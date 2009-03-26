Чехия должна быстро сформировать новое правительство

Президент председательствующей в ЕС Чехии Вацлав Клаус в четверг принял отставку правительства Мирека Тополанека, сообщает агентство Франс Пресс.

Парламент Чехии во вторник выразил недоверие правительству Тополанека. Оппозиция обвиняет кабинет в бездействии в ситуации мирового экономического кризиса и, в отличие от правительства, выступает против размещения на территории страны американского радара системы ПРО. В среду чешский президент, встречаясь в Пражском Граде с председателем нижней палаты парламента Милославом Влчеком, заявил, что не считает отставку правительства Тополанека катастрофой. Предполагается, что вечером в четверг президент обсудит формирование нового кабинета с Тополанеком, возглавляющим Гражданскую демократическую партию, а в пятницу проведет консультации с лидерами ведущих партий страны - Чешской социал-демократической партии и Христианско-демократического союза-Чехословацкой народной партии. Приняв в четверг отставку кабинета, Клаус заявил, что новое правительство должно быть сформировано в короткие сроки и не исключил, что его председателем может вновь стать Тополанек. "Решение должно быть быстрым...по причине экономического кризиса и того обстоятельства, что Чехия председательствует в Евросоюзе, которым должно руководить полностью функционирующее правительство", - цитирует Клауса агентство Рейтер. Как заявлял ранее сам Тополанек, возглавляемая им партия рассчитывает, что президент Клаус поручит формировать новое правительство именно ему. При этом премьер указывал на то, что "если господин президент поручит это кому-то другому, (в новое правительство) открывается дорога коммунистам". Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) по-прежнему является влиятельной политической силой и имеет третью по численности фракцию в парламенте. В случае, если бы Клаус поручил формирование нового кабинета лидеру оппозиционной Чешской социал-демократической партии (ЧСДП) и экс-премьеру Чехии Йиржи Пароубеку, возглавляемая последним партия смогла бы сформировать правительство без непосредственного участия коммунистов, но при их активной поддержке в парламенте. Накануне представители руководства Евросоюза и Чехии заявили о том, что отставка Тополанека не отразится на выполнении республикой функций председателя ЕС. Сам Тополанек поспешил успокоить общественность и заявил в Европарламенте в Страсбурге в среду, что отставка правительства не грозит чешскому председательству в ЕС. Евросоюз, в свою очередь, также не стал драматизировать ситуацию с отставкой чешского премьера. Еврокомиссия выразила уверенность в том, что сложившаяся в председательствующей в Евросоюзе Чехии "внутренняя политическая ситуация будет разрешена таким образом, что чешское председательство продолжит выполнение своих обязанностей эффективно и в полной мере, как это было до сих пор", сообщила в среду представитель исполнительной власти ЕС Пия Арнекилде Хансен. Представитель Еврокомиссии сообщила, что подобные чешскому прецеденты уже возникали в период председательства Дании в ЕС в 1993 году и Италии в 1996 году, и это не привело к срыву их работы. По мнению постоянного представителя России при ЕС Владимир Чижова, отставка правительства Чехии также не должна сказаться на сроках проведения очередного саммита Россия-Евросоюз, который должен пройти в мае в Хабаровске. По словам Чижова, "чешское председательство не "подвисает", потому что до сформирования нового правительства Чехии нынешнее будет исполняющим обязанности". Как сообщил постпред, чешская сторона уже официально уведомила РФ о том, что делегацию ЕС на саммите в Хабаровске возглавит президент Чехии. Посол обратил внимание на тот факт, что проблему в сложившейся ситуации может представлять то, кто возглавит чешское председательство ЕС на саммите "большой двадцатки" 2 апреля в Лондоне и на встрече в верхах ЕС-США 5 апреля в Праге. Президент Чехии Клаус имеет репутацию "евроскептика". Он, в частности, является известным противником Лиссабонского договора, считая, что этот документ, определяющий принципы и механизмы более эффективного функционирования ЕС, противоречит Конституции Чехии и будет ограничивать ее государственный суверенитет. Многие эксперты сходятся во мнении, что отставка правительства Тополанека скажется на планах размещения элементов ПРО в Восточной Европе. В частности, как считает постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин, "по планам размещения третьего позиционного района ПРО США в Чехии и Польше был нанесен смертельный удар".