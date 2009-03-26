ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 марта

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Деньги из воздуха» пишет о том, что Тимошенко заручилась поддержкой Японии в выделении Украине второго транша кредита МВФ. Взамен Токио рассчитывает получить эксклюзивное право на выкуп украинских квот на выбросы парниковых газов. В Токио подтверждают, что купля-продажа квот и получение Украиной кредита МВФ - главные темы обсуждения между украинской и японской стороной…

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/25/094249.html

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Также «Дело» в материале ««Приват» бензин не гонит» пишет о том, что Минтопэнерго вынуждено вернуться к рассмотрению вопроса о выдаче разрешений на производство дизтоплива и бензина с высоким содержанием серы заводам «Галичина» и «Нафтохимик Прикарпатья» - т.е. разрешить западноукраинским НПЗ (подконтрольным Группе «Приват») выпускать низкокачественное топливо. Продукция этих предприятий не соответствуют новым стандартам качества. Но главные лоббисты интересов западноукраинских НПЗ утверждают: простаивание заводов провоцирует накопление больших задолженностей по зарплатам и нагнетает «социальную напряженность в регионе». Если власти не пойдут на уступки, работники предприятий, подконтрольных «Привату», намерены организовать массовые протесты под Кабмином…

http://delo.ua/news/103642/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Налоговиков подвел механизм» пишет о том, что утвержденная правительством схема ликвидации долгов по заработной плате за счет целевого возмещения НДС себя не оправдала. Как стало известно изданию, из 506 компаний с общим объемом долгов по зарплате в 422 млн. грн. возмещение НДС на сумму 2,9 млн. грн. получат всего пять. По мнению экспертов, такой низкий результат означает неэффективность механизма административного способа ликвидации долга.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1144380

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Верховной раде страшно за страховщиков» пишет о том, что народные депутаты крупнейших фракций внесли в ВР законопроект, призванный не допустить распространение негативных последствий финансового кризиса на страховой рынок. Документ предлагает усилить полномочия Госфинуслуг за счет передачи ей ряда прав Кабинета министров и позволить комиссии требовать от Нацбанка рефинансировать банки, не возвращающие страховым компаниям депозиты. Впрочем, поддержку этой инициативы депутаты не гарантируют…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1144393

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«Газета по-киевски» в материале «Грядет черный апрель» пишет о том, что 1 апреля на Востоке Украины будет не до смеха – на промгигантах грядет волна массовых увольнений. Сокращают людей ЗАЗ, Донецкий химзавод, металлургические предприятия. И если осенняя волна сокращений касалась в основном вспомогательного состава рабочих и «чистки» рядов служащих, то сейчас на улицу отправляют профессионалов…

http://mycityua.com/articles/country/2009/03/26/092105.html

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«Экономические известия» подают материал «Недра» лишают энергоресурсов», в котором отмечают, что лицензирование добычи энергоресурсов на украинских месторождениях в скором будущем может отойти от НАК «Недра Украины» топливному министерству. Осуществление этих планов, считают в Минтопэнерго, повысит эффективность разработки запасов углеводородов и увеличит их добычу. Ситуацию комментируют эксперты.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178117

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «Посевная запоздала», в которой отслеживает положение дел в АПК и подает экспертную оценку аграрных реалий.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178139

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Газета «Сегодня» в статье «Fitch предупреждает: инвестиции в ГТС могут угробить Нафтогаз» пишет о том, что агентство Fitch Ratings заявило, что значительные инвестиции и реформа газотранспортной системы НАК «Нафтогаз Украины» в рамках соглашения между ЕС и Украиной в лучшем случае могут иметь нейтральное воздействие на кредитоспособность компании…

http://www.segodnya.ua/news/14041489.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Привет из Лондона» пишет о том, что у одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России — «Металлоинвеста» появился неожиданный кандидат в акционеры. На 5% компании претендует лондонский изгнанник Борис Березовский…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/26/188059

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Издание «Известия» подает статью «Из "двадцатки" Китай и США могут сделать "двойку", в которой говорится, что проблему выхода мира из кризиса будут решать США и Китай. Поэтому и ближайший саммит "большой двадцатки" сведется фактически к формату "большой двойки". По крайней мере, так утверждают многие китайские экономисты. "Известия" решили разобраться, на чем основывается их уверенность…

http://www.izvestia.ru/economic/article3126702/

(УНИАН)