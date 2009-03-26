ГЛАВНОЕ на 26 марта (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: Кабмин поручил причастным ведомствам пересмотреть до "экономически обоснованного уровня" тарифы на газ, в т.ч., для предприятий ТКЭ и населения, и его транспортировку (см. План мер); Таможня растамаживает импорт без взимания 13% надбавки с 00.часов 25 марта; Счетная палата прогнозирует по итогам 2009 г. инфляцию в Украине 18-20%, падение ВВП – 16-20%; КМУ предлагает с 1 июля вдвое увеличить ставки акцизов на алкоголь, а с 1 октября – на дизтопливо

ТЭК: Кабмин утвердил План мер на 2009 год по стабилизации финсостояния НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующее постановление Кабмина (N237 от 11 марта) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин поручил Министерству финансов до 15 апреля подготовить и подать на рассмотрение правительства изменения в Закон Украины "О трубопроводном транспорте" относительно отмены запрета на отчуждение объектов социально-культурного назначения, а также других основных фондов и непрофильных активов, использование которых не связано с деятельностью трубопроводного транспорта, добычей, переработкой и реализацией углеводородов, и которые являются собственностью НАК "Нафтогаз Украины", ее дочерних компаний, предприятий и хозяйственных обществ, контрольные пакеты акций которых переданы в уставный фонд компании.

Министерству топлива и энергетики и НАК "Нафтогаз Украины" до 15 апреля поручено подготовить проект Закона Украины об осуществлении ежегодного закачивания импортированного природного газа в подземные хранилища для удовлетворения потребностей потребителей Украины в осенне-зимний период, а также определение механизма финансирования работ по закачиванию газа, в том числе, путем предоставления НАК "Нафтогаз Украины" государственных ссуд.

Вместе с тем, Минтопэнерго до 15 апреля поручено подготовить график поэтапного повышения до экономически обоснованного уровня цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Кроме того, МинЖКХ, Минтопэнерго, НКРЭ (по согласию), НАК "Нафтогаз Украины" до 15 апреля поручено пересмотреть уровень тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными газопроводами с учетом потребности в полном возмещении обоснованных расходов, в том числе стоимости импортированного природного газа, который используется для удовлетворения технологических потребностей, возмещения нормируемых расходов и потерь, а также пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения двух уровней цен в случае использования природного газа для: приготовления еды и подогрева воды (кроме отопления); отопления и подогрева воды.

Кабмин также рекомендовал Национальному банку на протяжении года осуществлять интервенции по продаже иностранной валюты по официальному курсу НБУ на день проведения интервенции в объеме, достаточном для приобретения валюты НАК "Нафтогаз Украины" с целью проведения расчетов за импортированный природный газ и для обеспечения выполнения Компанией внешних обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров, а также внести совместно с ОАО "Укрэксимбанк" и ОАО "Ощадбанк" изменения в графики погашения задолженности по кредитам, которые предоставлялись НАК "Нафтогаз Украины", в том числе, с применением механизма рефинансирования.

Государственной налоговой администрации Украины и Министерству финансов поручено на протяжении года обеспечить предоставление НАК "Нафтогаз Украины", ее дочерним компаниям "Укргазвыдобування", "Укртрансгаз", "Газ Украины" и ГАО "Черноморнефтегаз" рассрочки в уплате суммы налоговых обязательств .

Также Кабмин поручил органам местного самоуправления (по согласию) обеспечить утверждение графиков поэтапного повышения до экономически обоснованного уровня тарифов на тепловую энергию, услуги по горячему водоснабжению, которые производятся, транспортируются и предоставляются населению , а также разработать механизм проведения предприятиями коммунальной теплоэнергетики расчетов за природный газ в полном объеме, в том числе за счет привлечения кредитных средств, и обеспечить внедрение обязательного проведения потребителями расчетов за услуги по теплоснабжению через распределительные счета, открытые в ОАО "Ощадбанк".

Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Минтопэнерго, НАК "Нафтогаз Украины" поручено до 1 мая обеспечить проведение собрания акционеров ОАО "Укрнафта" с целью решения спорных вопросов относительно формирования ресурса природного газа для удовлетворения потребностей населения и уплаты дивидендов за 2006-2008 годы.

Кроме того, КМУ предлагает выделить "Нафтогазу" из бюджета 6 млрд.

Правительство предлагает увеличить бюджетные расходы на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортируемого природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением, на 6,1 млрд. грн. (с 1,6 до 7,7 млрд. грн.).

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров, правительство на заседании 25 марта одобрило проект закона “О внесении изменений в закон “О Государственном бюджете Украины на 2009 год и некоторые другие законы Украины”, включенный в антикризисный пакет законопроектов.

Кроме того, в законопроекте предложена новая бюджетная программа «Выполнение работ по разведывательному и эксплуатационному бурению, обустройству для введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья». Источником финансирования данной бюджетной программы определены поступление от увеличения с 0 до 2% ставки сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для бюджетных учреждений и организаций, промышленных, других потребителей.

Также предлагается внести изменения в законы о Госбюджете и о государственной поддержке, что позволит Аграрному фонду осуществить закупку за счет средств специального фонда государственного бюджета на Аграрной бирже у отечественных производителей дизельного топлива и минеральных удобрений для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Кстати, 2 из 4 антикризисных законопроектов КМУ, в т.ч., относительно "Нафтогаза", уже зарегистрированы в Раде

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” и некоторые другие законы Украины” (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины), который предусматривает увеличение бюджетных расходов на компенсацию НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортируемого природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением, на 6,1 млрд. грн. (с 1,6 до 7,7 млрд. грн.).

Кроме того, в законопроекте предложена новая бюджетная программа «Выполнение работ по разведывательному и эксплуатационному бурению, обустройству для введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья». Источником финансирования данной бюджетной программы определены поступление от увеличения с 0 до 2% ставки сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для бюджетных учреждений и организаций, промышленных, других потребителей.

Этот законопроект также предусматривает меры государственной поддержки, что позволит Аграрному фонду осуществить закупку за счет средств специального фонда государственного бюджета на Аграрной бирже у отечественных производителей дизельного топлива и минеральных удобрений для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В ВР также зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора, согласно которым планируется с 1 июля вдвое увеличить ставки акцизов на вино и другие алкогольные напитки, а с 1 октября – на дизельное топливо.

В частности, предлагается повысить с 1 июля 2009 года ставки акцизного сбора на натуральные виноградные вина в 2 раза (до 0,5 грн. за литр), на крепленые вина с содержанием алкоголя до 19,5% в 2,8 раза (до 1,4 грн. за литр), а свыше 19,5% - до 34 грн. за литр 100% спирта). На вермуты акцизы предлагается увеличить в 2,3 раза, или до 34 грн. за литр 100% спирта. Кроме того, с 1 октября 2009 года предлагается увеличить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро за 1000 кг).

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 25 марта одобрило два законопроекта: “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” и некоторые другие законы Украины” (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины), а также “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Таможня: с 00. часов 25 марта импорт растамаживается без 13% надбавки к ввозной пошлине

Государственная таможенная служба Украины с 25 марта т.г. начала растаможку грузов с импортными товарами, кроме холодильников и автомобилей, без взимания 13% надбавки к ввозной пошлине.

Как сообщили УНИАН на таможенном посту «Одесса порт», такая растаможка происходит с 00.00 часов 25 марта в соответствии с письмом Гостаможслужбы от 24 марта № 11/1-10.21/2619-ЕП. В письме указывается, что постановление Кабмина об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине вступило в силу именно с 25 марта, согласно ст. 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Однако, напомним, постановление об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине Кабмин принял на своем заседании 18 марта с.г. Согласно Закону «О Таможенном тарифе Украины», это постановление должно вступить в силу на 10-й день после его публикации.

Вместе с тем, информация о публикации соответствующего постановления Кабмина в официальных изданиях, отсутствует.

В пресс-службе Гостаможслужбы УНИАН заявили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию, пообещав предоставить комментарий позже.

Как сообщал УНИАН, Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», вступившим в силу с 6 марта т.г., было предусмотрено введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка была введена с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

Согласно ст. 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», постановления Кабинета Министров, кроме тех, которые содержат информацию с ограниченным доступом, вступают в силу со дня их официального опубликования, если другое не предусмотрено самими постановлениями, но не раньше дня их опубликования.

Те документы, доступ к которым ограничен, вступают в силу с момента их доведения до исполнителя. Распоряжения и постановления, принятые Кабмином, печатаются в газете «Урядовый курьер» и размещаются на сайте правительства.

Макропоказатели: спад реального ВВП Украины за январь-февраль составил 20%

По оценкам Счетной палаты, спад реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-февраль т.г. составил 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«По экспертной оценке Счетной палаты, спад реального ВВП за два месяца составил ни много ни мало – 20%. Это при том, что утвержден в законе рост 0,4% за год », - сказал В.СИМОНЕНКО.

По прогнозам Счетной палаты, по итогам 2009 года показатель инфляции в Украине составит 18-20%, а падение ВВП – 16-20% .

Как сообщалось, в начале 2009 года Госкомстат Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Согласно предоставленным последним данным, в феврале т.г. продолжилось существенное падение индекса производства базовых отраслей с незначительным его замедлением - до 29,9% (в годовом исчислении) по сравнению с 32% в январе 2009 года.

В январе-феврале общий фонд Госбюджета был выполнен по доходам на 95%, по расходам – на 92,2%

Счетная палата Украины заявляет, что в январе-феврале этого года доходы общего фонда Государственного фонда составили 21,6 млрд. гривень или 95% от планового показателя, расходы – 23,6 млрд. гривень или 92,2% от плана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Государственное казначейство Украины рапортовало о выполнении и перевыполнении на 8,2% плановых показателей по поступлениям в Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2009 года. Выполнении расходной части Госбюджета за указанный период Госказначейство еще не обнародовало.

По информации В.СИМОНЕНКО, из 638 бюджетных программ полностью профинансированы только 17. Финансирование 170-ти программ вообще не начато .

В Счетной палате называют напряженной ситуацию с остатками бюджетных средств на Едином казначейском счете (ЕКС). В целом, на 1 марта остатки на ЕКС составили 17,6 млрд. гривень, из которых остатки по Государственному бюджету – 11,7 млрд. гривень. «Остатки по общему фонду Госбюджета составили всего лишь 30 млн. гривень. То есть, по сути, исполнение общего фонда, основной массы бюджетных средств, в том числе и зарплата, идет, так сказать, с колес. Такого показателя не было, начиная с 1995 года», - сказал В.СИМОНЕНКО.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном в официальной прессе.

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Финансы: Нацбанк объявил о проведении 27 марта спецаукциона, на котором планирует продавать доллары

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в пятницу, 27 марта, специального аукциона для поддержки заемщиков - физических лиц и малого бизнеса , на котором будут реализовываться доллары.

Об этом говорится в письме НБУ (№13-421/1870-4421 от 25 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

«Общая сумма покупки иностранной валюты, включая сумму для долгосрочного погашения по одному соглашению, не может превышать 50 тыс. долл.», - говорится в письме НБУ.

Минимальная сумма заявки - 50 тыс. долл. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Также указывается, что банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Акцизы: Кабмин предлагает с 1 июля вдвое увеличить ставки акцизов на алкоголь, с 1 октября – на дизтопливо

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, правительство на заседании 25 марта одобрило соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.

Проектом закона предусматривается повышение с 1 июля 2009 года ставки акцизного сбора на натуральные виноградные вина в 2 раза (до 0,5 грн. за литр), на крепленые вина с содержанием алкоголя до 19,5% в 2,8 раза (до 1,4 грн. за литр), а свыше 19,5% - до 34 грн. за литр 100% спирта). На вермуты акцизы предлагается увеличить в 2,3 раза, или до 34 грн. за литр 100% спирта.

Кроме того, с 1 октября 2009 года предлагается увеличить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро за 1000 кг).

Законопроектом также предусматривается проведение, начиная с 2010 года, ежегодной индексации ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен.

Таким образом, этим законопроектом внедряется единый прозрачный подход к налогообложению алкогольных напитков в зависимости от содержания спирта, а также предлагается внедрить методику к налогообложению, применяемую в странах Европы.

По прогнозам, реализация данного законопроекта позволит увеличить поступления в государственный бюджет более чем на 1 млрд. грн.

Энергосбережение: Президент требует от губернаторов принять в каждом регионе программу энергосбережения

Об этом В.ЮЩЕНКО сказал во вступительном слове во время совещания по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

“Начиная с сегодняшнего дня, я хочу, чтобы мы перешли к политике, когда бы каждая территория приняла областную доктрину внедрения энергоэффективных технологий... реализации программ по возобновляемым источникам”, - сказал он.

При этом он отметил, что Украина стоит на четвертом месте в Европе по потенциалу возобновляемых источников энергетики .

По его словам, Украина ежегодно потребляет 210 млн. тонн условного топлива (у.т.). При этом страна имеет потенциал возобновляемых источников энергии в 79 млн. у. т ., из которых 16 млн. тонн у. т. – ветроэнергетика, 33 млн. тонн у. т. – геотермальная энергетика, 7 млн. тонн у. т. – солнечная энергетика, 0,5 млн. тонн у. т. – малая гидроэнергетика и т. п.

Ющенко отметил низкий уровень использования возобновляемых источников энергии в общем балансе энергопотребления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает очень низкий уровень использования возобновляемых источников энергетики в общем балансе энергопотребления Украины.

Об этом глава государства сказал во вступительном слове во время совещания по вопросам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов.

По его словам, на сегодня в общем балансе энергетических ресурсов Украина использует менее 1% возобновляемых источников энергии .

При этом он добавил, что на 1 грн. валового продукта в стране используется 0,54 кг топлива, что в 3 раза больше, чем в среднестатистической стране Европы.

“За последние 12-13 лет в Украине использование энергии сократилось в 2 раза, но это втрое больше, чем в странах Европы”, - сказал он.

Также Президент отметил, что наибольшие потери энергии наблюдаются в бюджетной сфере.

“Где работает государственный служащий, там дела плачевные, критические фактически”, - добавил он.

По его словам, при транспортировке от коммунальных предприятий к потребителям в среднем в Украине теряется 33% воды, и “на это мы тратим каждый третий куб газа, который покупаем у России”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что наибольший уровень потерь воды при транспортировке к потребителям в Луганской области – 60,3%, Закарпатской – 49%, Житомирской – 48%, Донецкой – 45, АРК – 45%, Черновицкой области – 42%, Севастополе – 41%, Херсонской области – 38%.

Также Президент сказал, что в стране наблюдается большой объем потерь тепловой энергии при ее транспортировке от предприятий ЖКХ к потребителям.

По его словам, средний уровень потерь тепловой энергии по Украине составляет 15%, а наибольший уровень потерь тепловой энергии имеют Ивано-Франковская область – 33%, Закарпатская - 33%, Херсонская – 21%, город Киев – 17%.

“Вот политика энергосбережения, вот правительственная политика”, - добавил он.

“Правительственная политика не нацелена на то, чтобы страна мобилизовалась на сохранение энергии. Вот годами закрепленная популистская демагогия... Мы имеем порочное потребление энергии”, - добавил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что изменить ситуацию на рынке потребления невозможно без государственной программы, без государственной поддержки.

Кстати: В Украине с 1 января 2010 г. будет введен учет электроэнергии общественного потребления

В Украине с 1 января 2010 года будет введен учет электрической энергии, которая используется для внешнего освещения населенных пунктов и магистральных дорог и улиц .

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 25 марта.

В соответствии с распоряжением, местные органы исполнительной власти должны обеспечить ведение с 1 января 2010 года учета электрической энергии, которая используется для внешнего освещения населенных пунктов и магистральных дорог и улиц. Учет электроэнергии, которая потребляется системами освещения населенных пунктов, будет осуществляться по показаниям средств дифференцированного (почасового) учета электрической энергии.

“Реализация этого решения правительства даст возможность сократить расходы бюджетов всех уровней на оплату потребления электроэнергии для освещения населенных пунктов и дорог, а также обеспечить рациональное использование электроэнергии, выработанной генерирующими предприятиями в период ночного минимума”, - подчеркнули в Управлении по связям со СМИ.

Новости транспорта: «Укрзализныця» в этом году направит 1,5 млрд. грн. в развитие припортовой инфраструктуры

«Укрзализныця» в текущем году направит 1,5 млрд. грн. капитальных инвестиций в развитие припортовой инфраструктуры, в частности железнодорожных припортовых станций и подходов к ним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

Как отметил он, в первую очередь это касается завершения модернизации участка Кременчуг-Бурты-Корыстовка». Этот участок мы электрифицируем и заканчиваем укладку вторых путей, что позволит нам фактически на 100% сделать электрифицированным и двухпутевым основной транзитный ход из России в направлении украинских морских портов Большой Одессы», - отметил он.

Вторым основным направлением является развитие и модернизация направления Знаменка-Долинская-Николаев-Херсон-Джанкой. «Это также наше стратегическое направление, оно позволит нам модернизировать в корне саму инфраструктуру, то есть запланирована и электрификация и строительство вторых главных путей, что решит задачу второго двухпутевого входа в Крым для развития потенциала глубоководных крымских портов», - отметил В.ЧОРНЫЙ.

По его словам, несмотря на то, что модернизация припортовой инфраструктуры будет главным проектом в этом году, не будет также забыта необходимость развития грузовой базы. В частности, по данным В.ЧОРНОГО, несмотря на то, что сейчас простаивает 37 тыс. грузовых вагонов, в 2009 г. планируется закупить 1860 грузовых вагонов. Кроме того, более 4 млрд. грн. направят на закупку пассажирских вагонов и локомотивов.

Связь: Провайдеры и операторы связи подписали Меморандум о принципах деятельности. Обязуются работать прозрачно

Операторы связи подписали Меморандум о принципах деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций при предоставлении услуг потребителям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, целью подписания данного меморандума является утверждение цивилизованных и прозрачных принципов формирования рынка телекоммуникаций Украины и осуществление первого шага по урегулированию проблем, которые сложились на телекоммуникационном рынке в условиях кризиса, а также укрепления партнерских взаимоотношений и координация общих усилий для создания благоприятных организационных и экономических условий.

Меморандум подписали председатель НКРС, председатель Общественного совета при НКРС и представителями участников рынка телекоммуникаций: ООО “Астелит”, ООО "Голден Телеком", ЗАО “Датагруп”, ООО “International Telecommunication Company”, ООО “Интертелеком”, ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.", ООО ВК “Крымтел”, ЗАО “Украинская мобильная связь”, ЗАО “Украинские радиосистемы”, ОАО “Укртелеком”, Группа компаний “Фарлеп-Оптима”, ассоциация Wireless Ukraine, ассоциация “Телекоммуникационная палата Украины”.

По данным пресс-службы, результатом подписания Меморандума стал ряд договоренностей между операторами и провайдерами телекоммуникаций, в частности, о взаимном содействии в организации предоставления телекоммуникационных услуг надлежащего качества, обеспечении прав потребителей на свободный выбор телекоммуникационных услуг, предоставлении потребителям исчерпывающей информации об условиях и стоимости услуг.

В рамках меморандума достигнута договоренность о соблюдении принципов добросовестности и честной деловой практики, своевременного предоставления информации на запрос другой стороны относительно технической возможности предоставления взаимосоединения.

«Операторы и провайдеры обязались приложить максимум усилий для соблюдения основных принципов меморандума и взаимной поддержки. Меморандум открыт для присоединения всех операторов и провайдеров, которые поддерживают его принципы», – сказано в сообщении.

Социальная политика: Фонд соцстрахования на случай безработицы определил размер помощи при частичной безработице на 2009 г.

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы определил размер помощи при частичной безработице на 2009 г.

Соответствующее постановление от 29 января 2009 г. №97 вступит в действие с 28 марта.

Согласно документу, размещенному на официальном сайте парламента, устанавливается помощь по частичной безработице за каждый час простоя из расчета двух третьих тарифной ставки (оклада) работника. Размер помощи не может превышать 500 грн.

Справка УНИАН. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрены расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2009 г. на сумму 30,708 млн. грн.

Согласно порядку финансирования выплат по частичной безработице, право на помощь при частичной безработице имеют застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев до месяца, в котором начался простой, работали не менее чем 26 календарных недель, платили страховые взносы, а простои составляют 20% и больше рабочего времени.

Помощь не оказывается в случае, когда работник: в письменном виде отказался от подходящей работы на этом или другом предприятии с полным рабочим днем (неделей); работает на данном предприятии по совместительству; проходит альтернативную (невоенную) службу.