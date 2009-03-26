Визы в Шенгенскую зону должны содержать отпечатки пальцев

Европейский парламент поддержал введение биометрических виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Сары ЛЮДФОРД (группа либеральных партий, Великобритания), одобренном вчера на заседании парламента в Страсбурге.

Согласно документу, предусматривается, что визы в страны Шенгенской зоны должны будут содержать фотографию и отпечатки пальцев. При этом визовая информационная система должна заработать в тестовом режиме относительно сбора биометрических данных уже в октябре этого года с тем, чтобы стать полностью операционной с 2010 года.

В то же время проект рекомендаций ЕС предусматривает, что детям до 12 лет не нужно будет предоставлять отпечатки пальцев.

Кроме того, документ предусматривает создание странами-членами ЕС специальных совместных центров в третьих странах по сбору запросов на получение визы и биометрических данных для облегчения процесса регистрации и уменьшения расходов на содержание собственных консульских учреждений. В то же время страны-члены будут иметь возможность самостоятельно решать, принимать ли им участие в создании таких совместных центров или самостоятельно обеспечивать собственные консульские учреждения необходимым оборудованием.

Документ также предусматривает возможность использования странами-членами в третьих странах услуг аутсорсингових компаний для сбора биометрических данных. При этом таким компаниям разрешено взымать дополнительные (сверх стоимостей визы – УНИАН) средства с граждан лишь в том случае, если граждане третьих стран будут иметь возможность выбора: получать визу через посредника или напрямую в консульском отделе страны-члена ЕС.

Как сообщал УНИАН, проект рекомендаций относительно внесения изменений в Общие консульские инструкции был разработан Еврокомиссией еще в конце 2006 года, и проходил процесс согласования в Совете ЕС и Европарламенте. Для вступления в силу рекомендации должны также быть одобренными Советом ЕС.