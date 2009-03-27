ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 марта

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Табачное лобби в парламенте» пишет о том, что во вторник Верховная Рада будет рассматривать закон, повышающий акциз на табачные изделия. Однако его принятие под угрозой срыва. В парламенте сформировалась группа депутатов, жестко отстаивающая интересы табачных компаний…

http://delo.ua/news/103728/

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Также «Дело» в материале «Замороженная» модернизация» пишет о том, что запуск в Украине новых проектов по охране окружающей среды будет отложен на время кризиса. Издание подает комментарии относительно ситуации в этой сфере участников первого бизнес-саммита «Изменение климата: отношение и готовность к действиям», который прошел в Киеве.

http://delo.ua/news/103720/

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«Дело» под заголовком «Рейтинг борцов с кризисом» опубликовало составленный изданием рейтинг государств постсоветского пространства с наиболее эффективными антикризисными программами.

http://delo.ua/news/103719/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Ставка на «Укртелеком» пишет о том, что "Укртелеком" получил существенное преимущество в борьбе с мобильными операторами за стоимость интерконнекта. Вчера Нацкомиссия по регулированию связи (НКРС) утвердила порядок взаиморасчета доступа к сети операторов связи – базовым показателем для определения стоимости интерконнекта будет его себестоимость…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1144942

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Philip Morris выбрала отечественное» пишет о том, что крупнейший производитель сигарет в Украине – компания "Филип Моррис Украина" – сменил управляющего директора. Вместо турка Рамана Берента компанией будет управлять Елена Хоменко, проработавшая в Philip Morris International около десяти лет. Как отмечают эксперты, местному менеджеру будет легче координировать работу компании во время экономической нестабильности в стране…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1144919

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«Газета по-киевски» в материале ««Биг-морды» спасают страну» пишет о том, что сейчас отслеживается интересная ситуация. Хотя до выборов еще вроде бы далековато, но на улицах Киева наблюдается явное увеличение количества наружной политической рекламы. Вся она предлагает выход из кризиса, но…

http://mycityua.com/articles/view/2009/03/27/082652.html

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«Экономические известия» подают материал «Нацбанку приглянулись векселя», в котором отмечают, что Национальный банк отказался рефинансировать коммерческие банки под залог их акций, но добавил в перечень приемлемого для себя обеспечения векселя. В статье подается экспертная оценка ситуации.

http://www.eizvestia.com/state/full/4178177

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «В ручном режиме», в которой пишет о том, что сегодня глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель может подписать приказ о лицензировании брокеров. Впрочем, порядок их работы может быть урегулирован и приказом Гостаможни, который ждет своего часа. Всего существует 3 проекта приказа. Источник издания в Гостаможне объяснил, почему его ведомство отстаивает свою редакцию проекта…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178171

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Газета «Сегодня» в статье «Коммуналка» будет дорожать до лета 2010-го в угоду МВФ» пишет о том, что правительство намерено за счет тарифов за газ для народа оздоровить "Нафтогаз". Кабмин потребовал до 15 апреля подготовить и подать на рассмотрение график поэтапного повышения цен на газ для коммунальщиков, а также разработать дифференцированную систему оплаты природного газа для населения…

http://www.segodnya.ua/news/14041719.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Не верит банкам» пишет о том, что в России доля просроченных кредитов больше, чем указано в отчетности банков. Об этом предупредил вице-премьер РФ Алексей Кудрин. Он оценил эту часть в 10%. Столько чиновники ждали только к концу года…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/27/188317

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Издание «Известия» подает материал «"Если государство дает деньги компании, то ее начальники должны сократить себе премии", в котором о том, как сработали антикризисные меры на первом этапе, почему "Волги" дороже "БМВ" и когда ждать появления суперэкономных светодиодных лампочек рассказывает вице-премьер правительства России Сергей Иванов.

http://www.izvestia.ru/person/article3126753/

(УНИАН)