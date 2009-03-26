Соцопрос: Из кризиса страну выведут новые лица в ее руководстве

Более половины опрошенных граждан Украины (54,8%) связывают надежды по выходу страны из кризиса с появлением новых лиц в руководстве государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ООО "ФОМ-Украина" Александр БУХАЛОВ во время презентации результатов социологического опроса.

По его словам, с действиями правительства связывают свои надежды по выходу из кризиса 22,3% респондентов, 26,3% надеются на объединенные усилия различных стран по совместному выходу из кризиса. Еще 7,3% полагаются на помощь Международного валютного фонда и других международных организаций.

На эффективные же действия Президента Украины по выведению страны из кризиса возлагают надежды лишь 9% опрошенных граждан.

В целом отношение украинцев к перспективам борьбы с кризисом, по словам А.БУХАЛОВА, довольно пессимистичные – 61,1% респондентов ожидают в ближайшее время ухудшения ситуации в стране, а 70,2% уверены, что у правительства нет никакого плана преодоления кризисных явлений. Соответственным есть и отношение граждан к действиям правительства в условиях экономического кризиса – лишь 13,5% опрошенных одобряют его работу, в то время как 74,3% придерживаются противоположной точки зрения, а 3,6% вообще ничего не знают о таких действиях.

Согласно данным опроса, количество тех, кто готов участвовать в акциях протеста, и тех, кто не готов, практически одинаковое – 45,3% респондентов не исключают своего участия в акциях протеста, а 43,6% - заявили, что не будут этого делать. Однако, по словам эксперта, его насторожило количество людей, готовых выйти на силовые акции протеста, - 4,7%, что в масштабах государства представляет довольно большое количество граждан.

Отвечая на вопрос о том, с какими странами объединение усилий для Украины предпочтительнее, 45,3% украинцев назвали Россию, 34,9% - в равной мере Россию и Запад, 11,9% - Запад и 8% ответили, что ни с Россией, ни с Западом.

Таким образом, отметил А.БУХАЛОВ, большинство населения продолжает выступать за приоритетное развитие добрососедских отношений с Россией, и эта динамика остается неизменной уже больше года.

Социологический опрос проводился ООО "ФОМ-Украина" 7-8 февраля. Общеукраинская выборка - 2 тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше, погрешность выборки не превышает 2,5%.