Ющенко настаивает на срочном рассмотрении КС закона об ВСК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Конституционный Суд безотлагательно рассмотреть его представление о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» от 15 января 2009 года №890-VI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обратился к КС, поскольку считает, что ряд положений данного закона не отвечает Конституции. В частности, неконституционной он считает норму, которой законодатель фактически уполномочивает Верховную Раду определять основания для создания следственной комиссии в каждом конкретном случае по собственному усмотрению своим постановлением.

Также неконституционным Президент считает положение закона о том, что ВСК ВР уполномочена самостоятельно определять срок предоставления ей документов и информации по вопросам, по поводу которых проводится расследование, государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также объединениями граждан.

Исходя из этих и других обстоятельств Президент просит КС рассмотреть закон на предмет соответствия Конституции и, учитывая особое общественное и конституционно-правовое значение затронутого вопроса, просит суд рассмотреть это конституционное представление безотлагательно.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.