Эксперты: Украине необходима единая стратегическая антикризисная программа

Эксперты считают необходимой разработку в Украине единой стратегической антикризисной программы.

Как сообщил сегодня в ходе круглого стола по структурным преобразованиям в национальной экономике Украины руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ» Дмитрий ПОДТУРКИН, на сегодня в Украине нет единой антикризисной стратегии, а только отдельные отраслевые программы.

По его словам, это приводит к соревнованию между отдельными секторами экономики за господдержку.

В качестве примера он привел «Укрзализныцю», которая давно отмечает дефицит финансирования, однако столкнулась с необходимостью выступать как «донор» для металлургической отрасли.

Как пояснил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ, «если брать меморандум правительства с предприятиями ГМК, то можно говорить, что мы субсидировали эти предприятия на 1,5 млрд. грн.». По его словам, это существенная потеря для ведомства, которое могло бы направить эти средства на свое развитие.

Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму, правительство взяло на себя обязательство обеспечить возмещение НДС предприятиям ГМК в течение пяти дней, а также стараться сохранить в 2009 году цену на газ для предприятий ГМК на уровне 2008 года. В свою очередь, Кабмин потребовал от участников рынка снизить цены на продукцию ГМК на внутреннем рынке, в частности для «Укрзализныци».

Напомним, «Укрзализныця» с сентября 2008 г. ввела скидки на перевозку отдельных видов груза, общий уровень которых составляет: для руды во внутреннем и импортном сообщении – 17,94%; для кокса во внутреннем и импортном сообщении – 17,92%; для известняка во внутреннем сообщении – 17%; для черных металлов, удобрений во внутреннем и экспортном сообщении, для утиля черных металлов, сырья горно-химической промышленности во внутреннем и внешнем сообщении – 8,8%.

В то же время, в «Укрзализныце» сообщают, что встречных действий, то есть снижения стоимости металлопродукции, которая используется для функционирования железнодорожного транспорта Украины, со стороны отдельных производителей металлургической продукции на сегодня нет.