Гройсман выступает за создание фонда поддержки украинских стартапов

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за создание крупного фонда поддержки украинских стартапов, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова главы правительства в ходе встречи с членами наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного и частного капитала.

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По словам премьера, фонд может быть профинансирован за счет средств государственного бюджета и крупных международных инвесторов.

Участники встречи отметили, что инвесторы заинтересованы вкладывать средства в ряд отраслей Украины, в частности ИТ-сферу, кибербезопасность, технологии двойного назначения, военные технологии. И создание фонда могло бы способствовать оптимизации процесса поиска инвесторов уровня Европейского инвестиционного фонда.

Глава правительства предложил сформировать концепцию работы фонда и совместить его деятельность с работой Совета инноваций, создание которого состоится в ближайшее время.

Гройсман добавил, что обсуждение и одобрение такой концепции позволит правительству быстро найти возможности участия государства в формирование бюджета фонда.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины прогнозирует запуск Совета инноваций, задача которого - поддержка науки и реализация различных проектов в реальном секторе экономики, до конца лета.