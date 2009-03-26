ГЛАВНОЕ на 26 марта (день)

Финансовые новости

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 9 марта т.г. обязал Национальный банк Украины предоставить Счетной палате Украины договоры, согласно которым в октябре-декабре 2008 г. предоставлялось рефинансирование коммерческим банкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО на пресс-конференций по поводу проверки рефинансирования, предоставленного Нацбанком в конце прошлого года.

Он, в частности, сказал: «Мы проверили основную часть этого вопроса, однако для того, чтобы сделать окончательные выводы, надо было взять сами договоры между Национальным банком и коммерческими банками. Этим занималась прокуратура. Национальный банк сказал прокуратуре, что это банковская тайна, прокуратура затихла. Мы подали в суд и выиграли суд».

По его словам, речь идет о 167 договорах на получение рефинансирования коммерческими банками от Национального банка.

В.СИМОНЕНКО отметил, что проверка Счетной палаты продлится около 3-4 недель, после чего вопрос будет заслушан на коллегии СП.

Как уточнили в Счетной палате, после решения суда Национальный банк начал предоставлять заключенные договоры о рефинансировании.

Национальный банк Украины (НБУ) будет предоставлять Кабинету министров информацию о рефинансировании банков в еженедельном режиме. Это предусмотрено в совместном постановлении НБУ и Кабмина (№238 от 11 марта т.г.), обнародованном сегодня на сайте Верховной Рады.

В соответствии с документом, НБУ также будет предоставлять Кабмину материалы диагностического обследования банков, проведенного в рамках закона о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса.

Ранее Кабинет министров Украины отменил свое постановление №44 от 29 января т.г., согласно которому НБУ должен был согласовывать с правительством объемы и условия предоставления рефинансирования коммерческим банкам. Правительство также отказалось от практики назначения своего уполномоченного, который принимал участие в заседании правления Нацбанка.

Кроме того, парламент Украины отменил статью 86 Госбюджета-2009, которая ограничивала Нацбанк в части установления ставки рефинансирования и определения порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержки их ликвидности.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги «Кредитпромбанка» и одновременно отозвало их.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ.

Рейтинговые действия Fitch в отношении «Кредитпромбанка»: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне «CCC», прогноз «негативный» и отозван; приоритетный необеспеченный долг: рейтинг «CCC» (ожидаемый) отозван; краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «C» и отозван; индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «E» и отозван; рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» и отозван; уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» и отозван; национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BB(ukr)», прогноз «негативный» и отозван.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2735/8,3550, к 11:00 сузился спрэд – 8,3070/8,3470, а к 12:00 ценовые уровни снизились до 8,2710/8,2980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2595, а к 12:00 откатились до уровней 0,2460/0,2480. На российском валютном рынке курс доллар-рубль снизился и к 12:00 установился на уровне 33,4550 (-0,1725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3569/1,3571, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2266/11,3432, к 11:00 цены установились на значениях 11,2721/11,3324, а к 12:00 ушли вниз – 11,2232/11,2659.

Сегодня по состоянию на 10:00 киевские банки и пункты обмена валют (ПОВ) наиболее часто покупают 1 USD по цене 8,27 грн., что дороже на 2 коп., чем вчера, и предлагают по цене 8,34 грн., что дешевле на 1 коп. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения банков и ПОВ по покупке 1 USD колеблются в пределах 8,17-8,27 грн., по продаже – 8,33-8,38 грн.

Сегодня большинство банков и ПОВ сохранили курс продажи и покупки 10 RUB на уровне вчерашнего дня. Курс покупки составил 2,3 грн., продажи – 2,6 грн. Предложения банков и ПОВ по покупке 10 RUB колеблются в пределах 2,0-2,4 грн., по продаже – 2,5-2,7 грн.

Также сообщается, что сегодня банки и ПОВ наиболее часто покупают 1 EUR по цене 11 грн., что дешевле на 10 коп., чем вчера, и предлагают по цене 11,35 грн., что не отличается от вчерашнего курса. Предложения банков и ПОВ по покупке 1 EUR колеблются в пределах 10,6-11,15 грн. Предложения банков и ПОВ по продаже 1 EUR колеблются в пределах 11,285-11,4 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«УкрСиббанк»: доллар США – 8,20/8,34 грн., евро – 11,00/11,50 грн., рубль – 0,2350/0,2550 грн.;

«VAB Банк»: доллар США – 8,17/8,36 грн., евро – 10,90/11,36 грн., рубль – 0,2250/0,2600 грн.;

Банк «Форум»: доллар США – 8,17/8,38 грн., евро – 10,60/11,35 грн., рубль – 0,2120/0,2580 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 26 марта, составляет 7,70, к евро – 10,3904, к российскому рублю – 0,2283.

Новости ТЭК

В Министерстве иностранных дел Украины довольны договоренностями, достигнутыми с международными финансовыми институтами относительно модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом сказал в интервью УНИАН заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также Европейский инвестиционный банк, которые подписали в начале недели декларацию об участии в финансировании модернизации украинской ГТС, предоставляют кредиты на очень выгодных условиях.

Кроме того, по его словам, они имеют огромный опыт реализации разнообразных больших проектов, и их участие является позитивным сигналом для других потенциальных инвесторов, которые могут решить также приобщиться к этому проекту.

«Мы очень довольны, что нам удалось наладить с ними конструктивное сотрудничество», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ и подчеркнул, что эти финансовые институты признают право собственности Украины на национальную газотранспортную систему.

Заместитель министра заметил, что сотрудничество с упомянутыми институтами даст Украине возможность имплементировать нормы и стандарты Европейского Союза в энергетической сфере.

«Мы показали, что не в декларациях, а на практике пытаемся интегрироваться в энергетический рынок ЕС», - сказал он, добавив, что “интерес Украина не только отстояла, но и зафиксировала и развила”.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что Россия возьмет участие в модернизации и реконструкции украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время визита в Японию, отвечая на вопросы участников Форума политической, деловой и научной элит Японии.

Россия как поставщик газа «безусловно, будет участником модернизации и реконструкции украинской ГТС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Характеризуя декларацию между Украиной, ЕС и международными финансовыми организациями относительно модернизации ГТС, подписанную 23 марта в Брюсселе, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ГТС, как это видит Европейский Союз, «на много лет будет оставаться главной газовой артерией для Европы». По ее словам, ГТС необходимо модернизировать и реконструировать «и сделать это необходимо безотлагательно». Она напомнила, что партнерами в проекте по реконструкции украинской ГТС определены Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

«Россия не была подписантом (декларации - УНИАН), и это вызвало определенный дискомфорт у российской стороны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, заметив, что она и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявили, что «ГТС открыта для России, для частного капитала России, но остается в государственной собственности Украины». «Это недоразумение между Европейской комиссией, Россией и Украиной будет снято», - подчеркнула глава правительства.

Отвечая на вопрос о получении кредита от России в объеме 5 млрд. долларов, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина может эмитировать ценные бумаги для покрытия дефицита государственного бюджета и размещать их в зарубежных банках. Но банковская система, отметила она, поражена экономическим кризисом. «Она спасает себя, а не финансирует важные проекты», - добавила премьер.

По ее словам, поэтому Украина обратилась к нескольким странам, чтобы они приобрели ценные бумаги для покрытия дефицита бюджета на основе двусторонних соглашений между государствами. Россия – одна из семи стран, к которым направила свое предложение Украина. После того как Украина получит второй транш кредита МВФ, «мы сможем перейти к двусторонним соглашениям и финансированию дефицита бюджета», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также напомнила, что отношения между Украиной и Россией складывались непросто, «поскольку Украина стала независимой, и с нашей политической независимостью не всегда хотят мириться».

«В то же время, несмотря на политическую независимость, мы являемся чрезвычайно зависимыми от обеспечения энергоносителями», - заметила глава украинского правительства, добавив: «И с этим наследием не так легко жить». «Однако, несмотря на осложнение, мы хотим строить сбалансированные отношения исключительно на базе соблюдения наших стратегических интересов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить Газпром.

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на газету "Ведомости", не подписывать соглашение было желанием обеих сторон: у Газпрома нет на это денег, а Ашхабад собирается вести трубу в обход России.

Стоимость проекта, по оценкам экспертов, составляет около миллиарда долларов.

Фармацевтический рынок

Кабинет Министров утвердил Национальный перечень основных лекарственных средств и определил путь урегулирования цен на фармацевтическом рынке Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на министра Василия КНЯЗЕВИЧА.

В частности, по его словам, на заседании правительства было принято соответствующее постановление, которое наработано с целью урегулирования ценовой ситуации, сложившейся на фармацевтическом рынке Украины, во исполнение соответствующих указов Президента и постановлений правительства.

В.КНЯЗЕВИЧ отметил, что постановлением Кабинета Министров Украины утверждена новая редакция Национального перечня основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения и установлены новые предельные снабженческо-сбытовые и торговые (розничные) надбавки на лекарственные средства, которые включены в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Кроме того, правительством принято решение, что цены на лекарственные средства отечественного производства с оптово-отпускной ценой производителя ниже 12 грн. за упаковку не подлежат государственной регуляции, кроме случаев их приобретения за бюджетные средства. Постановлением утвержден Порядок формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, в отношении которых введена государственная регуляция.

Информация для киевлян

Около двух тысяч киевлян собрались возле здания мэрии Киева, протестуя против политики столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, около 10.00 участники акции перекрыли автомобильное движение по улице Крещатик, взявшись за руки и образовав живую цепь, и начали проводить митинг.

В митинге участвуют активисты Блока Юлии Тимошенко, Блока Николая Катеринчука, Социалистической партии Украины, Блока Литвина, ряда общественных организаций. Среди участников митинга много студентов. Митингующие скандируют: “Такую власть долой!”.

Участники акции протеста требуют от столичной власти пересмотреть ряд решений, в частности, относительно работы медицинской сферы, учебных заведений, а также выступают в защиту коммунального имущества города.

В акции протеста также принимают участие частные перевозчики и предприниматели, которые требуют создать им нормальные условия для работы. В частности, они выступают против решений столичной власти относительно установления малых архитектурных форм, а также относительно налогов в городской бюджет.

Сегодня проходит пленарное заседание ІІІ сессии Киевсовета.

Киевский городской совет намерен отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в соответствующем проекте решения «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги», который внесен в повестку дня сегодняшнего заседания сессии.

Согласно настоящему документу, депутаты будут советовать городской госадминистрации привести тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве к экономически обоснованным расходам согласно выводам Госинспекции по контролю за ценами и постановлениям Кабинета Министров №560, 955, 959. Проектом предусматривается, что до 30 марта этого года КГГА должна утвердить график введения новых тарифов.

«Ввести в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве согласно утвержденному графику», - говорится в одном из пунктов проекта решения Киевсовета.

В документе отмечается, что компенсации незащищенным слоям населения будут проводиться согласно распоряжению КГГА от 28 декабря 2006 года №1838 за счет бюджета города.

Вместе с тем в пояснительной записке сообщается о размере новых тарифов.

«В случае повышения для населения тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода, горячей воды, централизованного отопления к экономически обоснованному уровню их размер будет составлять: на услуги по снабжению холодной воды – 2,54 грн. за 1 куб. метр (при действующем 0,94 грн., то есть увеличен в 2,7 раза); на услуги по водоотводу холодной и горячей воды – 2,16 грн. за 1 куб. метр (при действующем 0,54 грн., то есть увеличен в 2,7 раза); на услуги по централизованному отоплению – 3,14 грн. за 1 кв. метр отопительной площади в месяц (при действующем 1,60 грн., то есть увеличен в 1,96 раза); на услуги по снабжению горячей воды (с учетом стоков) – 18,78 грн. за 1 куб. метр (при действующем 7,38 грн., то есть в 2,54 раза».

Что касается тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, то по каждому дому отдельно с ними можно ознакомиться на веб-портале КГГА, и уровень этих тарифов составляет 1,10 грн. за 1 кв. метр общей площади, исходя из комфортности дома, отмечается в объяснительной записке.

Согласно протоколу заседания рабочей группы относительно тарифной политики от 27 февраля этого года, КГГА предусматривается поручить подготовить план поэтапного повышения тарифов на ЖКУ до экономически обоснованного уровня, а именно предлагается два варианта:

1) ввести новые тарифы на отдельные виды услуг (первый этап – на воду и обслуживание жилья до 1 апреля 2009 года, второй этап – на отопление и водоснабжение горячей воды – после получения соответствующих выводов из Госинспекции по контролю за ценами на протяжении апреля-июля 2009 года);

2) поэтапно перевести тарифы на все ЖКУ к экономически обоснованному уровню с повышением на первом этапе с 1 апреля до 50% между действующими тарифами и экономически обоснованными.

(УНИАН)