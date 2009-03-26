Анонс на 26 марта 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие во Всеукраинском совещании по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. Запланировано рассмотрение вопросов по уменьшению энергоемкости промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также внедрения альтернативных энергоресурсов.

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Состоится Международная конференция «Украина в концепции Восточного Партнерства». Организаторы - Фонд Конрада Аденауэра, Институт Евро-Атлантического сотрудничества, Польско-украинский фонд сотрудничества, Программа “Объединяемся ради реформ” UNITER. Участники: председатель Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции, директор Института Евро-Атлантического сотрудничества, посол Борис Тарасюк, руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге, исполнительный директор Отдела координации Европейской политики соседства ЕК Джон О’Рурке, председатель международных программ Фонда Стефана Батори Гжегож Громадзки (Польша), научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко и другие.

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Конституционный Суд Украины начнет в форме устного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) подпункта 13 пункта 4 раздела І Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения». Судья-докладчик по делу - Мария Маркуш.

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Состоится пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Пресс-конференция министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды на тему: «Реформа местного самоуправления как инструмент создания дееспособных обществ и качественной жизни людей».

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10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Укравтодора Вадима Гуржоса и председателя правления Открытого акционерного общества «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» Валерия Вощевского. Вопросы: Состояние сети дорог общего пользования после зимней эксплуатации. Основные объекты автомобильных дорог, на которых будут осуществляться мероприятия по ликвидации разрушений и деформаций с целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения. Габаритно-весовой контроль (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 289-83-58, 8(067) 598-35-30, press@ukravtodor.gov.ua. до 19-00 25 марта.

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Начнутся слушания в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений о ситуации в спиртовой отрасли. К участию приглашены представители Правительства, Секретариата Президента Украины, Государственного концерна «Укрспирт», министерства АПК, СБУ, МВД, ГНА, Генеральной прокуратуры, СНБОУ, представители компаний-операторов рынка и др.

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Состоится заседание коллегии Минтруда под председательством министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой. На заседании будут обсуждаться итоги работы Министерства в 2008 году и основные задания на 2009 год.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “О сокрушительных последствиях акцизно-ценовой шоковой терапии для предприятий торговли, спровоцированных принятием законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия (реестр. № 4202)”. В пресс-конференции примут участие члены оргкомитета всеукраинской акции протеста против шокового повышения ставок акцизного сбора и цен на табачные изделия. Верховная Рада Украины в первом чтении приняла Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О ставках акцизного сбора на табачные изделия” (реестр. № 4202), которым предусматривается увеличение с 1 мая 2009 ставок акцизного сбора на сигареты более чем в 2 раза. В условиях экономического кризиса, резкого падения покупательной способности населения и жесткой конкуренции реализация этого законопроекта фактически разрушит легальный табачный рынок Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в совещании по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов. Фотографы и операторы приглашаются на протокольную съемку в начале заседания. Другие представители СМИ приглашаются в пресс-центр Секретариата Президента Украины, где будет транслироваться вступительное слово Главы государства. По итогам встречи планируется общение представителей СМИ с участниками встречи.

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Пресс-конференция не тему: “Украинские банки: государство не может, инвесторы не хотят?”. Приглашены: Александр Савченко, заместитель председателя НБУ; Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Сергей Яременко, экс-заместитель главы НБУ; Виктор Суслов, председатель Госкомфинуслуг; представители коммерческих банков.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Шевченковского района и лидера столичного Блока Литвина Виктора Пилипишина на тему: “Экономический план развития города Киева - путь к спасению столицы". Председатель Шевченковского района ознакомит общественность со своим виденьем идеологии развития Киева и озвучит конкретные антикризисные мероприятия и программу стратегического развития города на долгосрочную перспективу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности проведет комитетские слушания на тему: «Вопрос взаимодействия Государственной архитектурно-строительной инспекции Министерства регионального развития и строительства Украины с правоохранительными и контролирующими органами государства в градостроительной сфере, планировании и застройке территорий».

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Круглый стол на тему: «Проведение структурных превращений в национальной экономике Украины - эффективная стратегия выхода из кризиса и повышение кризисной стойкости в будущем». Приглашены: Виктор Черный, зам.директора «Укрзалізниці»; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Сергей Грищенко, зам.министра промышленной политики; Дмитрий Пидтуркин, руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ»; Юрий Приходько директор Международной ассоциации экспедиторов и другие.

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Круглый стол на тему: «Корпоративная социальная ответственность (КСО) сквозь призму СМИ», в рамках которого будут презентованы и обсуждены результаты экспертного опроса представителей медиа и бизнеса, проведенного Центром Развития КСО при поддержке Посольства Норвегии в Украине. Планируется: презентовать результаты исследования об освещении социальных проектов компаний в СМИ Украины и других стран; представить опыт международных медиа-корпораций по внедрению социальной ответственности (Bertelsmann, Reuters, Reed Elsevier, Time Warner, Vivendi, Pearson); обсудить выводы, рекомендации и возможности реализации предложенных шагов ради распространения концепции социальной ответственности в Украине и тому подобное.

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14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция компании InMind на тему: «Исследования Уанета. Интернет-аудитория в системе медиаизмерений». Вопросы: Результаты международного исследования InMind: пользование Интернет и телекоммуникационными услугами в Украине и странах Центральной Европы; Знание и опыт посещения украинскими пользователями ряда ведущих интернет-ресурсов; Исследование портрета пользователей украинских интернет-ресурсов: запуск нового проекта по медиаизмерению социально-демографического профиля аудиторий интернет-ресурсов. Участники: Владимир Паниотто, президент InMind; Елена Житник, маркетинг-директор InMind; Иван Дубинский, руководитель Проекта Opinion, InMind. К участию приглашены Вадим Пустотин, директор консалтинговой компании «Следопыт», который расскажет о роли Интернета в создании бренда и особенностях его использования в маркетинговых коммуникациях, и Михаил Комиссарук, председатель Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 569-72 056 569 7206, e-mail: office@inmind.com.ua.

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В Киевской области состоится семинар-совещание представителей заводов, производящих сельскохозяйственную технику, научных работников и инженерных служб. Будут обсуждаться вопросы: готовности техники к массовому выходу в поле, финансирования производства отечественной техники, обеспеченности хозяйств запасными частями для ремонта тракторов, посевных комплексов и горюче-смазочными материалами. Совещание проведет зам. министра аграрной политики Александр Шевченко.

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Завершится аккредитация на пресс-завтрак с президентом Восточно- инвестиционной группы Алексеем Бутенко.