Баланс недели: МВФ дал отсрочку земельной реформе, премьер нашел место для лоукостов, а торговля ускорила рост

Совет Европейского Союза на уходящей неделе утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции. Принятый документ предусматривает введение дополнительных квот, по которым производители из Украины смогут беспошлинно ввозить свою продукцию на европейский рынок. В первую очередь, это касается аграриев: ЕС выделяет нашей стране ежегодную квоту на беспошлинный ввоз помидоров (три тысячи тонн), пшеницы (65 тысяч тонн), кукурузы (625 тысяч тонн), ячменя (325 тысяч тонн).

Кроме того, предполагается обнуление импортных пошлин по ряду промышленных товаров: медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для теле- и аудиозаписи.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Решение вступит в силу осенью 2017 года, ожидается, что его экономический эффект составит порядка 200 млн долл.

«Реализация соглашения о зоне свободной торговли - приоритет в работе украинского правительства. Это особенно важно, поскольку ЕС является нашим основным торговым партнером. Дополнительные торговые преференции ЕС дают возможность еще полнее реализовать экспортный потенциал Украины», - прокомментировал решение ЕС глава правительства Владимир Гройсман.

Помимо укрепления экономических отношений с западными странами, Украина на уходящей неделе активно вела переговоры об углублении сотрудничества с другими партнерами.

Так, в конце недели Украину с визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко и делегация представителей власти и бизнеса соседней страны. В рамках подготовки визита состоялось заседание межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко по итогам заседания сообщил, что Украина и Беларусь в ближайшие два года планируют нарастить товарооборот между странами до 7,9 млрд долл. за счет развития совместной кооперации.

«Мы должны ускорить наши отношения. Потенциал позволяет нам надеяться в ближайшие года два выйти на те цифры рекордные, которые у нас были в 2012 году, когда у нас был товарооборот 7,9 млрд долл. Есть и внешние, и внутренние предпосылки, чтобы это сделать», - сказал Семашко.

По его словам, принципиальным направлением сотрудничества является производственная кооперация, которая будет развиваться как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

«Мы должны использовать то, что Украина находится в зоне свободной торговли с ЕС, а Беларусь входит в Евразийский экономический союз», - сказал он.

По итогам встречи вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что Украина и Беларусь будут усиливать производственную кооперацию, в частности, в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения, планируют развивать железнодорожные перевозки в составе комбинированного поезда «Викинг» и контейнерного поезда «ZUBR». Также совместно будут отрабатываться варианты решений относительно расширения транспортных возможностей водного пути на участке Киевская ГЭС - Нижние Жары, необходимого для прохода судов класса «река-море».

Кроме того, по словам Зубко, Украина заинтересована в участии в нефтегазовых проектах Беларуси. В частности, наша страна готова поставлять оборудование для переработки, транспортировки и хранения нефти и газа.

На уходящей неделе наша страна также договорилась об активизации экономического партнерства и углублении зоны свободной торговли с соседкой по Черному морю - Грузией.

«Мы договорились об активизации экономического партнерства, устранении всех барьеров, координации тарифов, в том числе на железнодорожные, паромные перевозки, углублении зоны свободной торговли», - заявил президент Украины Петр Порошенко, который на уходящей неделе с государственным визитом посетил Грузию.

Стороны рассчитывают нарастить годовой товарооборот между странами до 1 млрд долл. с 526 млн долл., а также активизировать сотрудничество в отношении организации доставки энергоносителей из Каспийского региона по маршруту продвигаемого Китаем инфраструктурного проекта «Шелковый путь».

Аэропорт для лоукостов

После скандала с отменой выхода на украинский рынок европейской лоукост-авиакомпании Ryanair украинское правительство решило создать необходимые условия для привлечения дешевых авиаперевозчиков в нашу страну.

Кабмин провел заседание специальной комиссии по вопросам развития авиасообщения и переговоров с лоукост-перевозчиками при участии премьер-министра Владимира Гройсман. По итогам обсуждения глава правительства сообщил о намерении в течение года сделать аэропорт «Гостомель», который сейчас является базой для самолетов авиастроительной компании «Антонов» и авиакомпании «Авиалинии Антонова», украинской авиаплощадкой для лоукостов.

«Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых - отмена любых монополий в «Борисполе», привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров», - сказал Гройсман.

Участники комиссии решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украину - и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставление условий для лоукостов в аэропортах «Борисполь» или «Киев» (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить аэропорт «Гостомель» в аэропорт для лоукост-перевозчиков. Кроме того, условием привлечения лоукостов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

«Мы выступаем за единые правила привлечения авиакомпаний, в том числе лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, есть аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков», - подчеркнул премьер.

В свою очередь, ГП «Антонов» заявило о заинтересованности в использовании своего аэродрома в Гостомеле для обслуживания лоукост-авиакомпаний. Госпредприятие отметило, что аэродром сертифицирован по 1 категории ICAO, может принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение всего года.

Капитальный ремонт страны

Кабинет министров на уходящей неделе провел сразу два заседания. Одно из них было посвящено 100-летию правительства Украины. По его результатам одобрено создание Совета премьер-министров Украины для решения стратегических вопросов развития страны.

«Такое решение - отличный механизм обмена опытом, накопленным за 25 лет независимости нашего государства», - подчеркнул Гройсман.

Второе заседание правительства было уже посвящено более насущным проблемам, в частности, отчету о проделанной работе Кабмина за первое полугодие. Глава правительства отметил положительную динамику изменений и напомнил, что рост экономики в I квартале года составил 2,5%, средняя зарплата по итогам первого полугодия превысит 7 тыс. грн, а бюджет перевыполнен по доходам на 29 млрд гривен.

«Эту работу можно назвать капитальным ремонтом страны, - сказал Гройсман. - Экономический рост по первому кварталу на уровне 2,5%, реальная заработная плата увеличилась на почти 20%, средняя заработная плата выросла на 13% - до 6 тыс. 840 грн, а в июне-июле она превысит 7 тыс. грн. Объем капитальных инвестиций за январь-март вырос на 20%, объем экспорта товаров из Украины увеличился на 25%. Бюджет перевыполнили (по доходам) на 29 млрд грн, а имели (год назад) дефицит. Это свидетельствует о том, что экономика оздоравливается и происходит реальная детенизация».

По словам премьера, активное строительство и ремонт дорог, начатые в этом году в апреле, позволили провести дорожные работы на 372 км.

Согласно обнародованному отчету, правительство начало интеграцию украинской объединенной энергетической системы в европейскую энергосистему ENTSO-E, вводит механизмы функционирования рынка электроэнергии, завершает работу над Энергетической стратегией Украины до 2035 года, а также осуществляет необходимые шаги для наращивания собственной добычи газа.

За I полугодие 2017 было добыто 9,7 млрд кубометров газа - на 360 млн кубометров больше прошлогоднего показателя. «Мы идем в этом направлении и имеем результат - добыча собственного газа растет», - подчеркнул премьер-министр. Он также сообщил, что в этом году правительство выделяет 730 млн грн на программу «Теплые кредиты».

Во втором полугодии Кабмин сконцентрируется над ключевыми приоритетами: полноценный запуск пенсионной реформы, принятие закона об образовании, завершение наработки концепции земельной реформы в интересах украинского фермерства, принятие реформы здравоохранения.

«Мы готовы нести (за эти решения) персональную ответственность. Украина станет на путь ускоренного экономического роста и восстановления социальной справедливости. Глубоко в этом убежден. Нам надо всем объединяться и бороться не за власть, а за Украину», - подчеркнул Гройсман.

И в Украине фиксируются положительные тенденции. По данным Госстата, в июне, второй месяц подряд, рост промышленного производства в годовом выражении, по сравнению с июнем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился более чем в три раза, до 3,8%, после 1,2% месяцем ранее.

С учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в июне в годовом выражении ускорился до 3,3% после 0% в мае 2017 года к маю 2016 года.

По сравнению с предыдущим месяцем, маем 2017 года, промпроизводство в июне выросло на 0,1% без учета сезонной корректировки, на 0,5% - с учетом корректировки.

Ценам не дали расти

Правительство на уходящей неделе обсудило финансовый план НАК «Нафтогаз Украины». Кабмин не одобрил заложенное в документе повышение стоимости газа, что привело бы к росту с 1 октября цены голубого топлива для населения на 19%.

«Министерство выступило категорически против (повышения цен на газ для населения - УНИАН), для этого есть все основания. Сегодня в финансовый план «Нафтогаза» заложено 19% роста, но прислушались к Министерству энергетики, и будут его дорабатывать», - сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

При этом он отметил, что замечания к представленному финплану есть и в части его сбалансированности.

«Есть и много других замечаний - рост затрат не отвечает росту доходов: 49% - рост расходов и 39% - рост доходов», - сказал Насалик.

Между тем, «Нафтогаз Украины» заявил, что не предлагал правительству повысить цену газа для населения, а лишь использовал методику, которая ранее была утверждена Кабмином для расчета показателя цены на газ для нужд населения.

По мнению НАК, цена на газ для населения должна рассчитываться, исходя из рыночных цен за предыдущие периоды, что - «чисто математическое дело».

«Министерство энергетики и угольной промышленности должно было рассчитать и опубликовать эту цену в соответствии с нормативными актами Кабмина еще до 1 июля. Почему Министерство это не сделало, почему Кабмин решил не пользоваться своими же нормативными актами, на которые, кстати, есть ссылка в программе с МВФ, - это вопрос не к нам», - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Отсрочка земельной реформы

Международный валютный фонд на уходящей неделе заявил, что проведение земельной реформы, предусматривающей запуск в Украине рынка сельскохозяйственных земель, больше не является условием получения Украиной следующего транша кредита.

«Земельная реформа является важной составляющей программы, но существует необходимость ее доработать, достичь консенсуса по ключевым будущим шагам. Есть необходимость отложить земельную реформу на более поздний срок в этом году», - сказал заместитель главы Департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей.

В то же время спикер МВФ подчеркнул, что условиями выделения Украине четвертого транша остаются пенсионная реформа, ускорение приватизации и конкретные результаты борьбы с коррупцией.

«Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией», - сказал он во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Мюррей добавил, что в рамках четвертого пересмотра программы сотрудничества важными также являются продолжение фискальной реформы и реформа энергетического сектора.

Национальный банк объясняет необходимость отсрочки проведения земельной реформы тем, что Украина еще не выбрала идеальную модель рынка земли, а также приоритетностью проведения более важных реформ в нашей стране.

В рамках третьего пересмотра программы с МВФ Украина обязалась принять земельную реформу до конца мая, а пенсионную – до конца апреля 2017 года. Однако пенсионная реформа была принята парламентом в первом чтении лишь в середине июля, а к рассмотрению законопроектов по земельной реформе Верховная Рада так и не приступила.

Согласно графику выполнения экономической программы Украины, утвержденному советом директоров МВФ, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра. В случае успешного выполнения установленных требований Украина может получить три транша финансирования на общую сумму около 4,5 млрд долл.

Следующая неделя подарит украинцам долгожданную летнюю жару и отдых от экономических событий. Тем не менее, Госстат опубликует данные о средней зарплате за июнь, а Минфин отчитается о состоянии внешнего долга нашей страны.

Ксения Обуховская