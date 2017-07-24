Большинство украинцев не ощутили изменений после децентрализации – опрос

Большинство украинцев (55%) не ощутили изменений от реформы децентрализации в Украине, говорится в результатах общенационального опроса населения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

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Представляя результаты опроса на пресс-конференции в Киеве, политический аналитик фонда Алексей Сидорчук сообщил, что 55% украинцев с различных регионов не ощутили изменений от использования дополнительных средств, которые бюджеты получили на протяжении последних лет.

Также он сообщил, что доля респондентов, которые ощутили изменения в лучшую и в худшую стороны, составила по 16%, но по сравнению с августом 2016 года, когда проводился предыдущий подобный опрос, процент тех, кто ощутил изменения в худшую сторону, вырос вдвое, а процент тех, кто ощутил позитив от реформы, не изменилось.

По словам Сидорчука, среди тех, кто заметил положительные изменения, 64% респондента ответили, что изменения касаются улучшения качества дорог, улучшения благоустройства (30%), условий проведения досуга (25%), работы ЖКХ (23%) и работы транспорта (20%).

Большинство, кто ощутил негативные изменения, по информации Сидорчука, указали на снижение качества медицинского обслуживания - 53%. Также 44% респондентов выразили недовольство по поводу заботы о социально уязвимых группах и обеспечения рабочими местами - 39%.

Как сообщил менеджер проекта "Граждане в действии" Украинского независимого центра политических исследований Иван Лукеря, присутствовавший на пресс-конференции, осведомленность украинцев о реформе децентрализации по сравнению с прошлым опросом возросла на 6%, при этом 26% населения даже не слышали о реформе.

В свою очередь координатор разработок ОО "Центр UA" Мария Левонова отметила, что как и в прошлом году, украинцы остаются недовольны тем, насколько они могут влиять на решения местных властей – таких насчитывается 63%, но при этом только 37% задекларировали свое желание принимать участие в управлении своей территориальной единицей, тогда как 50% сознались, что не готовы к этому.

Общенациональный опрос населения проводился при финансовой поддержке программы "Матра" Посольства Королевства Нидерландов в Украине с 9 по 13 июня 2017 года во всех регионах страны, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины, местные бюджеты в 2014-2016 годах выросли на 100 миллиардов гривень благодаря финансовой децентрализации.

Доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе по децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

Собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.