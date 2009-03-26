АНОНС на 27 марта 2009г.

10-00 – Президент Украини Виктор Ющенко проведет совещание с Премье-министром, Председателем ВР и Председателем НБУ

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14-30 - Состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора Ющенко. 16-30 - брифинг Секретаря СНБО Украины Раисы Богатыревой

10-00 - Состоится расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Украины «О состоянии применения прокурорами представительских полномочий в делах по искам других лиц по вопросам, задевающим интересы государства относительно права собственности и земельных правоотношений». (ул. Ризницкая, 13/15).

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правительство против бизнеса - налог в интересах монополии под крышей Кабмина?». Участники: народный депутат Украины Ксения Ляпина, председатель Совета предпринимателей и работодателей Украины Татьяна Зацерковная, ген.директор объединения «Укрвторма» Виктор Вихорев, председатель Украинской Упаковочно-экологической Коалиции Владимир Слабый, директор Лиги производителей пищевых продуктов Геннадий Кузнецов, председатель Народной Экологической партии Валентин Сердюк, президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир Демчак. Организаторы: Совет предпринимателей и работодателей Украины, Украинская Упаковочно-экологическая Коалиция (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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11-00 - Состоится расширенное заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей при участии представителей Секретариата Президента Украины, Кабинета Министров Украины, НБУ, НАН Украины, членов Антикризисного Совета общественных объединений, представителей реальной экономики. Участники заседания обсудят проект Антикризисной программы, разработанной экспертами УСПП. (ул. Большая Житомирская, 33, ТППУ, конференц-зал, 4-й этаж).

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12-00 - Состоится брифинг на тему: «Способен ли кредит МВФ компенсировать отток средств из экономики Украины?». («Форекс Клуб»)

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, организованная Комитетом по борьбе с социальными злоупотреблениями на тему: «Министерство обороны Украины оставляет людей без жилья?». Вкладчики, инвестировавшие средства под застройку жилья, остались без жилья и без денег. Массовость этой проблемы побуждает к действиям. Участники: председатель Комитета по борьбе с социальными злоупотреблениями Виталий Хибовский, инвесторы, представители инициативной группы (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Luxury Temptation Элегантный оптимизм». Для участия в проекте «Luxury temptation», в Киев прилетит Лоренцо де Медичи (младший) для подписания контракта с ювелирным Домом «Лобортас и Карпова». Церемония вручения номинации «Муза Возрождения», проектом «Luxury Temptation» и Классическим ювелирным домом «Лобортас и Карпова» состоится 27 марта, в 19-00, в ресторанно-отельном комплексе «Фортеця Гетьман». Участники пресс-конференции: Наследный принц Лоренцо де Медичи (Италия); Игорь Лобортас, кавалер "Ордена Фаберже", соучредитель и глава ювелирного Дома "Лобортас и Карпова" (Украина); Ирина Карпова, кавалер "Ордена Фаберже", соучредитель и творческий директор ювелирного Дома "Лобортас и Карпова" (Украина); Ксения Щавинская, директор выставки Luxury Temptation (Украина). После пресс-конференции всем участникам будет предложено проехать в Фортецю Гетьман на пресс-конференцию Luxury Temptation и торжественный прием (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).