11,1 млрд. евро. В декабре 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли стран зоны евро составляло 1,7 млрд. евро против отрицательного сальдо в 4,5 млрд. евро в декабре-2007.

В ЕС-27 в январе 2008 года отрицательное сальдо внешней торговли составляло 30,3 млрд. евро. В декабре-2008 баланс составлял 11,0 млрд. евро против -17,7 млрд. евро в декабре-2007.

В 2008 году в еврозоне было отрицательное сальдо внешней торговли в 38,9 млрд. евро, в ЕС-27 – отрицательное в 242,1 млрд. евро.

По прогнозу Министерства финансов Российской Федерации, чистый отток капитала в 2009 году составит 83 млрд. долл. Как сообщает РБК, об этом речь идет в материалах Минфина РФ.

Валютные резервы России в 2009 году, по прогнозу Минфина, сократятся на 88 млрд. долл., в том числе 83 млрд. долл. составит чистый отток капитала, 5 млрд. долл. – отрицательное сальдо текущего счета.

В 2008 году валютные резервы страны сократились на 131 млрд. долл., чистый отток капитала составил 139,1 млрд. долл., положительное сальдо текущего счета – 8,1 млрд. долл.

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